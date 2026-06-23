خبرگزاری رویترز در گزارشی تحلیلی که در آستانه این سفر منتشر شد، وظیفه روبیو در این سفر را «ماموریتی حساس» خواند و نوشت او باید توافق صلح واشینگتن و تهران را به رهبرانی توضیح دهد که نگران‌اند امتیازدهی بیش از حد به تهران، به تقویت بیش از پیش جمهوری اسلامی منجر شود و توازن امنیتی منطقه و جریان صادرات نفت را به‌نحوی که الزاما ضامن منافع آنها نباشد، دگرگون سازد.

روبیو پس از امارات متحده عربی، به کویت و بحرین سفر می‌کند. در بحرین، با مقام‌های شورای همکاری خلیج فارس، مجموعه‌ای از پادشاهی‌های منطقه از جمله عربستان سعودی، قطر و عمان، دیدار خواهد کرد.

او در گفت‌وگویی کوتاه با خبرنگاران حاضر در فرودگاه ابوظبی، به مساله نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه اشاره کرد و گفت پایان دادن به درگیری‌ها در منطقه، در حالی که نیروهای نیابتی حکومت ایران در حال شلیک موشک هستند، ممکن نیست.

روبیو افزود: «هیچ کشوری اجازه ندارد در یک آبراه بین‌المللی عوارض یا هزینه وضع کند و این موضوع بر اساس قوانین بین‌المللی ممنوع است.»

هرچند در بند اول یادداشت تفاهم به‌روشنی ذکر شده است که حصول هر توافقی به پایان یافتن جنگ اسرائیل با حزب‌الله در لبنان بستگی دارد، روبیو در ابوظبی به خبرنگاران گفت مذاکرات مربوط به آتش‌بس در لبنان از هرگونه توافق با جمهوری اسلامی جدا خواهد بود.

او تاکید کرد: «این روند جداست، چون لبنان یک کشور مستقل است و دولت دارد. ما در مورد لبنان و آنچه در داخل این کشور در جریان است، به‌طور مستقیم با دولت لبنان مذاکره و تعامل خواهیم کرد.»

رویتر در بخشی از گزارش خود، محور نگرانی‌ها در کشورهای خلیج فارس را بخش‌هایی از یادداشت تفاهم خواند که به‌رغم اظهارات پیشین مقام‌های آمریکایی، برای موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی محدودیتی در نظر نگرفته است. پیشنهاد صندوق بازسازی و توسعه ۳۰۰ میلیارد دلاری و بندهایی که ممکن است نفوذ منطقه‌ای تهران و کنترل آن بر مسیرهای حیاتی انتقال نفت را گسترش دهد، از دیگر نگرانی‌های کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس عنوان شده است.

این گزارش می‌افزاید که اینکه هر شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس متحدان راهبردی آمریکا هستند و کمک‌های لجستیکی آنها به آمریکا در جریان جنگ ایران سبب شد همه‌شان هدف حملات جمهوری اسلامی قرار بگیرند، سبب می‌شود دیدگاه‌شان برای سیاست‌گذاران آمریکایی اهمیت یابد.

رویترز با اشاره به حساسیت‌های منطقه‌ای و میزبانی امارات، عربستان، قطر، کویت و بحرین از پایگاه‌های نظامی آمریکا، که ستون فقرات ساختار امنیتی واشینگتن در خاورمیانه را تشکیل می‌دهند، سفر روبیو را مأموریتی دشوار توصیف کرده است؛ به‌ویژه از آن رو که او در هفته‌های اخیر به‌طور محسوسی از مذاکرات ایران فاصله گرفته و میدان را، در عمل، به معاون رییس‌جمهوری آمریکا سپرده است.

منتقدی که نباید به‌روشنی نقد کند

در هفته‌های گذشته خبرهای غیررسمی از تقابل دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، با آن عده از اعضای ارشد دولت حکایت داشت که با جزییات یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی موافق نبودند. این تحلیل تاکید می‌کند که اکنون روبیو در عین حال که باید نگرانی‌های متحدان منطقه‌ای را کاهش و به نقدهایشان به چارچوب توافق پاسخ دهد، نباید طوری رفتار کند که به نظر برسد از این تفاهم ناراضی است یا به آن نقد دارد.

اندرو پیک، معاون پیشین دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور عراق و ایران که در هر دو دوره ریاست‌جمهوری ترامپ در شورای امنیت ملی او خدمت کرده است، به رویترز گفت روبیو می‌تواند با یادآوری سابقه سخت‌گیرانه ترامپ در قبال جمهوری اسلامی، به متحدان نگران اطمینان دهد. به نظرم کافی است روبیو به آنها یادآوری کند که رییس‌جمهوری سیاست‌هایی به‌شدت سخت‌گیرانه در قبال ایران اجرا کرده است و اگر این تفاهم‌نامه هم به سرانجام نرسد، او هیچ تردیدی برای بازگشت به حمله به آنها نخواهد داشت.»

رهبرانی که از چارچوب مذاکرات غافلگیر شده‌اند

رویترز در این مطلب به گزارش‌های غیررسمی از محافل خصوصی برخی از این کشورها اشاره می‌کند که از «سرخوردگی و شگفتی» مقام‌ها از یادداشت تفاهم امضاشده در کاخ ورسای حکایت دارند.

یکی از نگرانی‌های آنها به موشک‌های بالستیک مربوط است. در طول جنگ، دولت ترامپ اعلام کرده بود که نابود کردن توان موشکی بالستیک ایران یکی از اهداف اصلی است. این هدف با منافع کشورهای حوزه خلیج فارس همسو بود؛ کشورهایی که همه‌شان در بُرد موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی قرار دارند.

اما تفاهم‌نامه هیچ اشاره‌ای به موشک‌های ایران ندارد و خود ترامپ نیز در روزهای اخیر گفته است که محروم کردن تهران از چنین تسلیحاتی «ناعادلانه» خواهد بود.

این تفاهم‌نامه همچنین صندوقی ۳۰۰ میلیارد دلاری برای بازسازی پیش‌بینی کرده است؛ موضوعی که همسایگان منطقه‌ای نگران‌اند به جمهوری اسلامی امکان دهد توان نظامی خود را تقویت کند و در عین حال حمایت از گروه‌های نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی را افزایش دهد؛ گروه‌هایی که می‌توانند دولت‌ها را در سراسر منطقه بی‌ثبات کنند.

به گفته تحلیلگران، رهبری عمدتا سُنی بحرین به‌‌طور ویژه نگران است که ایرانِ برخوردار از منابع مالی گسترده بتواند شیعیان این کشور را که بخش عمده جمعیت را تشکیل می‌دهند، به شورش وادارد و وضعیتی شبیه به آنچه بحرین در جریان بهار عربی تجربه کرد، تکرار شود.

افزون بر این، تحلیلگران رویترز اشاره کرده‌اند که توافق در شکل فعلی یادداشت تفاهم به احتمال زیاد به ایفای نقش کلیدی جمهوری اسلامی در کنترل تنگه هرمز می‌انجامد و این مساله یکی از نگرانی‌های بزرگ کشورهایی است که حیات‌شان به صادرات نفت از تنگه هرمز وابسته است.