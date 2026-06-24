مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در کویت به خبرنگاران درباره بازگشت هیاتهای مذاکرهکننده به سوئیس گفت: «اگر اشتباه نکنم به سوئیس برمیگردند. در هر صورت، گروه فنی دوباره برای ادامه گفتوگوها تشکیل جلسه خواهد داد.»
روبیو درباره حضور بازرسان انرژی اتمی در ایران گفت: «آنها اقدامات لازم را زمانی انجام خواهند داد که لازم باشد، اما این باید اتفاق بیفتد. این یک تعهدی است که دادهاند و باید به آن پایبند بمانند.»
او ادامه داد: «اگر قرار است به یک توافق برسیم، باید یک توافق واقعی و یک توافق خوب باشد. اگر ایران بخواهد یک توافق خوب و واقعی انجام دهد، ایالات متحده آماده آن است. اگر نه، طبیعتا رییسجمهور گزینههایی در اختیار دارد.»
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در جریان سفر به کویت، به خبرنگاران گفت: «آمریکا هیچ اقدامی برای تضعیف امنیت متحدان در خلیج فارس انجام نخواهد داد.»
او افزود: «شرکای ما به حرفهای ما اعتماد دارند، زیرا ما واقعا به این تعهد پایبند هستیم. این روند را ادامه خواهیم داد و اکنون نیز در کنار آنها در حال انجام این تعهد هستیم.»
روبیو درباره اخذ احتمالی عوارض در تنگه هرمز گفت: «فکر میکنم کل جهان با هر سازوکاری که برای استفاده از یک آبراه بینالمللی پول دریافت کند مخالف خواهد بود.»
او افزود: «قضیه خیلی ساده است. رییسجمهور [آمریکا] قبلا هم گفته است، چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. وقتی ما میگوییم تنگهها باز باشند، منظورمان باز بودن آنها بهصورت رایگان در آبراههای بینالمللی است.»
روبیو درباره بازداشت شهروندان آمریکایی در ایران گفت: «ما همیشه درباره آمریکاییهایی که بهطور ناعادلانه در سراسر جهان بازداشت شدهاند نگران هستیم. اما نمیخواهم درباره هیچ پرونده مشخصی صحبت کنم، چون این کار آنها را پیچیدهتر میکند.»
روبیو درباره اسرائیل و لبنان گفت: «تنها دلیل حضور اسرائیل در لبنان این است که حزبالله از آنجا موشک و پهپاد شلیک میکند. مقامهای اسرائیلی این موضوع را روشن کردهاند.»
او با اشاره به تداوم گفتوگوهای اسرائیل و لبنان در واشینگتن افزود: «این گفتوگوها دقیقا درباره همین موضوع است و اسرائیلیها با میانجیگری ما با لبنانیها دربارهاش صحبت میکنند.»
اسرائیل در حالی بر حفظ نیروهای خود در جنوب لبنان اصرار دارد که دولت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای پیشبرد توافق با جمهوری اسلامی تلاش میکند؛ روندی که به گفته تحلیلگران، نفوذ بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، بر سیاست واشینگتن در قبال تهران را با چالش روبهرو کرده است.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه سوم تیر در یک گزارش خبری و یک تحلیل جداگانه، اصرار اسرائیل بر ادامه حضور نظامی در جنوب لبنان و پیامدهای تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی برای جایگاه سیاسی نتانیاهو را بررسی کرد.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، چهارشنبه در یک کنفرانس گفت: «حتی در صورت درخواست آمریکا نیز از جنوب لبنان عقبنشینی نخواهیم کرد.»
او افزود: «سربازان ما در داخل این مناطق و ساکنان در خارج خواهند بود. زیرساختها در آنجا ویران و خانههای تهدیدآمیز نیز تخریب شدهاند و ما عقبنشینی نخواهیم کرد.»
کاتز ادامه داد: «۲۰۰ هزار نفر از ساکنان باز نخواهند گشت. هیچ ساکنی وجود ندارد و هیچ تروریستی هم وجود ندارد. در گذشته، در مناطق امنیتی که جمعیت غیرنظامی نیز در آن حضور داشت، مواد منفجره کار گذاشته میشد و علیه سربازان حمله صورت میگرفت و ما اجازه تکرار آن را نخواهیم داد.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که لبنان و اسرائیل در واشینگتن درباره طرحی مورد حمایت آمریکا گفتوگو میکنند؛ طرحی که بر اساس آن، نیروهای اسرائیلی از بخشی از مناطقی که در جریان جنگ به آن وارد شدهاند خارج شوند و کنترل آن مناطق به ارتش لبنان واگذار شود.
