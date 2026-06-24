کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس، به سایت دیدهبان ایران گفت: «قالیباف به صورت خودسرانه اقدام به تعطیلی صحن علنی مجلس کرده و امیدواریم قبل از اینکه نمایندگان متحصن شوند، سر عقل بیاید و مجلس را باز کند.»غضنفری در پاسخ به این سوال که چند نماینده در تحصن مقابل مجلس شرکت میکنند، گفت: «فعلا تقریبا ۴۰ نفر از نمایندگان بیانیه تحصن را امضا کردهاند و احتمالا امضاهای این بیانیه بیشتر خواهد شد.»
تساوی بدون گل تیم ملی انگلیس مقابل غنا، موجی از انتقادات تند را در رسانههای بریتانیا به راه انداخته است. شاگردان توماس توخل که پس از پیروزی ۴ بر ۲ مقابل کرواسی غرق در تمجید بودند، این بار با واکنشهای بسیار سختی روبهرو شدهاند.
کارشناسانی چون آلن شیرر و جیمی کرگر، نمایش تیم ملی انگلیس را یک «بازگشت تلخ به واقعیت» نامیدند.
اما اوج خشم را میتوان در صفحات مطبوعات دید. دیلیمیل مالکیت ۷۸.۸ درصدی و بیثمر انگلیس را به «پارس کردن یک سگ شیواوا بدون هیچ خطری» تشبیه کرد و سان آن را یک «افتضاح بیروح، کمهوش و رنگپریده» خواند.
دیلی تلگراف نیز با تیتر «ببرهای کاغذی توخل» نوشت: «پیروزی قبلی یک توهم بود؛ انگلیس دیشب هیچ ایده و شجاعتی برای نفوذ نداشت.»
همچنین گاردین این نمایش را یادآور بدترین نسخههای تاریخ انگلیس در تورنمنتهای بزرگ دانست و اکسپرس خطاب به سرمربی آلمانی نوشت: «آقای توخل، با این تیم بیفروغ که هوادارانش برای دیدن اولین شوت در چارچوب یک ساعت خمیازه کشیدند، جام به خانه برنمیگردد!»
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، در سخنرانی خود در اجلاس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در باکو گفت: «تفاهم اسلامآباد نه نتیجه فشار و اجبار، بلکه حاصل مقاومت ایران بود و این تفاهمنامه تبدیل به اعلامیه شکست آمریکا شد.»
رییس مجلس افزود امنیت منطقه باید به دست خود کشورهای منطقه تامین شود و اقتصاد و توسعه باید برای همه ملتهای منطقه باشد.
قالیباف گفت: «جمهوری اسلامی دست برادری و همکاری به سوی همه کشورهای منطقه دراز میکند و در میانه جنگ اخیر هم اعلام کردیم آماده برقراری توافقات امنیتی با همه کشورهای منطقه هستیم.»
یک مقام ارشد پکن اعلام کرد چین «حق دارد» افراد مقیم خارج از مرزهای خود را که ناقض قانون جدید «وحدت قومی» هستند، تحت پیگرد قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، او چهارشنبه سوم تیر تاکید کرد این اقدام «قانونی و ضروری» است و با رویههای بینالمللی همخوانی دارد.
چین این قانون را در ماه مارس با هدف ایجاد یک «هویت ملی مشترک» میان ۵۵ اقلیت قومی خود تصویب کرد.
این گروهها شامل تبتیها و اویغورها میشوند؛ اقلیتهایی که برخی از آنها نسبت به حاکمیت چین معترض بوده و در سالهای گذشته دست به تجمعات اعتراضی زدهاند که گاهی نیز به خشونت کشیده شده است.
بر اساس بندی از قانون جدید که از ۱۰ تیر اجرایی خواهد شد، افراد و گروههای خارج از مرزهای چین میتوانند به اتهام «تضعیف وحدت و پیشرفت قومی» یا «تحریک به جداییطلبی قومی» تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
این موضوع بهویژه در تایوان که چین آن را بخشی از قلمرو خود میداند، نگرانیهایی ایجاد کرده است؛ زیرا برخی معتقدند این قانون میتواند مبنای حقوقی دیگری در اختیار پکن قرار دهد تا علیه تایوانیهایی که آنها را «جداییطلب» میخواند، اقدام کند.
