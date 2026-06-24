نماینده تهران: متن تفاهمنامه ۲۵ بار بین مجتبی خامنهای و تیم مذاکرهکننده رد و بدل شد
عبدالحسین روحالامینی، نماینده تهران در مجلس، به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «متن تفاهمنامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا، ۲۵ بار بین مجتبی خامنهای و تیم مذاکرهکننده رفتوبرگشت داشته است.»
او افزود به دلیل محرمانگی در بخشی از متن تفاهمنامه، هر فرد بخشی از این اطلاعات را در اختیار داشته و متن در هر بار رفتوبرگشت میان تیم مذاکرهکننده که به موضوعات اشراف داشتهاند، در حال تحول بوده است.
کارلو آنچلوتی، سرمربی تیم ملی برزیل، در آستانه دیدار حساس با اسکاتلند در جام جهانی، از آمادگی کامل نیمار برای بازگشت به میدان خبر داد.
آنچلوتی با تمجید از روحیه تیمی ستاره پیشین پیاسجی گفت: «نیمار خیلی خوب تمرین کرده، در فرم ایدهآلی است و آمادگی بازی دارد.»
او افزود این ستاره توانایی بازی برای یک نیمه یا تمام مسابقه را دارد و حضورش تجربه و کیفیت بالایی به تیم تزریق میکند.
سرمربی سلسائو با اشاره به سبک بازی فیزیکی و سازمانیافته اسکاتلند با سیستم ۲-۴-۴، این مسابقه را چالشی دشوار خواند و گفت: «تغییری در سیستم ایجاد نمیکنیم. ما با همان تاکتیک همیشگی و با هدف حفظ مالکیت و کنترل توپ بازی خواهیم کرد.»
او همچنین با مقایسه وینیسیوس جونیور با فوقستارههایی چون امباپه و هالند گفت: «او میتواند مانند مسی، هالند و امباپه سرنوشت یک بازی را رقم بزند.»
آنچلوتی با ابراز رضایت از اولین تجربه سرمربیگری خود در رده ملی و تشکر از حمایت هواداران گفت: «مطمئنیم که جام جهانی بسیار خوبی را پشت سر خواهیم گذاشت، هرچند در فوتبال هر اتفاقی ممکن است رخ دهد.» این دیدار ساعت ۰۱:۳۰ بامداد پنجشنبه در میامی برگزار میشود.
تساوی بدون گل تیم ملی انگلیس مقابل غنا، موجی از انتقادات تند را در رسانههای بریتانیا به راه انداخته است. شاگردان توماس توخل که پس از پیروزی ۴ بر ۲ مقابل کرواسی غرق در تمجید بودند، این بار با واکنشهای بسیار سختی روبهرو شدهاند.
کارشناسانی چون آلن شیرر و جیمی کرگر، نمایش تیم ملی انگلیس را یک «بازگشت تلخ به واقعیت» نامیدند.
اما اوج خشم را میتوان در صفحات مطبوعات دید. دیلیمیل مالکیت ۷۸.۸ درصدی و بیثمر انگلیس را به «پارس کردن یک سگ شیواوا بدون هیچ خطری» تشبیه کرد و سان آن را یک «افتضاح بیروح، کمهوش و رنگپریده» خواند.
دیلی تلگراف نیز با تیتر «ببرهای کاغذی توخل» نوشت: «پیروزی قبلی یک توهم بود؛ انگلیس دیشب هیچ ایده و شجاعتی برای نفوذ نداشت.»
همچنین گاردین این نمایش را یادآور بدترین نسخههای تاریخ انگلیس در تورنمنتهای بزرگ دانست و اکسپرس خطاب به سرمربی آلمانی نوشت: «آقای توخل، با این تیم بیفروغ که هوادارانش برای دیدن اولین شوت در چارچوب یک ساعت خمیازه کشیدند، جام به خانه برنمیگردد!»
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، در سخنرانی خود در اجلاس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در باکو گفت: «تفاهم اسلامآباد نه نتیجه فشار و اجبار، بلکه حاصل مقاومت ایران بود و این تفاهمنامه تبدیل به اعلامیه شکست آمریکا شد.»
