نتانیاهو با دفاع از جنگ علیه حکومت ایران گفت اگر اسرائیل اقدام نمی‌کرد، جمهوری اسلامی اکنون «بمب‌های اتمی برای نابودی اسرائیل» در اختیار داشت.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تحلیلگران به رویترز گفته‌اند توافق اخیر آمریکا و جمهوری اسلامی ممکن است به بزرگ‌ترین ضربه سیاسی دوران نخست‌وزیری او تبدیل شود.

نخست‌وزیر اسرائیل، چهارشنبه سوم تیر در کنفرانس استانداران و فرمانداران محلی از عملیات نظامی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت که این عملیات مانع از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شده است.

او گفت: «اگر علیه جمهوری اسلامی اقدام نکرده بودیم، این حکومت همین حالا بمب‌های اتمی برای نابودی کامل ما در اختیار داشت.»

نتانیاهو افزود که اسرائیل نه تنها این تهدید را دور کرده، بلکه «تهدید فوری هزاران و هزاران موشک بالستیک» را نیز از میان برده است.

نخست‌وزیر اسرائیل همچنین گفت سیاست دولت او بر دو پایه «امنیت و شکوفایی» استوار است و تاکید کرد که امنیت با «قدرت و قاطعیت» به دست می‌آید.

او با اشاره به یک عبارت مشهور در سنت یهودی گفت: «اگر کسی برای کشتنت برخاست، پیش‌دستی کن و او را بکش.»

نتانیاهو در ادامه تاکید کرد که اسرائیل در جریان جنگ اخیر «چهره خاورمیانه را تغییر داده» و این روند ادامه خواهد یافت.

او گفت: «مهم‌ترین کاری که انجام دادیم، شکستن سد ترس بود. ما خودمان را تغییر دادیم و این کار آسان نبود.»

او همچنین در یک نشست خبری جداگانه اعلام کرد که پیش از حمله به ایران، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، را از تصمیم خود مطلع کرده بود، اما برای انجام عملیات از او اجازه نگرفته است.

نتانیاهو بار دیگر تاکید کرد که دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای «تهدیدی وجودی» برای اسرائیل است و گفت کشورش اجازه نخواهد داد چنین اتفاقی رخ دهد.

او همچنین از ایجاد یک منطقه حائل امنیتی در جنوب لبنان خبر داد و گفت هدف از این اقدام جلوگیری از حملات حزب‌الله به خاک اسرائیل است.

نخست‌وزیر اسرائیل گفت که اسرائیل اکنون نزدیک به ۷۰ درصد نوار غزه را در کنترل دارد و حماس را «در تنگنا» قرار داده است.

او افزود که پس از حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳، تنها به مقابله با حماس فکر نمی‌کرده، بلکه [حکومت] ایران و نیروهای هم‌پیمان آن را نیز هدف راهبرد خود قرار داده بوده است.

این اظهارات در شرایطی مطرح شد که رویترز نیز در گزارشی نوشت توافق اخیر میان آمریکا و حکومت ایران ممکن است به بزرگ‌ترین ضربه سیاسی دوران فعالیت نتانیاهو تبدیل شود؛ سیاستمداری که دهه‌ها خود را رهبر اسرائیلی معرفی کرده بود که می‌تواند واشینگتن را در موضوع ایران با خود همراه کند.

بر اساس این تحلیل، نتانیاهو هویت سیاسی خود را بر این ادعا بنا کرده بود که تنها او می‌تواند آمریکا و اسرائیل را در برابر ایران در یک مسیر راهبردی مشترک نگه دارد. اما تفاهم‌نامه اخیر تهران و واشینگتن نشان داده است که این معادله تغییر کرده و اکنون نتانیاهو ناچار است با سیاستی کنار بیاید که دولت ترامپ دنبال می‌کند.

