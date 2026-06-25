وزیران شورای همکاری خلیج فارس و وزیر خارجه آمریکا در بیانیه مشترکی تاکید کردند: «دستیابی به صلح و امنیت پایدار در منطقه مستلزم مقابله با تمامی اشکال تهدیدهای ایران است؛ از جمله موشک‌های بالستیک، پهپادها و حمایت این کشور از نیروهای نیابتی در منطقه.»

در این بیانیه آمده است: «همچنین وزیران بر اهمیت بازگشایی تنگه هرمز تاکید و اضافه کردند آزادی ناوبری بدون قید و شرط و بدون محدودیت، از جمله حق عبور ترانزیتی که در حقوق بین‌الملل تضمین شده است، همچنان برای امنیت منطقه‌ای و جهانی امری اساسی به شمار می‌رود. آنان هرگونه اعمال عوارض، مالیات یا تلاش برای تحمیل کنترل بر این تنگه را رد کردند و از اعلام عمان و سازمان بین‌المللی دریانوردی مبنی بر آغاز اجرای طرح تخلیه بیش از ۱۱ هزار دریانوردی که در منطقه گرفتار شده‌اند، استقبال کردند.»

وزیران خارجه کشورهای عربی خلیج فارس و آمریکا همچنین نوشتند: «هرگونه تجارت و سرمایه‌گذاری با ایران مشروط و قابل لغو خواهد بود و به پایبندی ایران به یادداشت تفاهم و توافق نهایی، توقف رفتارهای بی‌ثبات‌کننده و فراهم‌سازی شرایط لازم برای همکاری اقتصادی وابسته است.»

این وزیران حملات گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در عراق علیه کشورهای عضو شورای همکاری را محکوم کردند؛ از جمله حملات پهپادی که به تاسیسات غیرنظامی، زیرساخت‌های حیاتی و امنیت انرژی آسیب وارد کرده‌اند.

آنان همچنین بار دیگر حمایت خود را از تلاش‌های دولت جدید عراق برای انحصار سلاح در دست دولت و جلوگیری از استفاده گروه‌های مسلح غیردولتی از خاک عراق برای تهدید کشورهای همسایه اعلام کردند.

وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا همچنین بار دیگر بر احترام خود به حاکمیت و تمامیت ارضی دولت کویت، مطابق با حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله قطعنامه شماره ۸۳۳ تاکید کردند.

در بیانیه مشترک آنان بر حاکمیت دولت کویت بر آب‌های سرزمینی خود تاکید شده و از دولت عراق خواسته شده به تعهدات دوجانبه و بین‌المللی خود عمل کند.

این وزیران خارجه «همچنین بر اهمیت اتخاذ تمامی تدابیر لازم از سوی دولت عراق برای تضمین امنیت و سلامت تمامی هیات‌های دیپلماتیک در عراق و حفاظت از آنها در برابر هرگونه تهدید یا حمله، مطابق با تعهدات بین‌المللی مربوطه عراق، تاکید کردند.»