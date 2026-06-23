شبکه المیادین، وابسته به حزبالله لبنان، به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که عباس عراقچی یکشنبه به بغداد سفر خواهد کرد. بر اساس این گزارش، این دیدار شامل ارائه گزارشی درباره روند مذاکرات با آمریکا در سوئیس و همچنین هماهنگیها و تدارکات مربوط به مراسم تشییع جنازه علی خامنهای خواهد بود.
اظهارات دونالد ترامپ درباره آزادسازی بخشی از داراییهای مسدودشده ایران در ازای خرید مواد غذایی از ایالات متحده، با واکنش گستردهای میان شهروندان همراه شد.
جزییات بیشتر با لیلا سعادتی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال
محمدباقر قالیباف در مسیر بازگشت از سوئیس، در واکنش به ابهامها درباره مفاد توافق با آمریکا، گفت انتشار جزییات آن میتواند «اسرار نظام» را در اختیار دشمنان قرار دهد.
مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گفت قالیباف پس از جنگ ۴۰ روزه و کشته شدن شماری از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، تلاش کرده است خود را نماد همزمان «میدان و دیپلماسی» معرفی کند. به گفته او، شیوه مصاحبه و موضعگیریهای قالیباف تلفیقی از رجزخوانی سیاسی و تبلیغات سیاسی است و با جاهطلبیهای سیاسی او نیز پیوند دارد.
بتسالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، گفت تا زمانی که حزبالله در لبنان حضور داشته باشد، اسرائیل نیروهای نظامی خود را از جنوب لبنان خارج نخواهد کرد. او گفت این موضع تا زمانی که دولت کنونی اسرائیل بر سر کار باشد، تغییر نخواهد کرد.
اسموتریچ در گفتوگو با رادیو ارتش اسرائیل گفت: «این اتفاق اصلا رخ نخواهد داد. تا زمانی که حزبالله در لبنان وجود دارد، هیچگونه عقبنشینی از منطقه امنیتی در لبنان، از جمله از قلعه بوفورت، صورت نخواهد گرفت.»
او حزبالله را یک «سازمان تروریستی» توصیف کرد و گفت این گروه باید منحل شود، نباید بخشی از دولت لبنان باشد و نباید هیچ توانایی نظامی برای تهدید اسرائیل داشته باشد. به گفته او، تنها پس از تحقق این شرایط میتوان درباره ترتیبات امنیتی جدید گفتوگو کرد.
وزیر دارایی اسرائیل تاکید کرد منظور او صرفا خلع سلاح حزبالله نیست، بلکه انحلال کامل این گروه است. او گفت علاوه بر سلب توانایی نظامی، نفوذ و قدرت سیاسی حزبالله در لبنان نیز باید از بین برود.
اسموتریچ در پاسخ به پرسشی درباره احتمال فشار آمریکا برای خروج نیروهای اسرائیلی، همزمان با مذاکرات میان واشینگتن و تهران، گفت: «ما بر این موضع خود استوار ایستادهایم و این موضوع را برای آمریکاییها روشن کردهایم.»
او همچنین گفت ارتش اسرائیل همچنان به عملیات خود در جنوب لبنان ادامه میدهد و در حال نابودی زیرساختهای حزبالله در سطح زمین و زیر زمین است.
اسموتریچ افزود اسرائیل به تخریب زیرساختهای راهبردی زیرزمینی حزبالله، که به گفته او طی ۱۵ تا ۲۰ سال گذشته ایجاد شدهاند، ادامه خواهد داد.
با اعلام کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران، قیمت انواع نان در استان تهران تا ۱۰۰ درصد افزایش یافت. این افزایش قیمت بر اساس ابلاغیه استانداری تهران اعمال شده است.
شهروندان در تهران، صبح سهشنبه دوم تیر وقتی به نانواییها مراجعه کردند، با نرخهای جدید روبهرو شدند: قیمت نان لواش به دو هزار و ۷۰۰ تومان، نان بربری به ۱۰ هزار تومان و سنگک به ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است.
پیش از این نیز برخی استانها قیمت نان را بهطور غیررسمی افزایش داده بودند.
