به گزارش رویترز، سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد: «عبور کشتیها از تنگه هرمز در چارچوب طرح تخلیه آژانس کشتیرانی سازمان ملل آغاز شده است.» در این گزارش، با استناد به دادههای رهگیری کشتیها آمده است در ۱۲ ساعت گذشته، دستکم دو کشتی فلهبر و یک کشتی باری از تنگه هرمز عبور کردهاند. رویترز نوشت: «دادههای رهگیری کشتیها نشان میدهد دستکم ۳۵ کشتی تجاری دیگر در حال آمادهسازی برای عبور از تنگه هرمز هستند.»
محمدجواد لاریجانی، رییس پژوهشگاه دانشهای بنیادی، در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت: «تصمیمگیری درباره جنگ و صلح از اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است و دولت باید بر اساس رهنمودهای او، برای پایان جنگ نقشه عملیاتی تدوین کند.»
او افزود اگر بخواهیم در چارچوب ساختار قانونی حرکت کنیم، باید نظرات رهبر جمهوری اسلامی را مبنا قرار دهیم.
لاریجانی گفت: «اصرار بر اجرای طرحی که با نظر رهبر جمهوری اسلامی همخوانی نداشته باشد یا واکنشهایی مانند ترک مسئولیت در برابر نظر او، با قانون و مسیر اداره کشور سازگار نیست.»
اسماعیل احمدیمقدم، فرمانده پیشین نیروی انتظامی و عضو تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی در اسلامآباد، در صدا و سیما گفت: «در دوره پساجنگ، مهمترین مساله تقویت توان نظامی و جبهه داخلی برای احتمال از سرگیری جنگ است.»
او افزود بیثباتی در داخل و کاهش سرمایه اجتماعی برای جمهوری اسلامی مشکل ایجاد کرده است.
احمدیمقدم گفت: «یکی دیگر از اقدامات، باید تسریع در اصلاحات داخلی و امیدآفرینی در جامعه باشد.»
فرمانده پیشین نیروی انتظامی اضافه کرد: «باید با افزایش انسجام و وحدت ملی در صحنه سیاسی و اجتماعی، از دادن سیگنال به دشمن خودداری کنیم و حتی اگر انتقادی وجود دارد، جای بیان آن در تریبونها نیست.»
احمدیمقدم درباره ارتباط با کشورهای همسایه افزود باید «فرصتمحوری» را جایگزین «تهدیدمحوری» کرد و تعامل را به جای تقابل در پیش گرفت.
مایکل اولیسه، ستاره این روزهای بایرن مونیخ و تیم ملی فرانسه، همانقدر که درون زمین مهارناپذیر و چشمنواز است، در بیرون از مستطیل سبز به گوشهگیری و فرار از مصاحبه شهرت دارد. با این حال، روزنامه فرانسوی اکیپ موفق شد در کمپ کلیرفونتن گفتوگوی متفاوتی را با او ترتیب دهد.
اولیسه که فصل فوقالعادهای را با آمار خیرهکننده ۲۲ گل و ۲۹ پاس گل در باشگاهش پشت سر گذاشته، ترجیح میدهد به جای واژهها، با پاهایش صحبت کند.
او با وجود نمایشهای هنرمندانه در زمین، خودش را یک «هنرمند» نمیداند، بلکه خود را صرفا فردی «خلاق» معرفی میکند.
با این حال، او عمیقا باور دارد که فوتبال باید از نظر بصری زیبا و برای تماشاگران لذتبخش باشد.
از نظر اولیسه، این زیبایی تنها محدود به حرکات هجومی نیست و حتی یک تکل درست از سوی یک مدافع نیز میتواند مانند یک اثر هنری، زیبا و چشمنواز باشد.
به عقیده این ستاره ملیپوش، ریشه سبک بازی روان و آزادش به دوران کودکی و فوتبال خیابانی در لندن برمیگردد؛ جایی که ساعتها به همراه برادرش بدون پیچیدگیهای تاکتیکی و فقط برای لذت بردن بازی میکرد.
اگرچه او بعدها در آکادمیهای معتبری چون چلسی و منچسترسیتی آموزش دید، اما هنوز هم تشنه آزادی در زمین است.
