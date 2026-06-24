کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس، ضمن انتقاد از تداوم تعطیلی صحن علنی، به خبرگزاری ایلنا گفت که قالیباف طی چهار ماه گذشته بدون هیچ مبنای قانونی از برگزاری جلسات علنی جلوگیری کرده است.این نماینده مجلس، وجود مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای تعطیلی مجلس را «دروغ» خواند و گفت تعطیلی صحن با هدف جلوگیری از مخالفت نمایندگان با روند مذاکرات و پذیرش آتشبس صورت گرفته است.او ادامه داد: «نمایندگان هم از یکی دو ماه پیش از قالیباف خواستهاند که اگر چنین مصوبهای وجود دارد، آن را به ما نشان دهید، اما او هیچ چیزی نشان نداده است. بنابراین، این ادعا کاملا کذب و دروغ است.»
محسن پاکنژاد، وزیر نفت جمهوری اسلامی، برای شرکت در یازدهمین نشست وزیران نفت و انرژی گروه بریکس عازم هند شد.
رسانههای ایران گزارش دادند که پاکنژاد در این سفر با همتای هندی خود دیدار و درباره همکاریهای دوجانبه در حوزههای نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی گفتوگو میکند.
در این نشست، موضوع توسعه پایدار در بخش انرژی و گسترش همکاریهای اعضای بریکس بررسی میشود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در واکنش به تصویب طرح توقف جنگ در مجلس سنا در تروثسوشال نوشت: «من ایران را در موقعیتی قرار دادهام که آماده تسلیم شدن است و حاضر است عملا هر چیزی به ما بدهد.»
او افزود: «برای نخستین بار طی دههها، ایران برای ایالات متحده و رییسجمهورش، یعنی من، احترام زیادی قائل شده است.»
ترامپ اضافه کرد: «چهار جمهوریخواه بازنده همراه با دموکراتها رای دادند و ایران از نمایندگان ما پرسید این رایگیری چه معنایی دارد.»
او اشاره کرد: «این سناتورها کار مرا دشوارتر کردهاند، اما به هر حال این موضوع را به سرانجام خواهم رساند، چون من همیشه کار را تمام میکنم.»
ترامپ در تروثسوشال با انتقاد شدید از اقدام سنا در تصویب طرحی برای محدود کردن اختیارات جنگی رییسجمهوری در ارتباط با جمهوریاسلامی، این اقدام سنا را «کمک به دشمن» خواند و تاکید کرد مسئله موجود با جمهوری اسلامی را به هر ترتیبی به سرانجام خواهد رساند.
او نوشت: «من ایران را در آستانه شکست قرار داده بودم؛ آماده سقوط، آماده ارائه تقریبا هر امتیازی به ما، و برای نخستین بار در چند دهه، با احترام کامل به آمریکا، رییسجمهوری آن یعنی من، نگاه میکرد.»
ترامپ افزود: «با این حال، سنای آمریکا تصمیم گرفت در زمانی نامناسب و با رایگیری بیمعنا درباره قانون اختیارات جنگی، به بزرگترین حامی تروریسم در جهان پیام دهد که ایالات متحده از اقداماتی که من علیه آن انجام میدهم رضایت ندارد و باید آنها را متوقف کنم. به این ترتیب، به دشمن کمک و دلگرمی داده شد.»
ترامپ با اشاره به اینکه چهار «جمهوریخواه بازنده» نیز به این طرح دموکراتها رای دادند، نوشت: «ایران از نمایندگان من پرسید همه اینها چه معنایی دارد؟این سناتورها کار مرا دشوارتر کردهاند، اما من به هر شکل ممکن آن را به سرانجام خواهم رساند، چون همیشه کار را به نتیجه میرسانم.»
رسانههای لبنان گزارش دادند که مذاکرهکنندگان اسرائیلی و لبنانی در حال مذاکره برای بازگرداندن بقایای رون آراد، کمک خلبان مفقود اسرائیل، در ازای آزادی زندانیان لبنانی هستند.
در این حال، مقامات اسرائیلی به روزنامه اورشلیمپست گفتند که از موضوع بیاطلاع هستند و اطلاعات جدیدی در مورد رون آراد ندارند، اما اگر مقامات لبنانی اطلاعات جدیدی داشته باشند، خوشحال خواهند شد که در جریان قرار بگیرند.
اورشلیمپست نوشت خبر بازگرداندن احتمالی بقایای آراد در حالی منتشر میشود که اسرائیل و لبنان وارد پنجمین دور مذاکرات در ایالات متحده شدهاند.
این مذاکرات بر ایجاد «مناطق آزمایشی» متمرکز خواهد بود که نیروهای اسرائیلی از آنها عقب مینشینند تا ارتش لبنان توانایی خود را در خلع سلاح حزبالله اثبات کند.
وزارت دریانوردی کره جنوبی اعلام کرد که چهار کشتی متعلق به شرکتهای کشتیرانی این کشور از تنگه هرمز عبور کردهاند و به سمت مقاصد خود، یک کشتی به سوی کره جنوبی و سه کشتی دیگر به سوی کشورهای ثالث، در حرکت هستند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این وزارتخانه گفت از ۲۶ کشتی که از آغاز درگیریهای خاورمیانه در خلیج فارس باقی مانده بودند، ۱۸ کشتی همچنان در آن منطقه هستند.
پیش از این، خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی گزارش داده بود که دو کشتی متعلق به شرکت کشتیرانی اچآمام، از جمله یک کشتی نفتکش بسیار بزرگ به مقصد کره جنوبی، از این تنگه عبور کردهاند.