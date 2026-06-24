نیویورکتایمز: بحرین محدودیتهایی بر مراسم عاشورا اعمال کرد
روزنامه نیویورکتایمز گزارش داد بحرین محدودیتهایی بر مراسم عاشورا اعمال کرده است.
بر اساس این گزارش، بحرین همچنین شهروندان خود را تا اطلاع ثانوی از سفر به ایران و عراق منع کرده است، اقدامی که سفرهای احتمالی شیعیان بحرینی را تحت تاثیر قرار میدهد.
نیویورک تایمز نوشت این اقدامات پس از آن صورت میگیرد که بحرین، متحد نزدیک ایالات متحده که میزبان مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا است، در جریان جنگ اخیر هدف صدها حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی قرار گرفت.