بتسالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، گفت تا زمانی که حزب‌الله در لبنان حضور داشته باشد، اسرائیل نیروهای نظامی خود را از جنوب لبنان خارج نخواهد کرد. او گفت این موضع تا زمانی که دولت کنونی اسرائیل بر سر کار باشد، تغییر نخواهد کرد.

اسموتریچ در گفت‌وگو با رادیو ارتش اسرائیل گفت: «این اتفاق اصلا رخ نخواهد داد. تا زمانی که حزب‌الله در لبنان وجود دارد، هیچ‌گونه عقب‌نشینی از منطقه امنیتی در لبنان، از جمله از قلعه بوفورت، صورت نخواهد گرفت.»

او حزب‌الله را یک «سازمان تروریستی» توصیف کرد و گفت این گروه باید منحل شود، نباید بخشی از دولت لبنان باشد و نباید هیچ توانایی نظامی برای تهدید اسرائیل داشته باشد. به گفته او، تنها پس از تحقق این شرایط می‌توان درباره ترتیبات امنیتی جدید گفت‌وگو کرد.

وزیر دارایی اسرائیل تاکید کرد منظور او صرفا خلع سلاح حزب‌الله نیست، بلکه انحلال کامل این گروه است. او گفت علاوه بر سلب توانایی نظامی، نفوذ و قدرت سیاسی حزب‌الله در لبنان نیز باید از بین برود.

اسموتریچ در پاسخ به پرسشی درباره احتمال فشار آمریکا برای خروج نیروهای اسرائیلی، هم‌زمان با مذاکرات میان واشینگتن و تهران، گفت: «ما بر این موضع خود استوار ایستاده‌ایم و این موضوع را برای آمریکایی‌ها روشن کرده‌ایم.»

او همچنین گفت ارتش اسرائیل همچنان به عملیات خود در جنوب لبنان ادامه می‌دهد و در حال نابودی زیرساخت‌های حزب‌الله در سطح زمین و زیر زمین است.

اسموتریچ افزود اسرائیل به تخریب زیرساخت‌های راهبردی زیرزمینی حزب‌الله، که به گفته او طی ۱۵ تا ۲۰ سال گذشته ایجاد شده‌اند، ادامه خواهد داد.