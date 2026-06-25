به گزارش رویترز، یک مقام وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد اسرائیل از بخشی از منطقه حائل خود در جنوب لبنان عقبنشینی کرده است.
این مقام آمریکایی به رویترز گفت: «عقبنشینی اسرائیل نشانه حسن نیت در قبال دولت لبنان است.»
او افزود نیروهای مسلح لبنان باید در مناطق تخلیهشده از سوی اسرائیل مستقر شوند.
بازی کنگو و کلمبیا در ورزشگاه آکرون مکزیک، میزبان یکی از منحصربهفردترین هواداران تاریخ فوتبال بود؛ میشل انکوکا مبولادینگا، معروف به «لومومبا ویا» (لومومبا زنده است)، که با شباهت ظاهری عجیب و ادای احترام به پاتریس لومومبا، رهبر استقلال کنگو، به شهرت جهانی رسیده است.
کنگو پس از ۵۲ سال (از زمان جام جهانی ۱۹۷۴ که با نام زئیر شناخته میشد) برای دومین بار به جام جهانی صعود کرد.
کنگو در بازی اول برابر پرتغال، با ضربه سر یوآن ویسا، اولین گل و امتیاز تاریخ خود در جام جهانی را کسب کرد.
مبولادینگا که به دلیل الزامات قرنطینه ابولا و پیش از آن، صادر نشدن بهموقع ویزا برای بازی پلیآف مقابل جامائیکا، دیدارهای قبلی را از دست داده بود، سرانجام در بازی با کلمبیا به استادیوم رسید.
مبولادینگا که در جام ملتهای آفریقای ۲۰۲۵ مراکش به شهرت رسید، تنها یک هوادار فوتبالی نیست، بلکه نمادی از تاریخ رنج مردم کنگو است.
او یک ساعت قبل از بازی، با کتی به رنگ پرچم کشورش روی سکوی پشت نیمکت مستقر شد و با آغاز مسابقه، با دست راست برافراشته، ۹۰ دقیقه بدون حرکت ایستاد؛ ژستی که از مجسمه یادبود لومومبا در کینشاسا گرفته شده است.
او این کار را انجام میدهد تا به جهانیان یادآوری کند که استقلال کنگو با چه خوندلها و مبارزاتی به دست آمده است. مبولادینگا با این نمایش سکوت و ایستادگی، تلاش میکند آرمانهای فراموششده لومومبا یعنی اتحاد، غرور ملی و ایستادگی در برابر ظلم استعمار را به نسلهای جدید یادآوری کند.
پاتریس لومومبا، نخستین نخستوزیر کنگو پس از استقلال از بلژیک در سال ۱۹۶۰، با سخنرانی تاریخی خود علیه استعمار، به نماد ملیگرایی تبدیل شد؛ مردی که مالکم اکس او را «بزرگترین مرد سیاهپوست قاره آفریقا» نامید.
لومومبا تنها هفت ماه بعد، در ژانویه ۱۹۶۱ در ۳۵ سالگی کشته شد. پیکر او را مثله و در اسید حل کردند و تنها یک دندان روکشطلا از او باقی ماند که یک افسر بلژیکی آن را ربود و سرانجام در سال ۲۰۲۲ به کنگو بازگردانده و دفن شد.
نمایش سکوت مبولادینگا، حتی دادگاههای بلژیک را مجبور به بازگشایی پرونده کشتن لومومبا کرده است.
نهادهای امنیتی کانادا، محمدرضا پاکتچیان، دانشجوی ایرانی مقطع دکتری دانشگاه کارلتون را «تهدیدی برای امنیت ملی» این کشور معرفی کردند. آنها هشدار دادند دانش و فناوریای که او در کانادا به دست میآورد، میتواند به پیشبرد برنامههای نظامی و تسلیحات کشتار جمعی جمهوری اسلامی کمک کند.
گلوبالنیوز پنجشنبه چهارم تیر گزارش داد اسناد اطلاعاتی محرمانهای که این رسانه به آنها دست یافته، نشان میدهد سازمان اطلاعات امنیت کانادا (CSIS) و سازمان خدمات مرزی کانادا (CBSA)، پاکتچیان، دانشجوی ۴۱ ساله دکتری مهندسی هوافضا در دانشگاه کارلتون، را تهدیدی امنیتی تشخیص دادهاند.
بر اساس این اسناد، پاکتچیان برای شرکت مپنا که در فهرست تحریمهای کانادا قرار گرفته است، کار میکند.
سازمان اطلاعات امنیت کانادا میگوید او پس از پایان تحصیل در اتاوا قصد دارد به این شرکت بازگردد و آموختههای خود را در آنجا به کار گیرد.
این سازمان همچنین نوشته است او با یک استاد دانشگاه ایرانی در ارتباط است که پژوهشهایش بر موشکهای بالستیک و دیگر فناوریهای نظامی متمرکز است.
به گفته مقامهای امنیتی و مهاجرتی کانادا، پاکتچیان مدرک کارشناسی ارشد خود را از یکی از دانشگاههای ایران دریافت کرده است. دانشگاهی که بهدلیل فعالیت در زمینه پژوهشهای مرتبط با غنیسازی اورانیوم، فناوریهای تسلیحات هستهای و سامانههای هدایت موشکی شناخته میشود.