افزایش قابل توجه قیمت نان از دوران ریاستجمهوری ابراهیم رئیسی آغاز شد و در دولت مسعود پزشکیان با شدت بیشتری ادامه یافت.
آخرین بار، مرداد ۱۴۰۴ بود که قیمت نان به شکل رسمی افزایش پیدا کرد. اکنون بر اساس نرخنامه جدید، قیمت سنگک در کمتر از یک سال، ۱۰۴ درصد، قیمت بربری ۸۵ درصد و قیمت لواش ۹۳ درصد افزایش یافته است.
پیش از شهریور ۱۴۰۳، قیمت یک قرص نان لواش ۵۰۰ تومان، یک قرص بربری یکهزار و ۸۰۰ تومان و یک قرص سنگک، سه هزار تومان بود.
در شهریور آن سال، قیمت این نانها به ترتیب به ۷۰۰ تومان، دو هزار و ۵۰۰ تومان و پنج هزار تومان افزایش یافت.
مرحله بعدی مرداد ۱۴۰۴ بود و آخرین مرحله، افزایش قیمت اول تیر ۱۴۰۵ است.
در واقع قیمت انواع نان از شهریور ۱۴۰۳ تاکنون بهطور میانگین نزدیک به ۴۴۰ درصد افزایش یافته است.
نان کارتی
از سال ۱۴۰۱ زمزمههای نان کارتی بر اساس سامانهای به نام «نانینو» یا «مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان» مطرح شد.
هدف این طرح، ثبت فروش نان از طریق کارتخوانهای هوشمند متصل به سامانه بود.
دولت قصد داشت از این طریق، یارانه آرد را به نانواییها - متناسب با فروش آنها - اختصاص دهد. با این حال این سامانه تنها فروش کارتی را مدیریت میکند.
نانینو در عمل مشکلات فنی داشته و موجب کاهش ناعادلانه سهمیه آرد شده است.
نانوایان به همین دلیل اعتراضات متعددی ترتیب دادهاند.
اگرچه مراکز دولتی نظیر وزارت جهاد کشاورزی و استانداریها، بهطور مکرر تاکید کردهاند هیچ محدودیتی در خرید نان از نظر تعداد وجود ندارد، اما در عمل در بسیاری از نانواییها بهدلیل محدودیت دریافت آرد یارانهای، محدودیت فروش نان اعمال شده است.
این محدودیتها در حالی اعمال شده که بسیاری از دامداریها با خرید انبوه نان، از آن بهعنوان خوراک دام استفاده کردهاند.
حذف یارانه گندم و آرد در دولت پزشکیان
دولت پزشکیان از اولین لایحه بودجه خود، دست روی یارانه گندم و آرد گذاشت. یارانه این بخش سال به سال کاهش یافته و اخیرا بر اساس طرحی که وزارت جهاد کشاورزی آماده کرده است، دولت به دنبال حذف کامل یارانه نان و ادغام آن در کالابرگ الکترونیکی است.
روزنامه اطلاعات در مقالهای که اول تیر منتشر شد، به شدت نسبت به این طرح واکنش نشان داد.
این روزنامه نوشت دولت و وزارت جهاد کشاورزی قصد دارند تمام یا بخشی از بودجه لازم برای افزایش رقم کالابرگ الکترونیک را از محل یارانه حذف شده نان تامین کنند تا «به قول خودشان»، کسری بودجه را به طور غیرتورمی تامین کنند.
نویسنده این مقاله اقدامات اینچنینی دولت را «پاس گل به دشمن» ارزیابی کرد که «باعث میشود طاقت مردم تمام شود».
شورای سردبیری روزنامه اورشلیمپست در سرمقالهای نوشت مذاکرات سوئیس شاید بازارها را آرام کرده و از هیاهوها کاسته باشد، اما هنوز به این پرسش مهم پاسخ نداده است: آیا تهران واقعا مجبور به عقبنشینی شده یا صرفا در ازای دریافت امتیازاتی، بهصورت موقت فعالیتهای خود را متوقف کرده است؟
نخستین دور مذاکرات تهران و واشینگتن در سوئیس به تفاهم بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز انجامید.
قطر و پاکستان بهعنوان میانجی گفتوگوها از «پیشرفتهای امیدوارکننده» خبر دادند.
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