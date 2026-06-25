در پی وقوع دو زمینلرزه شدید در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، شماری از ساختمانها فرو ریختند و شماری از مردم زیر آوار گرفتار شدند. طبق برآورد سازمان زمینشناسی آمریکا شمار جانباختگان احتمالا بیش از ۱۰ هزار نفر خواهد بود. دولت ونزوئلا نیز وضعیت اضطراری اعلام کرد.
عصر چهارشنبه سوم تیر به وقت محلی در کاراکاس (شامگاه چهارشنبه به وقت ایران) یک زمینلرزه به برگی ۷.۲ در حدود ۱۶۰ کیلومتری کاراکاس رخ داد و کمتر از یک دقیقه بعد، زلزله دیگری به بزرگی ۷.۵ همان منطقه را لرزاند.
سازمان زمینشناسی آمریکا در بیانیهای که بلافاصله پس از این زلزلهها منتشر کرد، احتمال داد «شمار کشتهها زیاد و خسارت گسترده» باشد.این سازمان در برآورد اولیه خود اعلام کرد این فاجعه احتمالا ابعاد وسیعی دارد و شمار جانباختگان به احتمال زیاد بین ۱۰ هزار تا ۱۰۰ هزار نفر خواهد بود.
تا لحظه انتشار این گزارش آمار دقیقی از سوی نهادها و مقامهای ملی ونزوئلا اعلام نشده است، اما خبرگزاری رویترز به نقل از مقامهای محلی و شاهدان عینی خبر داد که ساختمانهای زیادی فروریختهاند، شمار زخمیها در حال افزایش است و عملیات نجات نیز آغاز شده است.
دلسی رودریگز، رییسجمهوری موقت ونزوئلا، روز چهارشنبه در پی وقوع این زمینلرزههای پیاپی و نزدیک به ۲۴ پسلرزهای که این کشور را لرزاند، وضعیت اضطراری اعلام کرد.
او همراه با رییس مجلس ملی و وزیر کشور در یک برنامه زنده در تلویزیون دولتی ونزوئلا حاضر شد و پس از تسلیت به خانوادههای جانباختگان، اعلام کرد که فرودگاه سیمون بولیوار در شهر مایکِتیا در نزدیکی کاراکاس به دلیل خسارتهای وارد آمده، تعطیل شده است.این فرودگاه، فرودگاه بینالمللی و اصلی کاراکاس به شمار میآيد.
در یکی از ویدیوهای منتشر شده در شبکههای اجتماعی نیروهای امدادی دیده میشوند که با فرارسیدن شب، از میان ویرانههای یک ساختمان فروریخته در پایتخت بالا میروند، و همزمان بستگان پریشانحال برای عزیزانی که گمان میرود زیر آوار گرفتار شدهاند، درخواست کمک میکنند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا نیز در واکنش به این دو زمینلرزه شدید در ونزوئلا گفت این زمینلرزهها «در ابعادی گسترده» بوده و شمار قربانیان «ویرانگر» است.
ترامپ در پیام خود در شبکه تروثسوشال نوشت آمریکا «آماده، مایل و قادر» به کمک به ونزوئلاست و او به همه نهادهای دولت آمریکا دستور داده است برای اقدام سریع آماده شوند.
او افزود: «ما در کنار دوستان تازه و بزرگ خود خواهیم بود. گزارشهای اولیه خوب نیست.»
رویترز به نقل از شهردار یکی از مناطق کاراکاس که با تلویزیون محلی گفتوگو میکرد، نوشت دو سازه در یکی از محلههای این شهر فرو ریخته، ۱۶ نفر زخمی شده و شماری نیز جان باختهاند. هرچند این مقام محلی رقم دقیق قربانیان را اعلام نکرد.
زلزله در تعطیلات روز استقلال ونزوئلا
این زمینلرزهها در روز تعطیل عمومی به مناسبت پیروزی نظامی سال ۱۸۲۱ که به تثبیت استقلال ونزوئلا انجامید، رخ داد و به همین دلیل بسیاری از شهروندان حین وقوع زلزله در خانههایشان بودند.