به گفته این مقامها، حوزههای پژوهشی او نیز قابلیت استفاده در اهداف سوء را دارند.
در یادداشتی که مقامهای مهاجرت کانادا در ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ تهیه کردهاند، آمده است تخصصی که پاکتچیان در کانادا به دست میآورد، «به احتمال زیاد» در پیشبرد برنامههای تسلیحات کشتار جمعی جمهوری اسلامی به کار گرفته خواهد شد.
سازمان اطلاعات امنیت کانادا، سازمان خدمات مرزی کانادا و دانشگاه کارلتون درباره این پرونده اظهارنظر نکردند.
پاکتچیان و وکیل او نیز پاسخی به درخواست رسانهها ندادند.
ارتباط با مپنا و تحقیقات نظامی
بر اساس گزارش سازمان خدمات مرزی کانادا، پاکتچیان از سال ۱۳۸۸ در شرکت مپنا بهعنوان طراح کمپرسورهای محوری فعالیت میکند. تجهیزاتی که در موتورهای جت کاربرد غیرنظامی و نظامی دارند.
اسناد امنیتی نشان میدهند او در زمان درخواست ویزای تحصیلی، محمود مانی، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، را بهعنوان معرف خود معرفی کرده است.
به گفته سازمان اطلاعات امنیت کانادا، فعالیتهای پژوهشی مانی بر فناوریهای دارای کاربرد نظامی، از جمله آیرودینامیک موشکها، موتورهای راکتی و موشکهای بالستیک، تمرکز دارد.
این سازمان همچنین اعلام کرده است پاکتچیان در دانشگاه کارلتون استادی را بهعنوان راهنمای پژوهشی خود انتخاب کرده که حوزه تخصصی او جنگندهها و پهپادهاست.
بر اساس این اسناد، پاکتچیان نیز در نامهای به اداره مهاجرت کانادا نوشته است که پس از بازگشت به ایران، از دانش و تخصصی که در کانادا کسب میکند، برای پیشرفت حرفهای خود استفاده خواهد کرد.
سازمان خدمات مرزی کانادا هشدار داده است ادامه تحصیل این فرد در این کشور میتواند به «انتقال نامحسوس فناوری» منجر شود و در نهایت به تقویت برنامهها و توانمندیهای نظامی جمهوری اسلامی کمک کند.
بورسیه دانشگاه و پیگیری ویزا
اسناد مهاجرتی نشان میدهند دانشگاه کارلتون هنگام پذیرش پاکتچیان در سال ۱۴۰۱، هشت هزار دلار بورسیه به او اختصاص داده است.
همچنین دفتر یاسر نقوی، نماینده حزب لیبرال، درباره روند صدور ویزای تحصیلی او با مقامهای وزارت مهاجرت کانادا تماس گرفته بوده.
دفتر نقوی اعلام کرد دفاتر نمایندگان حوزههای انتخابیه بهطور معمول در امور مهاجرتی به ساکنان حوزه خود کمک میکنند، اما به اطلاعات محرمانه نهادهای امنیتی دسترسی ندارند.
این پیگیریها در تیر ۱۴۰۲، حدود چهار ماه پس از شناسایی پاکتچیان بهعنوان تهدید امنیتی، انجام شد.
ایراناینترنشنال ۲۷ خرداد در گزارشی به افزایش نگرانی نهادهای امنیتی کانادا درباره فعالیتها و شبکههای وابسته به جمهوری اسلامی در این کشور پرداخت.
نگرانی از انتقال دانش به برنامه موشکی جمهوری اسلامی
پرونده مهاجرتی پاکتچیان نشان میدهد او در سال ۱۴۰۲ وارد کانادا شد و همان سال تحصیل در دانشگاه کارلتون را آغاز کرد.
او در اردیبهشت سال جاری با شکایت در دادگاه فدرال کانادا خواستار تصمیمگیری درباره درخواست ویزای دانشجویی و پرداخت ۱۰ هزار دلار غرامت به دلیل تاخیر در رسیدگی به پرونده شد، اما دادگاه ۱۹ خرداد درخواست او را رد کرد.
توماس ژونو، استاد دانشگاه اتاوا، گفت عملکرد برنامه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی در جنگ ۴۰ روزه نسبت به گذشته بهبود یافته و در درگیریهای خرداد ۱۴۰۴ نیز دقت و قابلیت اطمینان موشکهای جمهوری اسلامی بیشتر از قبل بوده است.
متیو لویت، پژوهشگر موسسه واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک، نیز گفت مقامها مدتهاست نگرانند پژوهشگران ایرانی مشغول تحصیل در خارج از کشور در جبران کمبودهای دانش یا قطعات مورد نیاز برنامه موشکی جمهوری اسلامی نقش داشته باشند.
ژونو در عین حال گفت ممکن است پاکتچیان برای اهداف مشروع در کانادا تحصیل کند، اما احتمال بازگشت او به ایران و فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم در برنامه موشکی یا پهپادی جمهوری اسلامی نیز وجود دارد.