او اعتراف میکند که با وجود بازی در پست بال کناری در حال حاضر، همچنان در پست شماره ۱۰ (پشت مهاجم) به دلیل آزادی عمل بیشتر، احساس راحتی بیشتری میکند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، اعلام کرد با وجود «اظهارنظرهای سیاسی» برخی مقامها، بازرسان این نهاد بر اساس یکی از اجزای کلیدی و صریح توافق میان واشینگتن و تهران، از تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی بازدید خواهند کرد.
به گزارش آسوشیتدپرس، گروسی چهارشنبه سوم تیر در نشستی خبری در نیروگاه هستهای فوکوشیما دایچی در ژاپن به خبرنگاران گفت: «من اظهارات سیاسی را درک میکنم. اینها بخشی از واقعیت هستند. اما نکته اساسی که میخواهم یادآوری کنم، این است که یک یادداشت تفاهم وجود دارد که از سوی هر دو رییسجمهور امضا شده است.»
این اظهارات صریحترین موضعگیری آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره بازرسی از تاسیسات هستهای در ایران به شمار میرود.
این نهاد که وابسته به سازمان ملل متحد است، نقشی محوری در تعیین وضعیت ذخایر هستهای حکومت ایران دارد.
گروسی افزود: «در این توافق بهصراحت آمده است فعالیتهای هستهای مرتبط با مواد و تاسیسات هستهای تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی خواهد بود؛ بهطور کامل و در همه موارد.»
او ادامه داد: «طبیعتا برای انجام این کار باید بازرسی کنیم. اینکه این اتفاق پسفردا، یک هفته دیگر یا ۱۰ روز دیگر رخ دهد، مهم است اما تعیینکننده نیست. این اتفاق خواهد افتاد.»
این بازرسیها در مسیر اجرای تفاهمنامه اخیر تهران و واشینگتن از اهمیت فراوانی برخوردار هستند، زیرا بر پایه این توافق، ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی باید رقیقسازی شود.
آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند.
این یادداشت تفاهم ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.
نخستین روز مذاکرات تهران و واشینگتن در سوئیس ۳۱ خرداد با توافق بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز پایان یافت.
از سوی دیگر، کاظم غریب آبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد برنامهای برای دسترسی به تاسیساتِ مورد حمله واقع شده و مواد هستهای در ایران وجود ندارد.
غریبآبادی گفت: «در سوئیس هیچ نشستی با گروسی، علیرغم درخواست او، برگزار نشد. این مباحث (بازرسیهای آژانس) صرفا در چارچوب توافق نهایی و در نتیجه اقدام عملی طرف مقابل در خاتمه تمامی تحریمها و موارد دیگر بررسی و تعیین تکلیف خواهند شد.»
او همچنین گفت: «نمیتوانید با هیاهوی رسانهای، سیاست "راه بینداز و جا بینداز" را پیش ببرید.»
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز دوم تیر اعلام کرد برخلاف اظهارات جیدی ونس، معاون رییسجمهوری ایالات متحده، بازرسان آژانس قرار نیست از تاسیسات هستهای که سال گذشته هدف حملات آمریکا قرار گرفتند، بازدید کنند.
پس از جنگ ۱۲ روزه، حکومت ایران مانع دسترسی بازرسان آژانس به تاسیسات غنیسازی خود شده است.
گمان میرود جمهوری اسلامی در این مراکز به اندازهای اورانیوم با غنای بالا ذخیره کرده باشد که در صورت اتخاذ تصمیمی برای ساخت سلاح هستهای، امکان تولید تا ۱۰ بمب اتمی را فراهم کند.
جمهوری اسلامی همواره تاکید کرده است برنامه هستهایاش ماهیتی «صلحآمیز» دارد. با این حال، ایران تنها کشور جهان است که بدون داشتن برنامه شناختهشده تسلیحات هستهای، اورانیوم را تا سطح خلوص ۶۰ درصد غنیسازی کرده است.
مقامهای تهران و واشینگتن پیش از این نیز اظهارات متناقضی درباره امکان بازرسی از سایتهای هستهای حکومت ایران مطرح کرده بودند.