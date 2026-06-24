ارتش اسرائیل یک عضو حماس را در جنوب غزه کشت
ارتش اسرائیل در شبکه ایکس اعلام کرد که یکشنبه در جنوب غزه، اکرم محمد محمود ابوماضی، از اعضای شاخه نظامی حماس را که به گفته این ارتش در حمله هفتم اکتبر نقش داشته، کشته است.
ارتش اسرائیل در شبکه ایکس اعلام کرد که یکشنبه در جنوب غزه، اکرم محمد محمود ابوماضی، از اعضای شاخه نظامی حماس را که به گفته این ارتش در حمله هفتم اکتبر نقش داشته، کشته است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، گفت پیش از حمله به ایران، دونالد ترامپ را در جریان تصمیم خود قرار داده بود اما برای اجرای عملیات از او مجوز نگرفت. او همچنین تاکید کرد که این حمله مانع دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتمی شده است.
نتانیاهو با دفاع از جنگ علیه حکومت ایران گفت اگر اسرائیل اقدام نمیکرد، جمهوری اسلامی اکنون «بمبهای اتمی برای نابودی اسرائیل» در اختیار داشت.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که تحلیلگران به رویترز گفتهاند توافق اخیر آمریکا و جمهوری اسلامی ممکن است به بزرگترین ضربه سیاسی دوران نخستوزیری او تبدیل شود.
نخستوزیر اسرائیل، چهارشنبه سوم تیر در کنفرانس استانداران و فرمانداران محلی از عملیات نظامی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت که این عملیات مانع از دستیابی تهران به سلاح هستهای شده است.
او گفت: «اگر علیه جمهوری اسلامی اقدام نکرده بودیم، این حکومت همین حالا بمبهای اتمی برای نابودی کامل ما در اختیار داشت.»
نتانیاهو افزود که اسرائیل نه تنها این تهدید را دور کرده، بلکه «تهدید فوری هزاران و هزاران موشک بالستیک» را نیز از میان برده است.
نخستوزیر اسرائیل همچنین گفت سیاست دولت او بر دو پایه «امنیت و شکوفایی» استوار است و تاکید کرد که امنیت با «قدرت و قاطعیت» به دست میآید.
او با اشاره به یک عبارت مشهور در سنت یهودی گفت: «اگر کسی برای کشتنت برخاست، پیشدستی کن و او را بکش.»
نتانیاهو در ادامه تاکید کرد که اسرائیل در جریان جنگ اخیر «چهره خاورمیانه را تغییر داده» و این روند ادامه خواهد یافت.
او گفت: «مهمترین کاری که انجام دادیم، شکستن سد ترس بود. ما خودمان را تغییر دادیم و این کار آسان نبود.»
او همچنین در یک نشست خبری جداگانه اعلام کرد که پیش از حمله به ایران، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، را از تصمیم خود مطلع کرده بود، اما برای انجام عملیات از او اجازه نگرفته است.
نتانیاهو بار دیگر تاکید کرد که دستیابی ایران به سلاح هستهای «تهدیدی وجودی» برای اسرائیل است و گفت کشورش اجازه نخواهد داد چنین اتفاقی رخ دهد.
او همچنین از ایجاد یک منطقه حائل امنیتی در جنوب لبنان خبر داد و گفت هدف از این اقدام جلوگیری از حملات حزبالله به خاک اسرائیل است.
نخستوزیر اسرائیل گفت که اسرائیل اکنون نزدیک به ۷۰ درصد نوار غزه را در کنترل دارد و حماس را «در تنگنا» قرار داده است.
او افزود که پس از حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳، تنها به مقابله با حماس فکر نمیکرده، بلکه [حکومت] ایران و نیروهای همپیمان آن را نیز هدف راهبرد خود قرار داده بوده است.
این اظهارات در شرایطی مطرح شد که رویترز نیز در گزارشی نوشت توافق اخیر میان آمریکا و حکومت ایران ممکن است به بزرگترین ضربه سیاسی دوران فعالیت نتانیاهو تبدیل شود؛ سیاستمداری که دههها خود را رهبر اسرائیلی معرفی کرده بود که میتواند واشینگتن را در موضوع ایران با خود همراه کند.
بر اساس این تحلیل، نتانیاهو هویت سیاسی خود را بر این ادعا بنا کرده بود که تنها او میتواند آمریکا و اسرائیل را در برابر ایران در یک مسیر راهبردی مشترک نگه دارد. اما تفاهمنامه اخیر تهران و واشینگتن نشان داده است که این معادله تغییر کرده و اکنون نتانیاهو ناچار است با سیاستی کنار بیاید که دولت ترامپ دنبال میکند.