این حادثه پس از زمینلرزه مرگبار سال ۱۹۶۷ در کاراکاس، شدیدترین زلزله ثبت شده در این شهر به شمار میآید.
رویترز به نقل از شاهدان عینی نوشت که در لحظه وقوع زلزله صدای بسیار بلندی شبیه به برخورد یا فروریختن جسمی بسیار سنگین به گوش رسید و مردمِ هراسان برای نجات خود به سوی خروجی ساختمانها دویدند.
یکی از اهالی کاراکاس به این رسانه گفت: «یک بعدازظهر عادی بود، ناگهان تلفنم هشدار زمینلرزه داد، همین که گوشی را برداشتم و شروع کردم به گوش دادن به پیام، لرزش خفیفی احساس کردم، بعد، در کمتر از دو ثانیه، همه چیز تکان خورد.»
سفارت آمریکا در کاراکاس اعلام کرد پیامدهای زمینلرزه را از نزدیک زیر نظر دارد و از شهروندان آمریکایی حاضر در این کشور خواست در پناهگاهی امن مستقر شوند و از مناطق آسیبدیده دوری کنند.
بر اساس گزارشهای محلی، از کارکنان بیمارستانهای کاراکاس خواسته شده شیفت شب را با دو برابر ظرفیت پوشش دهند. این در حالی است که ویدیوهایی از آسیب به بیمارستان و خاموشی در آنها در شبکههای اجتماعی منتشر شده است.
ویدیوهای دیگری در شبکههای اجتماعی خسارت قابل توجهی را در فرودگاه اصلی ونزوئلا نشان میدهند.
ونزوئلا در منطقهای لرزهخیز، در محل تلاقی صفحههای تکنونیکی کارائیب و آمریکای جنوبی قرار دارد.
به گفته سازمان زمینشناسی آمریکا، برآورد میشود در جریان زمینلرزه ویرانگری که سال ۱۸۱۲ شهرهای مریدا و کاراکاس را لرزاند، حدود ۳۰ هزار نفر کشته شدند.
ترامپ در مراسم آغاز برنامههای دویستوپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا در نشنالمال واشینگتن گفت جمهوری اسلامی «هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت» و افزود قدرت نظامی آمریکا، حکومت ایران را بدون نیروی دریایی و نیروی هوایی گذاشته است.
ترامپ گفت: «جمهوری اسلامی هیچگاه سلاح هستهای نخواهد داشت. به لطف قدرت نظامی ما، آنها نه نیروی دریایی دارند، نه نیروی هوایی، و برای نخستین بار، ما در خاورمیانه صلح خواهیم داشت.»
رئیسجمهوری آمریکا، روز چهارشنبه افزود: «هفته گذشته توافقی تاریخی» برای پایان دادن به درگیری با حکومت ایران امضا، و تنگه هرمز را «بهطور کامل» برای عبور و مرور باز کرده است.
ترامپ گفت: «ما به دستاوردی رسیدیم که هیچ رئیسجمهوری پیش از این نتوانسته بود به آن دست یابد.» او افزود «این پرونده دیگر تمام شده است.»
رئیسجمهوری آمریکا همچنین این دستاورد را نتیجه «قدرت و مهارت نیروهای مسلح آمریکا» دانست.
وزارت اقیانوسها و شیلات کره جنوبی اعلام کرد پنج کشتی دیگر تحت مدیریت این کشور از تنگه هرمز خارج شدهاند.
به گفته این وزارتخانه، یکی از این کشتیها عازم کره جنوبی است. مقامهای سئول نام کشتیها را به درخواست شرکتهای کشتیرانی و خدمه اعلام نکردهاند.
