محدودیت تازه برای دو عضو تیم ملی ایران برای ورود به آمریکا
فدراسیون فوتبال ایران خبر داده که محدودیتهای تازه برای مهدی طارمی، کاپیتان و سعید الهویی، دستیار امیر قلعهنویی برای ورود به آمریکا، منجر به تاخیر در پرواز تیم ملی شده و کاروان تیم ملی در فرودگاه تیخوانا منتظر این دو نفر است.
فدراسیون گفته این اتفاق همچون دفعات قبل افتاده است.
پس از بازی ایران - نیوزیلند، خبرگزاری مهر، گزارش داد اعضای تیم ملی فوتبال ایران پیش و پس از این بازی با سختگیریهایی در فرودگاه لسآنجلس، مواجه شدند و ماموران آمریکایی از طارمی و الهویی، بازپرسی کردهاند که موضوع منجر به «معطلیهای طولانی» شد.
همزمان، مهدی طارمی، با اشاره به بازرسیهای امنیتی شدید ۵ ساعته در مسیر ورود به آمریکا، شرایط را یک «فاجعه» نامیده بود. هرچند پیش از بازی با بلژیک از رفتار خوب میزبان تشکر کرد.