دنیس راس، دیپلمات و مقام پیشین آمریکایی، به رویترز گفته است که نتانیاهو اکنون میان رییسجمهوری آمریکا که خواهان پایان جنگ است و پایگاه سیاسی داخلی خود که با هرگونه عقبنشینی مخالف است، گرفتار شده است. به گفته او، ادامه جنگ خطر رویارویی با واشینگتن را در پی دارد و عقبنشینی نیز میتواند هزینه سیاسی سنگینی برای نخستوزیر اسرائیل داشته باشد.
در این گزارش آمده است که جنگی که نتانیاهو امیدوار بود به تثبیت میراث سیاسی او بهعنوان رهبر مقابلهکننده با [حکومت] ایران منجر شود، ممکن است در نهایت به جنگی تبدیل شود که یکی از مهمترین منابع قدرت او را از بین برد.
آویو بوشینسکی، مشاور پیشین نتانیاهو، به رویترز گفته است: «توافق آمریکا و ایران ضربهای تعیینکننده به نتانیاهو است. او نه تنها جنگ با ایران را باخت، بلکه ترامپ را نیز به عنوان دوست از دست داد.»
تحلیل رویترز همچنین از شکاف فزاینده میان واشینگتن و تلآویو سخن میگوید. به نوشته این گزارش، ترامپ به دنبال پایان دادن به درگیریها و خروج از یک جنگ دیگر در خاورمیانه است، در حالی که نتانیاهو ادامه فشار بر [حکومت] ایران و حزبالله را برای امنیت اسرائیل ضروری میداند.
به گفته منابع دیپلماتیک منطقهای، آمریکا با مذاکره مستقیم با تهران، وارد کردن موضوع لبنان به مذاکرات و ایجاد سازوکارهایی برای مدیریت اختلافات مربوط به آتشبس، اسرائیل را به تدریج از تصمیمگیریهای کلیدی کنار گذاشته است. این منابع معتقدند کشوری که زمانی نتانیاهو را یک واسطه ضروری میدانست، اکنون او را مانعی در مسیر توافقی میبیند که مصمم به حفظ آن است.
رویترز همچنین نوشت که یکی از مهمترین پشتوانههای سیاسی نتانیاهو، یعنی حمایت سنتی جمهوریخواهان آمریکا، نیز تضعیف شده است. به گفته تحلیلگران، جمهوریخواهان حاضر نیستند برای حمایت از نتانیاهو در برابر ترامپ قرار بگیرند.
در بخش دیگری از این تحلیل آمده است که دو هدف اصلی نتانیاهو، یعنی تضعیف یا سرنگونی جمهوری اسلامی و گسترش پیمان ابراهیم با هدف عادیسازی روابط با عربستان سعودی، تاکنون محقق نشده است. به گفته تحلیلگران، رهبران حکومت ایران از جنگ با موقعیتی تثبیتشدهتر خارج شدهاند و عادیسازی روابط با عربستان نیز همچنان دور از دسترس به نظر میرسد.
بهنوشته رویترز، در حالی که برخی کشورهای عربی روند عادیسازی روابط با اسرائیل را کند کردهاند، همزمان در حال بازگشایی کانالهای ارتباطی با تهران هستند. یک مقام ایرانی نیز به این خبرگزاری گفته است که تلاش نتانیاهو برای گسترش پیمان ابراهیم تضعیف شده و اکنون برخی کشورها به دنبال جایگاهی در چارچوب منطقهای جدیدی هستند که به [حکومت] ایران نزدیکتر است.
این مقام جمهوری اسلامی گفته است: «این فقط یک پیروزی برای [حکومت] ایران نیست؛ بلکه شکست نتانیاهو است. جمهوری اسلامی نه تنها از این بحران جان سالم به در برده، بلکه به بازیگری تاثیرگذارتر در منطقه تبدیل شده است.»
نانا کوآکو بونسام، جادوگر مشهور غنایی که پیش از دیدار تیمهای ملی غنا و انگلیس در جام جهانی ۲۰۲۶ مدعی شده بود هری کین را طلسم خواهد کرد، پس از پایان بازی مدعی شد مأموریتش با موفقیت انجام شده است.
هری کین در دیدار مقابل غنا شب کمفروغی را پشت سر گذاشت و نتوانست نقش تعیینکنندهای در خط حمله سهشیرها ایفا کند. در نهایت نیز این مسابقه با تساوی بدون گل به پایان رسید.
به گزارش دیلی اسپرت، پس از سوت پایان بازی، بونسام اعلام کرد که اکنون طلسم خود را برداشته و اجازه خواهد داد مهاجم انگلیس در مسابقات آینده گلزنی کند.