سازمان اطلاعات امنیت کانادا نیز در گزارش سالانه ۲۰۲۴ خود اعلام کرده است که بهطور فعال تلاشهای جمهوری اسلامی را برای دستیابی به فناوری کانادایی به منظور پیشبرد برنامههای تسلیحاتی، رصد و بررسی میکند.
ایراناینترنشنال ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ هویت یکی از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی در کانادا را افشا کرد و به حساسیت نهادهای امنیتی این کشور نسبت به فعالیتهای وابسته به تهران پرداخت.
کانادا از سال ۲۰۱۲ روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی قطع کرده و در سالهای بعد، پروندههایی مانند سرنگونی پرواز پیاس۷۵۲، تهدید مخالفان، فعالیتهای منطقهای و برنامههای موشکی و هستهای جمهوری اسلامی، شکاف میان دو طرف را عمیقتر کرده است.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در پایتخت بحرین گفت: «ما توافق با تهران را میخواهیم، اما نه به هر قیمتی؛ توافق باید خوب، واقعی، قابل راستیآزمایی و همراه با پایبندی کامل به تعهدات باشد.»
او افزود اگر جمهوری اسلامی به جای صدور ایدئولوژی، بر رفاه مردم خود تمرکز کند، آمریکا با همکاری شرکایش آماده همکاری با تهران است؛ اما انتخاب مسیر دیگر نتیجه مثبتی نخواهد داشت.
روبیو همچنین گفت: «هیچ توافقی با ایران نباید امنیت، ثبات یا شکوفایی شرکای آمریکا در منطقه خلیج فارس را تضعیف کند.»
تاریخ فوتبال و حوادث طبیعی بار دیگر به شکلی عجیب و هولناک با یکدیگر همزمان شدند. بامداد امروز در جریان جام جهانی ۲۰۲۶، تیمهای فوتبال برزیل و اسکاتلند در دور سوم مرحله گروهی به مصاف هم رفتند؛ دیداری که با پیروزی ۳ بر صفر برزیل و صعود این تیم همراه شد.
اما این مسابقه، یادآور یکی از تلخترین خاطرات تاریخ ایران بود که اینبار سناریوی مشابه آن در ونزوئلا تکرار شد.
۳۶ سال پیش، در بامداد ۳۱ خرداد ۱۳۶۹، دقیقا همزمان با پخش بازی برزیل و اسکاتلند در جام جهانی ۱۹۹۰ ایتالیا، زمینلرزهای مهیب به بزرگی ۷.۴ ریشتر شهرهای منجیل و رودبار را تکان داد.
در آن شب، بیدار ماندن بسیاری از ایرانیان برای تماشای مسابقه فوتبال جان آنها را نجات داد، اما در نهایت آن فاجعه جان بیش از ۳۵ هزار نفر را گرفت و ۶۰ هزار مجروح بر جا گذاشت؛ آن بازی با تک گل مولر به سود برزیل پایان یافت اما بسیاری از اهالی گیلان و زنجان هرگز پایان آن را ندیدند.
حالا در جام جهانی ۲۰۲۶ و دوباره همزمان با بازی برزیل و اسکاتلند، زمین در ونزوئلا لرزید. دو زمینلرزه پیاپی به بزرگی ۷.۲ و ۷.۵ ریشتر به فاصله تنها یک دقیقه، ونزوئلا را تکان دادند؛ لرزشهایی چنان قدرتمند که حتی در آمازون برزیل در فاصله ۱۷۰۰ کیلومتری نیز احساس شد.
این فاجعه در ونزوئلا تاکنون دستکم ۳۲ کشته و بیش از ۷۰۰ زخمی بر جا گذاشته است. دلسی رودریگز، رییسجمهوری موقت ونزوئلا، با اعلام وضعیت اضطراری، ایالت ساحلی «لا گوایرا» را منطقه فاجعه نامید و از فروریختن دهها ساختمان خبر داد.
فرودگاه بینالمللی سیمون بولیوار آسیب دیده، مترو کاراکاس قطع شده و مدارس به پناهگاه تبدیل شدهاند تا بار دیگر، بازی برزیل و اسکاتلند با طعم تلخ آوار و زلزله در جهان ثبت شود.
عبداللطیف بن رشید الزیانی، وزیر خارجه بحرین، پنجشنبه چهارم تیر در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا در منامه گفت: «جمهوری اسلامی باید به همه تعهدات خود در تفاهمنامه پایبند بماند، از دستیابی به سلاح هستهای بازداشته شود و حملات موشکی و پهپادی، حمایت از گروههای مسلح و مداخله در کشورهای منطقه پایان یابد.»
او افزود از پایان درگیریها و امضای تفاهمنامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی با میانجیگری پاکستان و قطر استقبال میکنیم و بازگشت تردد آزاد و امن دریایی در تنگه هرمز را گامی امیدوارکننده میدانیم.
وزیر خارجه بحرین همچنین گفت: «از اعلام عمان برای ایجاد یک گذرگاه دریایی موقت در تنگه هرمز استقبال میکنیم و امنیت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را تفکیکناپذیر میدانیم.»