بر اساس این گزارش، ۱۳ کشتی تحت مدیریت کره جنوبی همچنان در تنگه هرمز باقی ماندهاند و ۸۷ خدمه در آنها حضور دارند. وزارت اقیانوسهای کره جنوبی اعلام کرد این کشور در حال مذاکره با کشورهای مرتبط برای کمک به خروج امن کشتیهای باقیمانده از منطقه است.
رویترز گزارش داد مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، به کشورهای خلیج فارس اطمینان داد واشینگتن در مذاکرات با جمهوری اسلامی منافع و امنیت آنها را در نظر خواهد گرفت. او همچنین تاکید کرد آمریکا از دریافت عوارض برای عبور کشتیها از تنگه هرمز حمایت نمیکند.
رویترز گزارش داد مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در سفر به کویت به کشورهای خلیج فارس اطمینان داد که واشینگتن در مذاکرات با جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق نهایی درباره جنگ خاورمیانه، منافع و امنیت آنها را در نظر خواهد گرفت.
روبیو گفت آمریکا در مذاکرات با تهران «کاملا با شرکای خود در خلیج فارس هماهنگ» خواهد بود و آنها را در جریان تصمیمهای مرتبط قرار میدهد. او افزود: «واشینگتن کاری نخواهد کرد که امنیت متحدانش را تضعیف کند.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در دیدار با مارک روته، دبیرکل ناتو، گفت مذاکرات آمریکا با جمهوری اسلامی «خیلی خوب» پیش میرود.
وزیر خارجه آمریکا همچنین بر حفظ عبور آزاد کشتیها از تنگه هرمز بدون دریافت عوارض تاکید کرد و گفت هیچ کشوری را نمیشناسد که از دریافت عوارض برای استفاده از این آبراه حمایت کند.
ترامپ نیز دریافت هرگونه هزینه از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز را «غیرقابل قبول» خوانده است. در مقابل، جمهوری اسلامی اعلام کرده است قصد دارد همراه با عمان کنترل تنگه هرمز را حفظ کند و برای عبور کشتیها آنچه را «هزینه خدمات دریایی» میخواند، دریافت کند.
تیمهای ملی فوتبال برزیل و مراکش با پیروزی بر اسکاتلند و هائیتی در سومین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶، هر دو با ۷ امتیاز، به عنوان تیمهای اول و دوم گروه C مسابقات، به مرحله حذفی صعود کردند. اسکاتلند هم با سه امتیاز در رده سوم و هائیتی بدون امتیاز در رده چهارم قرار گرفتند.
در بازی برزیل و اسکاتلند، وینیسیوس جونیور با استفاده از یک پاس رو به عقب اشتباه از اسکات مککنا، گل نخست برزیل را به ثمر رساند و سپس با یک ضربه سر، گل دوم خود را نیز وارد دروازه اسکاتلند کرد.
ماتئوس کونیا نیز پس از حرکت زیبای برونو گیمارش، سومین گل برزیل را به ثمر رساند.
در دیگر دیدار مراکش، قهرمان آفریقا در ابتدای مسابقه برابر هائیتی دو بار از حریف عقب افتاد، اما در پایان نیمه نخست بازی را به تساوی کشاند.
در نیمه دوم نیز گلهای بازیکنان تعویضی، سفیان رحیمی و گسیم یاسین، پیروزی را برای مراکش رقم زد.
برزیل در مرحله یکسیودوم نهایی به مصاف تیم دوم گروه F خواهد رفت که در حال حاضر ژاپن محتملترین گزینه برای این جایگاه است.
مراکش نیز با صدرنشین گروه F، که فعلا هلند محتملترین گزینه آن محسوب میشود، روبهرو خواهد شد.
با وجود شکست برابر برزیل، امیدهای اسکاتلند برای صعود از بین نرفته است و این تیم همچنان میتواند بهعنوان یکی از بهترین تیمهای سوم راهی مرحله حذفی شود.
بر اساس مدل پیشبینی، اسکاتلند با وجود تفاضل گل منفی سه، ۵۵ درصد شانس صعود دارد.