او گفت: «من قدرتمندترین فرد معنوی جهان هستم. حالا هری کین را آزاد میکنم تا بتواند در بازی بعدی انگلیس گل بزند.»
این جادوگر غنایی پیش از دیدار انگلیس و غنا گفته بود قصد ندارد به کین آسیب برساند، اما میخواهد به اندازهای روی او تأثیر بگذارد که مقابل غنا نتواند عملکرد مؤثری داشته باشد.
بونسام سالها پیش نیز با ادعایی مشابه درباره کریستیانو رونالدو خبرساز شده بود و گفته بود مصدومیت ستاره پرتغالی پیش از جام جهانی ۲۰۱۴ نتیجه اقدامات معنوی او بوده است؛ ادعایی که هرگز اثبات نشد اما همچنان یکی از معروفترین داستانهای عجیب فوتبال جهان محسوب میشود.
حالا و پس از توقف انگلیس برابر غنا، این جادوگر بار دیگر تلاش کرده نتیجه مسابقه را به قدرتهای خود نسبت دهد؛ ادعایی که با واکنشهای طنزآمیز و تردیدآمیز زیادی در فضای مجازی همراه شده است.
سخنگوی شرکت هواپیمایی لوفتهانزا به ایراناینترنشنال گفت که این شرکت تمامی پروازهای خود به مقصد و از مبدا تهران را تا پایان روز ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶ / ۲ آبان ۱۴۰۵ به حالت تعلیق درآوردهاند.
او درباره خبر رسانههای حکومتی درباره از سرگیری پروازهای این شرکت به ایران گفت: «ما تایید میکنیم که اخیرا نشستی با نمایندگان محلی برگزار شده است. چنین دیدارها و تبادلنظرهایی امری معمول بوده و بخشی از روند مستمر ما برای ارزیابی شرایط عملیاتی و الزامات مقرراتی محسوب میشود.»
سخنگوی لوفتهانزا تصریح کرد: «هرگونه تصمیم درباره ازسرگیری پروازها به ایران منوط به انجام یک ارزیابی جامع امنیتی و همچنین بررسی مستمر شرایط عملیاتی خواهد بود. ایمنی و امنیت مسافران و خدمه پروازی ما همچنان بالاترین اولویت ما است.»
وقتی مقامهای جمهوری اسلامی از آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران حرف میزنند، تصویر سادهای به ذهن میرسد: پولی که سالها در حسابهای خارجی مانده، دوباره در اختیار تهران قرار میگیرد اما اظهارات رییسجمهوری آمریکا و معاون او تصویر متفاوتی از این ماجرا میدهد.
بر اساس توضیح مقامهای آمریکایی، بحث فقط آزاد شدن پول نیست. بحث این است که اگر بخشی از داراییهای ایران آزاد شود، این پول چطور خرج شود، چه کسی بر مصرف آن نظارت کند و کالاها از کجا خریداری شوند.
ونس از گندم، ذرت و سویا نام برد. ترامپ هم گفت قرار است از پولی که آزاد میشود برای خرید مواد غذایی استفاده شود؛ آن هم صرفا از طریق ایالات متحده و از کشاورزان آمریکا.
همین جمله، موضوع را از یک بحث صرفا مالی به یک معامله چندلایه تبدیل میکند. معاملهای که در یک طرف آن داراییهای بلوکهشده ایران قرار دارد، در طرف دیگر جامعه تحت فشار ایران، و در طرف سوم کشاورزان آمریکایی. سوال اصلی این است: چرا گندم، ذرت و سویا؟ چرا دولتمردان آمریکا دارو، تجهیزات پزشکی، برنج و روغن پیشنهاد ندادند؟
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به گزارش رویترز، ایتالیا از اظهارات مارک روته، دبیرکل ناتو، درباره استفاده آمریکا از پایگاههای نظامی این کشور در جریان جنگ ایران انتقاد کرد.
گوئیدو کروستو، وزیر دفاع ایتالیا، اعلام کرد رم تنها مجوز انجام فعالیتهای «فنی و لجستیکی غیررزمی» را صادر کرده و تمامی اقدامات در چارچوب قانون اساسی ایتالیا و توافقات بینالمللی انجام شده است.
روته در واکنش به انتقاد دونالد ترامپ از متحدان ناتو بهدلیل حمایت نکردن از آمریکا گفته بود اروپا در واقع «سکوی نمایش قدرت آمریکا» بوده است.
روته در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز و پیش از دیدار مورد انتظار با ترامپ گفت: «۵۰۰ هواپیمای آمریکایی از پایگاههای آمریکا در ایتالیا برای پشتیبانی از عملیات خشم حماسی به پرواز درآمدند. این موضوع بسیار قابل توجه است».