چین بارها تهدید کرده است در صورت لزوم، برای الحاق تایوان به سرزمین خود به زور متوسل خواهد شد.
گروههای مدافع حقوق بشر یادآور شدهاند چین پیش از این نیز کوشیده است با سوءاستفاده از «اعلانهای قرمز» پلیس بینالملل (اینترپل)، دولتهای خارجی را به بازداشت و استرداد افرادی وادارد که آنها را به ارتکاب «جرائم سیاسی» در داخل کشور متهم کرده است.
دفاع پکن از قانون جدید
هو ویلیه، معاون وزیر دادگستری چین، سوم تیر در یک نشست خبری در پکن با اشاره به قانون جدید «وحدت قومی» اعلام کرد برخی رسانههای غربی مفاد مربوط به اجرای فرامرزی این قانون را «تحریف و به اشتباه تفسیر کردهاند».
او به نام این رسانههای غربی اشارهای نکرد و در ادامه گفت: «این بند بر اساس شرایط ملی چین تنظیم شده، با اصول حقوقی مطابقت دارد و با رویههای بینالمللی همسو است. این یک بند قانونی، مشروع، ضروری و قابل اجراست.»
هو افزود: «تمامی کشورهای جهان این حق را دارند که از طریق قوانین داخلی خود، مانع از فعالیتهای تجزیهطلبانه و مخرب شوند و همبستگی اجتماعی و نظم عادی را حفظ کنند.»
به گفته او، این بند مناقشهبرانگیز «اقدامات غیرقانونی» را هدف قرار میدهد و برای «پیشگیری از انواع اقدامات غیرقانونی مرتبط با امور قومی که منشا آنها خارج از کشور است»، طراحی شده است.
در سالهای اخیر نقض حقوق بشر در چین، بهویژه در قبال اویغورها در منطقه سینکیانگ، با انتقاد گسترده نهادهای بینالمللی مواجه شده است.
گزارشها و ارزیابیهای بینالمللی از بازداشتهای گسترده، نظارت فراگیر، محدودیت آزادیهای مذهبی و فرهنگی و فشار بر اقلیتهای قومی حکایت دارند؛ اتهاماتی که پکن آنها را رد میکند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، در اجلاس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در باکو گفت: «مقاومت ملت ایران نشان داد که دوران تحمیل اراده بر ملتهای مستقل پایان یافته است.»
قالیباف افزود تفاهم اسلامآباد تبدیل به اعلامیه شکست آمریکا شد و تفاهم اسلامآباد نه نتیجه فشار و اجبار، بلکه حاصل مقاومت ایران بود.
قالیباف درباره مسئله لبنان گفت: «آتشبس و پایان جنگ در لبنان، به اندازه آتشبس و پایان جنگ در ایران برای ما مهم است.»
او همچنین افزود فلسطین صرفا یک مسئله سیاسی و دیپلماتیک نیست و نمیتوان از کنار آن به سادگی گذشت.
وزیر خارجه آمریکا سفر خود را به کشورهای حوزه خلیج فارس در حالی آغاز کرده است که متحدان منطقهای واشینگتن درباره امتیازهای دادهشده به ایران در توافق اخیر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، ابراز نگرانی میکنند.
مارکو روبیو چهارشنبه سوم تیر سفر خود را به خاورمیانه به طور رسمی آغاز کرد. سفری که هدف آن اطمینانبخشی به متحدان عرب واشینگتن است. کشورهایی که برخی مفاد توافق دونالد ترامپ با تهران، از جمله پیشنهاد ایجاد صندوقی ۳۰۰ میلیارد دلاری برای توسعه و بازسازی ایران را - در قبال رقیب منطقهای خود - بیش از حد سخاوتمندانه میدانند.
روبیو شامگاه سهشنبه دوم تیر وارد ابوظبی شد تا سفر سه روزه خود را به کشورهای حوزه خلیج فارس آغاز کند. این نخستین ماموریت دیپلماتیک او پس از توافقی است که هفته گذشته برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی حاصل شد.
وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا نگرانی متحدان منطقهای واشینگتن درباره این توافق را در دیدارهای خود بررسی خواهد کرد، به خبرنگاران گفت: «بدون تردید این موضوع در این گفتوگوها مطرح خواهد شد.»
او افزود در این دیدارها درباره موضوعاتی که در تفاهمنامه میان تهران و واشینگتن گنجانده نشده نیز گفتوگو خواهد شد.
خبرگزاری رویترز نوشت که روبیو در هفتههای اخیر نقش پررنگی در مذاکرات مربوط به ایران نداشته است. در مقابل، جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، آخر هفته گذشته در سوئیس هدایت دوری از مذاکرات با مقامهای ایرانی را بر عهده داشت.
اظهارات روبیو در جریان این سفر با دقت دنبال خواهد شد تا مشخص شود کسی که زمانی به عنوان یکی از منتقدان سرسخت تهران شناخته میشد، چگونه از توافقی دفاع میکند که بسیاری از جمهوریخواهان کنگره آن را نوعی عقبنشینی در برابر حکومت ایران میدانند.
روبیو و ونس که هر دو سابقه حضور در سنای آمریکا را دارند، در میان جمهوریخواهان از گزینههای احتمالی جانشینی ترامپ محسوب میشوند و بسیاری از فعالان حزبی و نظرسنجیهای اولیه، رقابت آینده را عمدتا میان این دو چهره پیشبینی میکنند.
ماموریت روبیو از حساسیت ویژهای برخوردار است. او باید از توافق اولیهای دفاع کند که ترامپ به شدت از آن حمایت میکند و در عین حال به نگرانیهای همتایان عرب خود نیز پاسخ دهد. کشورهایی که با احتیاط بیشتری به این توافق مینگرند.
رویترز نوشت که گرچه رهبران کشورهای خلیج فارس در طول جنگ خواهان پایان درگیریها بودند، اما بسیاری از آنها از مفاد توافق نهایی غافلگیر و ناامید شدهاند.
نگرانی از پیامدهای توافق برای امنیت منطقه
متحدان منطقهای آمریکا بهویژه نگرانند که جمهوری اسلامی از صندوق بازسازی ۳۰۰ میلیارد دلاری پیشنهادی، برای بازسازی توان نظامی خود استفاده کند.
این توافق همچنین به توان موشکهای بالستیک ایران نمیپردازد. موضوعی که برای کشورهای خلیج فارس اهمیت ویژهای دارد، زیرا همه آنها در جریان جنگ هدف موشکها و پهپادهای ایرانی قرار گرفتند.
تهران نیز یادآور شده است کشورهای خلیج فارس در جریان جنگ تسهیلات لجستیکی مختلفی در اختیار آمریکا قرار دادند و در عین حال میزبان پایگاههای نظامی آمریکا هستند که نقشی کلیدی در این درگیری ایفا کردند.
امارات متحده عربی و کویت از جمله کشورهایی هستند که روبیو در این سفر به آنها خواهد رفت. هر دو کشور میزبان پایگاههای راهبردی آمریکا هستند و هر دو در جریان جنگ، هدف حملات موشکی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. حملاتی که به کشته شدن غیرنظامیان نیز انجامید.
امارات به طور خاص با فشارهای اقتصادی قابل توجهی روبهرو شده است. جنگ از جمله باعث شد هزاران نیروی کار خارجی که بخش مهمی از اقتصاد غیرنفتی این کشور را تشکیل میدهند، امارات را ترک کنند.
رویترز هفته گذشته گزارش داد که جمهوری اسلامی هستههای مخفی جدیدی را در عراق برای انجام حملات علیه کشورهای خلیج فارس، از جمله کویت و امارات، ایجاد کرده است.
بر اساس این گزارش، این هستهها در فاصلهای حدود یک ماهه از اواخر فروردین تا اواخر اردیبهشت، دستکم هفت حمله پهپادی علیه اهدافی در کویت، امارات و عربستان سعودی انجام دادهاند.