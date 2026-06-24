اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده پیشین نیروی انتظامی و عضو تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی در اسلام‌آباد، در صدا و سیما گفت: «در دوره پساجنگ، مهم‌ترین مساله تقویت توان نظامی و جبهه داخلی برای احتمال از سرگیری جنگ است.»

او افزود بی‌ثباتی در داخل و کاهش سرمایه اجتماعی برای جمهوری اسلامی مشکل ایجاد کرده است.

احمدی‌مقدم گفت: «یکی دیگر از اقدامات، باید تسریع در اصلاحات داخلی و امیدآفرینی در جامعه باشد.»

فرمانده پیشین نیروی انتظامی اضافه کرد: «باید با افزایش انسجام و وحدت ملی در صحنه سیاسی و اجتماعی، از دادن سیگنال به دشمن خودداری کنیم و حتی اگر انتقادی وجود دارد، جای بیان آن در تریبون‌ها نیست.»

احمدی‌مقدم درباره ارتباط با کشورهای همسایه افزود باید «فرصت‌محوری» را جایگزین «تهدیدمحوری» کرد و تعامل را به جای تقابل در پیش گرفت.