مقامهای اسرائیلی، از جمله نتانیاهو و کاتز، بارها گفتهاند نیروهای خود را از جنوب لبنان خارج نخواهند کرد؛ منطقهای که به گفته آنان، برای حفاظت از ساکنان شمال اسرائیل به یک منطقه امنیتی تبدیل شده است.
جمهوری اسلامی نیز توقف درگیریها در لبنان را به یکی از محورهای اصلی خواستههای خود در هرگونه تفاهم با آمریکا تبدیل کرده است.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، گفت: «برای ما، آتشبس در لبنان به همان اندازه آتشبس در ایران اهمیت دارد و پایان جنگ در لبنان به همان اندازه پایان جنگ در ایران مهم است.»
منابع امنیتی و پزشکی لبنان به رویترز گفتند حمله پهپادی اسرائیل به یک خودرو در جنوب لبنان، دستکم دو کشته بر جای گذاشت. ارتش اسرائیل اعلام کرد در حال بررسی این گزارش است.
ارتش اسرائیل پیشتر گفته بود نیروی هوایی این کشور دو عضو مسلح حزبالله را در نزدیکی منطقه تحت کنترل نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان هدف قرار داده است. هنوز روشن نیست این دو گزارش به یک رویداد واحد مربوط هستند یا نه.
رویترز در تحلیلی جداگانه نوشت بزرگترین پیامد تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی ممکن است نه برای راهبرد اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی، بلکه برای جایگاه سیاسی نتانیاهو باشد؛ نخستوزیری که طی دههها هویت سیاسی خود را بر این تصویر بنا کرده بود که تنها رهبر اسرائیلی قادر به هماهنگ نگه داشتن واشینگتن و تلآویو در پرونده جمهوری اسلامی است.
با این حال، تحلیلگران، مقامهای پیشین آمریکایی و دیپلماتها به رویترز گفتهاند تفاهم موقت واشینگتن و تهران برای پایان دادن به جنگ، این تصویر را وارونه کرده است.
بهگفته آنان، نتانیاهو به جای شکل دادن به سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی، اکنون ناچار است با رویکردی کنار بیاید که ترامپ برای پایان دادن به درگیریها دنبال میکند.
دنیس راس، مقام پیشین آمریکایی، به رویترز گفت نتانیاهو در داخل اسرائیل نیز بیش از پیش میان دو خواسته متضاد گرفتار شده است؛ از یک سو رییسجمهوری آمریکا که خواهان پایان دادن به درگیریهاست و از سوی دیگر، پایگاه سیاسی داخلی او که با امتیازدهی، بهویژه در لبنان، مخالفت میکند.
بهگفته راس، عقبنشینی از لبنان میتواند برای نتانیاهو هزینه سیاسی داخلی داشته باشد و تشدید تنش نیز خطر رویارویی با واشینگتن را افزایش دهد.
رویترز نوشت جنگی که نتانیاهو امیدوار بود میراث سیاسی او را بهعنوان رهبر مقابلهکننده با جمهوری اسلامی تثبیت کند، ممکن است به جنگی تبدیل شود که یکی از مهمترین منابع قدرت او را از میان ببرد.
آویو بوشینسکی، مشاور پیشین نتانیاهو، به رویترز گفت: «توافق آمریکا و جمهوری اسلامی ضربهای تعیینکننده به نتانیاهو است. او نهتنها جنگ با جمهوری اسلامی را باخته، بلکه ترامپ را هم بهعنوان دوست خود از دست داده است.»
دفتر نتانیاهو به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ نداد. نتانیاهو در یک نشست خبری در ماه جاری، رابطه خود با ترامپ را رابطهای میان دو شریک توصیف کرده بود که «بارها با یکدیگر موافق هستند و گاهی هم اختلاف نظر دارند».
نتانیاهو چهارشنبه در کنفرانس استانداران و فرمانداران محلی، با دفاع از سیاست دولت خود گفت امنیت اسرائیل «با کلمات یا بیانیهها» به دست نمیآید، بلکه با «قدرت» و «قاطعیت» تامین میشود.
او در دفاع از عملیات اسرائیل علیه جمهوری اسلامی افزود: «اگر علیه جمهوری اسلامی دست به عملیات نزده بودیم، این حکومت همین حالا بمبهای اتمی برای نابودی کامل ما در اختیار داشت.»
نتانیاهو اضافه کرد: «ما این تهدید را دور کردیم. ما تهدید فوری را عقب راندیم. همچنین تهدید فوری هزاران و هزاران موشک بالستیک را از میان برداشتیم.»