دنیس راس، دیپلمات و مقام پیشین آمریکایی، به رویترز گفته است که نتانیاهو اکنون میان رییس‌جمهوری آمریکا که خواهان پایان جنگ است و پایگاه سیاسی داخلی خود که با هرگونه عقب‌نشینی مخالف است، گرفتار شده است. به گفته او، ادامه جنگ خطر رویارویی با واشینگتن را در پی دارد و عقب‌نشینی نیز می‌تواند هزینه سیاسی سنگینی برای نخست‌وزیر اسرائیل داشته باشد.

در این گزارش آمده است که جنگی که نتانیاهو امیدوار بود به تثبیت میراث سیاسی او به‌عنوان رهبر مقابله‌کننده با [حکومت] ایران منجر شود، ممکن است در نهایت به جنگی تبدیل شود که یکی از مهم‌ترین منابع قدرت او را از بین برد.

آویو بوشینسکی، مشاور پیشین نتانیاهو، به رویترز گفته است: «توافق آمریکا و ایران ضربه‌ای تعیین‌کننده به نتانیاهو است. او نه تنها جنگ با ایران را باخت، بلکه ترامپ را نیز به عنوان دوست از دست داد.»

تحلیل رویترز همچنین از شکاف فزاینده میان واشینگتن و تل‌آویو سخن می‌گوید. به نوشته این گزارش، ترامپ به دنبال پایان دادن به درگیری‌ها و خروج از یک جنگ دیگر در خاورمیانه است، در حالی که نتانیاهو ادامه فشار بر [حکومت] ایران و حزب‌الله را برای امنیت اسرائیل ضروری می‌داند.

به گفته منابع دیپلماتیک منطقه‌ای، آمریکا با مذاکره مستقیم با تهران، وارد کردن موضوع لبنان به مذاکرات و ایجاد سازوکارهایی برای مدیریت اختلافات مربوط به آتش‌بس، اسرائیل را به تدریج از تصمیم‌گیری‌های کلیدی کنار گذاشته است. این منابع معتقدند کشوری که زمانی نتانیاهو را یک واسطه ضروری می‌دانست، اکنون او را مانعی در مسیر توافقی می‌بیند که مصمم به حفظ آن است.

رویترز همچنین نوشت که یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های سیاسی نتانیاهو، یعنی حمایت سنتی جمهوری‌خواهان آمریکا، نیز تضعیف شده است. به گفته تحلیلگران، جمهوری‌خواهان حاضر نیستند برای حمایت از نتانیاهو در برابر ترامپ قرار بگیرند.

در بخش دیگری از این تحلیل آمده است که دو هدف اصلی نتانیاهو، یعنی تضعیف یا سرنگونی جمهوری اسلامی و گسترش پیمان ابراهیم با هدف عادی‌سازی روابط با عربستان سعودی، تاکنون محقق نشده است. به گفته تحلیلگران، رهبران حکومت ایران از جنگ با موقعیتی تثبیت‌شده‌تر خارج شده‌اند و عادی‌سازی روابط با عربستان نیز همچنان دور از دسترس به نظر می‌رسد.

به‌نوشته رویترز، در حالی که برخی کشورهای عربی روند عادی‌سازی روابط با اسرائیل را کند کرده‌اند، هم‌زمان در حال بازگشایی کانال‌های ارتباطی با تهران هستند. یک مقام ایرانی نیز به این خبرگزاری گفته است که تلاش نتانیاهو برای گسترش پیمان ابراهیم تضعیف شده و اکنون برخی کشورها به دنبال جایگاهی در چارچوب منطقه‌ای جدیدی هستند که به [حکومت] ایران نزدیک‌تر است.

این مقام جمهوری اسلامی گفته است: «این فقط یک پیروزی برای [حکومت] ایران نیست؛ بلکه شکست نتانیاهو است. جمهوری اسلامی نه تنها از این بحران جان سالم به در برده، بلکه به بازیگری تاثیرگذارتر در منطقه تبدیل شده است.»