رییس مجلس افزود امنیت منطقه باید به دست خود کشورهای منطقه تامین شود و اقتصاد و توسعه باید برای همه ملتهای منطقه باشد.
قالیباف گفت: «جمهوری اسلامی دست برادری و همکاری به سوی همه کشورهای منطقه دراز میکند و در میانه جنگ اخیر هم اعلام کردیم آماده برقراری توافقات امنیتی با همه کشورهای منطقه هستیم.»
یک مقام ارشد پکن اعلام کرد چین «حق دارد» افراد مقیم خارج از مرزهای خود را که ناقض قانون جدید «وحدت قومی» هستند، تحت پیگرد قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، او چهارشنبه سوم تیر تاکید کرد این اقدام «قانونی و ضروری» است و با رویههای بینالمللی همخوانی دارد.
چین این قانون را در ماه مارس با هدف ایجاد یک «هویت ملی مشترک» میان ۵۵ اقلیت قومی خود تصویب کرد.
این گروهها شامل تبتیها و اویغورها میشوند؛ اقلیتهایی که برخی از آنها نسبت به حاکمیت چین معترض بوده و در سالهای گذشته دست به تجمعات اعتراضی زدهاند که گاهی نیز به خشونت کشیده شده است.
بر اساس بندی از قانون جدید که از ۱۰ تیر اجرایی خواهد شد، افراد و گروههای خارج از مرزهای چین میتوانند به اتهام «تضعیف وحدت و پیشرفت قومی» یا «تحریک به جداییطلبی قومی» تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
این موضوع بهویژه در تایوان که چین آن را بخشی از قلمرو خود میداند، نگرانیهایی ایجاد کرده است؛ زیرا برخی معتقدند این قانون میتواند مبنای حقوقی دیگری در اختیار پکن قرار دهد تا علیه تایوانیهایی که آنها را «جداییطلب» میخواند، اقدام کند.
چین بارها تهدید کرده است در صورت لزوم، برای الحاق تایوان به سرزمین خود به زور متوسل خواهد شد.
گروههای مدافع حقوق بشر یادآور شدهاند چین پیش از این نیز کوشیده است با سوءاستفاده از «اعلانهای قرمز» پلیس بینالملل (اینترپل)، دولتهای خارجی را به بازداشت و استرداد افرادی وادارد که آنها را به ارتکاب «جرائم سیاسی» در داخل کشور متهم کرده است.
هو ویلیه، معاون وزیر دادگستری چین، سوم تیر در یک نشست خبری در پکن با اشاره به قانون جدید «وحدت قومی» اعلام کرد برخی رسانههای غربی مفاد مربوط به اجرای فرامرزی این قانون را «تحریف و به اشتباه تفسیر کردهاند».
او به نام این رسانههای غربی اشارهای نکرد و در ادامه گفت: «این بند بر اساس شرایط ملی چین تنظیم شده، با اصول حقوقی مطابقت دارد و با رویههای بینالمللی همسو است. این یک بند قانونی، مشروع، ضروری و قابل اجراست.»
هو افزود: «تمامی کشورهای جهان این حق را دارند که از طریق قوانین داخلی خود، مانع از فعالیتهای تجزیهطلبانه و مخرب شوند و همبستگی اجتماعی و نظم عادی را حفظ کنند.»
به گفته او، این بند مناقشهبرانگیز «اقدامات غیرقانونی» را هدف قرار میدهد و برای «پیشگیری از انواع اقدامات غیرقانونی مرتبط با امور قومی که منشا آنها خارج از کشور است»، طراحی شده است.
در سالهای اخیر نقض حقوق بشر در چین، بهویژه در قبال اویغورها در منطقه سینکیانگ، با انتقاد گسترده نهادهای بینالمللی مواجه شده است.
گزارشها و ارزیابیهای بینالمللی از بازداشتهای گسترده، نظارت فراگیر، محدودیت آزادیهای مذهبی و فرهنگی و فشار بر اقلیتهای قومی حکایت دارند؛ اتهاماتی که پکن آنها را رد میکند.