یک مقام کاخ سفید نیز به رویترز گفت ترامپ و نتانیاهو رابطهای قوی دارند و نیروهای اسرائیلی در جنگ، «شریکهایی فوقالعاده» بودهاند.
با این حال، رویترز نوشت اختلاف میان واشینگتن و تلآویو فراتر از رابطه شخصی دو رهبر است. ترامپ میخواهد آمریکا را از ورود به جنگی دیگر در خاورمیانه دور نگه دارد، اما نتانیاهو ادامه فشار بر جمهوری اسلامی و متحد آن، حزبالله را برای امنیت اسرائیل ضروری میداند.
بهنوشته رویترز، واشینگتن با مذاکره مستقیم با تهران، قرار دادن درگیری میان اسرائیل و حزبالله مورد حمایت جمهوری اسلامی در لبنان در چارچوبی گستردهتر و ایجاد سازوکارهایی برای مدیریت اختلافات مربوط به آتشبس، به گفته سه منبع دیپلماتیک منطقهای، اسرائیل را بهتدریج از برخی تصمیمگیریهای کلیدی کنار گذاشته است.
رویترز همچنین نوشت نتانیاهو سالها حمایت جمهوریخواهان آمریکا را تقویت کرده و از آن بهعنوان ابزاری برای جبران تنش با دولتهای دموکرات استفاده کرده بود، اما تحلیلگران آمریکایی میگویند جمهوریخواهان حاضر نیستند به خاطر نتانیاهو در برابر ترامپ بایستند.
بر اساس این تحلیل، دو هدف اصلی نتانیاهو، یعنی تضعیف یا حتی سرنگونی ساختار حاکم جمهوری اسلامی و گسترش پیمان ابراهیم از طریق عادیسازی روابط با عربستان سعودی، تاکنون محقق نشدهاند.
منابع منطقهای به رویترز گفتند جنگ غزه، بلاتکلیفی الحاق کرانه باختری و این برداشت فزاینده که اسرائیل تحت رهبری نتانیاهو ممکن است در نظم منطقهای جدید به جای یک دارایی راهبردی، به یک بار سیاسی تبدیل شود، باعث شده برخی کشورهای عربی در عادیسازی روابط با اسرائیل محتاطتر عمل کنند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، گفت پیش از حمله به ایران، دونالد ترامپ را در جریان تصمیم خود قرار داده بود اما برای اجرای عملیات از او مجوز نگرفت. او همچنین تاکید کرد که این حمله مانع دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتمی شده است.
نتانیاهو با دفاع از جنگ علیه [حکومت] ایران گفت اگر اسرائیل اقدام نمیکرد، جمهوری اسلامی اکنون «بمبهای اتمی برای نابودی اسرائیل» در اختیار داشت. این اظهارات در حالی مطرح میشود که تحلیلگران به رویترز گفتهاند توافق اخیر آمریکا و ایران ممکن است به بزرگترین ضربه سیاسی دوران نخستوزیری او تبدیل شود.
نخستوزیر اسرائیل، روز چهارشنبه در کنفرانس استانداران و فرمانداران محلی از عملیات نظامی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت که این عملیات مانع از دستیابی ایران به سلاح هستهای شده است.
او گفت: «اگر علیه جمهوری اسلامی اقدام نکرده بودیم، این حکومت همین حالا بمبهای اتمی برای نابودی کامل ما در اختیار داشت.» نتانیاهو افزود که اسرائیل نه تنها این تهدید را دور کرده، بلکه «تهدید فوری هزاران و هزاران موشک بالستیک» را نیز از میان برده است.
نخستوزیر اسرائیل همچنین گفت سیاست دولت او بر دو پایه «امنیت و شکوفایی» استوار است و تاکید کرد که امنیت با «قدرت و قاطعیت» به دست میآید. او با اشاره به یک عبارت مشهور در سنت یهودی گفت: «اگر کسی برای کشتنت برخاست، پیشدستی کن و او را بکش.»
نتانیاهو در ادامه تاکید کرد که اسرائیل در جریان جنگ اخیر «چهره خاورمیانه را تغییر داده» و این روند ادامه خواهد یافت. او گفت: «مهمترین کاری که انجام دادیم، شکستن سد ترس بود. ما خودمان را تغییر دادیم و این کار آسان نبود.»
او همچنین در یک نشست خبری جداگانه اعلام کرد که پیش از حمله به ایران، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، را از تصمیم خود مطلع کرده بود، اما برای انجام عملیات از او اجازه نگرفته است.