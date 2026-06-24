وزیر امور دیاسپورای اسرائیل، در یادداشتی که چهارشنبه سوم تیر در روزنامه واشینگتن‌پست منتشر شده، از توافق اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرده و آن را نمونه‌ای از «پیروزی امید بر تجربه» دانسته است.

او با اشاره به ادامه درگیری‌ها در لبنان پس از اعلام پایان جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل، نوشت که حملات حزب‌الله و کشته شدن چند سرباز اسرائیلی نشان می‌دهد نگرانی اسرائیل از یادداشت تفاهم میان واشینگتن و تهران صرفاً یک اختلاف سیاسی نیست، بلکه به مساله بقا، بازدارندگی و توازن قدرت در خاورمیانه مربوط می‌شود.

چیکلی ضمن تمجید از حمایت‌های دونالد ترامپ از اسرائیل، از جمله به رسمیت شناختن اورشلیم به‌عنوان پایتخت اسرائیل، به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان، شکل‌گیری پیمان ابراهیم و سیاست فشار بر جمهوری اسلامی، تاکید کرد که پایان دادن به جنگ با لغو تحریم‌ها علیه [حکومت] ایران تفاوت دارد و کاهش فشار اقتصادی بر تهران بدون دریافت امتیازهای قابل توجه، یک «اشتباه راهبردی جدی» است.

او جمهوری اسلامی را «یک حکومت انقلابی و توسعه‌طلب» توصیف کرد که طی دهه‌های گذشته از گروه‌های مسلح حمایت کرده، خواستار نابودی اسرائیل شده و شهروندان خود را سرکوب کرده است.

به‌نوشته او، تغییر رهبران جمهوری اسلامی به معنای تغییر اهداف و سیاست‌های این حکومت نیست و غرب نباید توقف‌های تاکتیکی را با تغییر واقعی اشتباه بگیرد.

این وزیر اسرائیلی هشدار داد که هرگونه منابع مالی آزادشده در اختیار تهران می‌تواند صرف سرکوب داخلی، توسعه برنامه هسته‌ای و دیگر پروژه‌های نظامی شود.

او خواستار حفظ فشار اقتصادی بر ایران تا زمان نابودی یا خنثی‌سازی کامل زیرساخت‌های هسته‌ای این کشور شد و تاکید کرد که بازرسان بین‌المللی باید دسترسی کامل و بدون محدودیت به تاسیسات هسته‌ای ایران داشته باشند.

چیکلی در ادامه، آنچه را «ائتلاف اسلام‌گرایان» نامید، خطری بزرگ‌تر از کاهش تحریم‌ها دانست. او ترکیه تحت رهبری رجب طیب اردوغان را یکی از بی‌ثبات‌کننده‌ترین قدرت‌های منطقه توصیف کرد و تاکید کرد که آنکارا از ترکیبی از اسلام‌گرایی و «امپریالیسم نو‌عثمانی» پیروی می‌کند.

او به سیاست‌های ترکیه در شمال سوریه، حضور این کشور در قبرس شمالی، اختلافات با یونان و برخی اظهارات مقام‌های ترک درباره اورشلیم به‌عنوان شواهدی از این رویکرد اشاره کرد.

او همچنین قطر و پاکستان را بخشی از همین محور دانست.

چیکلی مدعی شد قطر از طریق رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، ورزش و فعالیت‌های سیاسی به ترویج ایدئولوژی اخوان‌المسلمین کمک کرده و پاکستان نیز با توجه به جایگاه هسته‌ای خود، بعدی خطرناک به این محور افزوده است.

وزیر امور دیاسپورای اسرائیل در بخش دیگری از یادداشت خود به سوریه پرداخت و نسبت به رویکرد غرب در قبال احمد الشرع، رییس‌جمهوری سوریه، هشدار داد.

او توصیف شرع به عنوان یک سیاستمدار عمل‌گرا را «توهمی خطرناک» خواند و گفت که سوریه در حال تبدیل شدن به «غزه ۲» در مرزهای اسرائیل است؛ منطقه‌ای که به گفته او با حمایت ترکیه به پایگاهی برای گروه‌های جهادی تبدیل خواهد شد.

چیکلی همچنین استدلال کرد که غرب نباید هم‌زمان با تضعیف متحدان دموکراتیک خود، به دنبال مصالحه با بازیگران اسلام‌گرا باشد.

او با اشاره به حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ به اسرائیل نوشت که این رویداد نشان داد نادیده گرفتن اظهارات و اهداف دشمنان چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد.

او در پایان تاکید کرد که ثبات از طریق تقویت نیروهایی که به گفته او ارزش‌های جهان آزاد را رد می‌کنند، به دست نمی‌آید و صلح نیز با پاداش دادن به حکومت‌ها و جنبش‌هایی که دیپلماسی را صرفاً وقفه‌ای میان مراحل مختلف رویارویی می‌دانند، قابل خریداری نیست.

چیکلی نوشت که اسرائیل همچنان نسبت به آنچه تهدیدهای ناشی از جمهوری اسلامی، گروه‌های اسلام‌گرا و برخی بازیگران منطقه‌ای می‌داند هشدار خواهد داد و افزود: «خاورمیانه خیال‌پردازی را بدون هیچ رحمی مجازات می‌کند. اگر غرب همچنان اسلام‌گرایی را با عمل‌گرایی و مماشات را با دیپلماسی اشتباه بگیرد، بار دیگر بهای آن را خواهد پرداخت.»