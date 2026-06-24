روزنامه «روسیسکایا گازتا» نوشت قیمت نفت دیگر به تولید و صادرات و تصمیم‌های کشورهای شرکت‌کننده در اوپک پلاس بستگی ندارد.

این نشریه روسی اشاره کرد که از روزهای نخست جنگ ایران، عامل اصلی شکل‌دهنده قیمت‌ها، وضعیت تنگه هرمز بوده است که توسط دو کشور کنترل می‌شود: ایران و ایالات متحده، و اضافه کرد: «اما تهران با وجود تمام توانایی‌هایش، صرفاً به چالش‌های خارجی پاسخ می‌دهد، در شرایطی که ایالات متحده مسیر بحران را هدایت می‌کند.»

روسیسکایا گازتا نوشت: «در اصل، ایالات متحده ابزار کاملی برای تنظیم بازار نفت به نفع خود به دست آورده است. وقتی تنگه بسته است، عرضه نفت دست‌کم ۱۰ درصد کاهش می‌یابد و باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. وقتی تنگه باز است، عرضه افزایش می‌یابد و قیمت‌ها کاهش می‌یابد.»

به نوشته این روزنامه، «کلمات نیز به تنهایی می‌توانند تأثیر ملایمی بر بازار داشته باشند و ترامپ پیش‌تر در این هنر استاد شده است.»

کنستانتین سیمونوف، رییس صندوق ملی امنیت انرژی روسیه، به روسیسکایا گازتا گفت که آمریکا در حال ایجاد یک سیستم جدید برای مدیریت بازار جهانی نفت است.

به گفته او، این موضوع نه تنها در مورد خلیج فارس صدق می‌کند، بلکه تحریم‌ها علیه روسیه نیز بر همین اصل عمل می‌کنند، و وقتی به نفع ایالات متحده باشد، تحریم‌ها لغو می‌شوند. هنگامی نیز که این‌گونه نباشد، تحریم‌ها دوباره برقرار می‌شوند.

سیمونوف تاکید کرد: «هدف نهایی، تسلط ایالات متحده بر تمام بازارهای جهانی انرژی است» و گفت که افزایش قیمت نفت در بهار امسال برای ایالات متحده ضروری بود تا چرخه سرمایه‌گذاری جدیدی را در تولید نفت و گاز آمریکا آغاز کند و آن‌ها موفق شدند.

او اشاره کرد اکنون آن‌ها برای آرام کردن مصرف‌کنندگان سوخت در آمریکا باید قیمت‌ها را کاهش دهند.

در این حال، ویاچسلاو میشچنکو، رئیس مرکز تحلیل استراتژی‌ها و فناوری‌ها برای توسعه مجتمع سوخت و انرژی، به این روزنامه گفت: «ایران هنوز نقش اصلی را در کنترل تنگه هرمز ایفا می‌کند.»

او همچنین اشاره کرد که بازار جهانی نفت، از جمله چین و هند به‌عنوان بزرگترین مصرف‌کنندگان آن، نمی‌تواند تحت این شرایط برای مدت طولانی فعالیت کند و چنین شرایطی برای روسیه نیز غیرقابل قبول است.