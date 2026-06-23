رویترز سه‌شنبه دوم تیر نوشت نقش‌آفرینی چشمگیر در روند مذاکرات، وجهه پاکستان را بهبود بخشیده است و این کشور ۲۵۰ میلیون نفری اکنون فرصت دارد از این سرمایه سیاسی برای کسب منافع اقتصادی بهره ببرد؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد پاکستان طی دهه‌های گذشته با چرخه‌های مکرر رونق و رکود دست‌به‌گریبان بوده است.

با این حال، تحلیلگران بر این باورند که این دستاوردها به‌سختی قادر خواهند بود مشکلات ریشه‌دار اقتصاد پاکستان، از جمله نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، پایه مالیاتی ضعیف و وابستگی به بسته‌های حمایتی صندوق بین‌المللی پول را برطرف کنند.

به گزارش رویترز، پاکستان برای سال مالی آینده هدف‌گذاری کرده است که رشد اقتصادی خود را به چهار درصد و نرخ تورم را به ۸.۲ درصد برساند.

این در حالی است که رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای سال مالی ۲۰۲۶ که ماه ژوئن به پایان می‌رسد، ۳.۷ درصد و میانگین تورم در دوره ژوییه تا می سال مالی جاری، ۶.۷ درصد بوده است.

خرم شهزاد، مشاور وزیر دارایی پاکستان، گفت: «کشوری که بتواند در داخل مرزهای خود ثبات ایجاد کند و هم‌زمان به پیشبرد ثبات در خارج از مرزهایش کمک کند، به مقصدی معتبرتر برای سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود.»

او افزود ترکیب یک راهبرد اقتصادی مبتنی بر رشد با تصویری مثبت از پاکستان به‌عنوان حامی صلح و ثبات می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند نیروی انسانی، زیرساخت‌ها، فناوری و سایر بخش‌های پیشران رشد اقتصادی را فراهم کند.

در هفته‌های اخیر، مقام‌های جمهوری اسلامی بارها از نقش میانجی‌های منطقه‌ای، به‌ویژه اسلام‌آباد، در پیشبرد مذاکرات تهران و واشینگتن قدردانی کرده‌اند.

مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، دوم تیر پیش از عزیمت به پاکستان گفت دغدغه اسلام‌آباد «برای به سرانجام رسیدن توافق و برقراری صلح در منطقه بیش از دغدغه ما بود».

او تاکید کرد پاکستان در «پیگیری حق و حقوق ملت ایران» و نهایی‌شدن یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده «نقشی بی‌بدیل» ایفا کرد.

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ظرفیت‌های اقتصادی پاکستان

به گزارش رویترز، بسیاری از تحلیلگران معتقدند پاکستان ممکن است در ازای تحرکات دیپلماتیک اخیر، از حمایت‌ها یا امتیازاتی از سوی ایالات متحده برخوردار شود. با این حال، تاکنون نشانه روشنی در خصوص تحقق این دستاوردهای احتمالی مشاهده نشده است.

الکس وطن‌خواه، پژوهشگر ارشد و مدیر برنامه ایران در «موسسه خاورمیانه»، گفت یکی از مهم‌ترین دستاوردهای پاکستان از تحولات اخیر، افزایش ظرفیت این کشور برای ادغام و ایفای نقش پررنگ‌تر در ساختارهای اقتصادی و سیاسی خاورمیانه است.

به گفته او، این روند می‌تواند در آینده به شکل‌گیری همکاری‌های اقتصادی گسترده‌تر با کشورهای منطقه، از جمله در حوزه دفاعی، منجر شود.

مفتاح اسماعیل، وزیر پیشین دارایی پاکستان، نیز بر این باور است که کاهش تحریم‌های جمهوری اسلامی می‌تواند زمینه‌ساز گسترش چشمگیر مبادلات تجاری میان دو طرف، به‌ویژه از طریق مرز زمینی بلوچستان، شود.

۱۷ خرداد، اسکندر مومنی، وزیر کشور، در دیدار با همتای پاکستانی خود گفت هدف‌گذاری افزایش حجم تجارت دو طرف به ۱۰ میلیارد دلار در سال، قابل تحقق است.

در هفته‌های گذشته، مقام‌های پاکستانی بارها از نقش این کشور در برقراری آتش‌بس میان واشینگتن و تهران و نیز پیشبرد مذاکرات سخن گفتند و آن را نشانه‌ای از موفقیت دیپلماسی اسلام‌آباد دانستند.

این روایت رسمی حتی در فضای عمومی پایتخت پاکستان نیز بازتاب یافته است.

در اسلام‌آباد، بیلبوردهای متعددی مذاکرات اخیر ژنو را به تلاش‌های میانجی‌گرانه پاکستان پیوند زده و این تحولات را بخشی از دستاوردهای دیپلماتیک این کشور معرفی کرده‌اند.

نخستین دور مذاکرات تهران و واشینگتن در سوئیس ۳۱ خرداد با توافق بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز پایان یافت.

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بازگشت به الگوی پس از ۱۱ سپتامبر؟

رویترز در ادامه گزارش داد این نخستین بار نیست که پاکستان از تحولات ژئوپلیتیک برای تقویت جایگاه خود بهره می‌برد.

پس از حادثه ۱۱ سپتامبر و حمله آمریکا به افغانستان، نزدیکی پاکستان به واشینگتن مزایای اقتصادی قابل توجهی برای این کشور به همراه داشت؛ از جمله تعویق بازپرداخت بدهی‌ها از سوی بیش از ۱۲ کشور طلبکار، ازسرگیری حمایت‌های صندوق بین‌المللی پول و سایر نهادهای مالی بین‌المللی، و دریافت کمک‌های مالی از ایالات متحده.

با این حال، به باور تحلیلگران، ضعف‌های ساختاری اقتصاد پاکستان مانع از آن شد که این کشور بتواند از این فرصت به‌طور کامل بهره‌برداری کند.

خرم حسین، تحلیلگر اقتصادی، معتقد است شرایط کنونی تا حدی یادآور فضای پس از ۱۱ سپتامبر است، اما یک تفاوت بنیادین میان این دو مقطع وجود دارد.

به گفته او، در آن زمان پاکستان در خط مقدم منازعات منطقه‌ای و جنگی طولانی و پرهزینه قرار گرفت، اما امروز نقش این کشور در میانجی‌گری و کمک به برقراری صلح تعریف می‌شود.

حسین افزود اهرم نفوذ اسلام‌آباد در مقطع کنونی از توانایی حفظ روابط و ایفای نقش موثر برای چندین طرف به‌طور هم‌زمان ناشی می‌شود؛ از جمله ایالات متحده، جمهوری اسلامی، کشورهای حاشیه خلیج فارس، ترکیه و چین.

مشکلات اقتصادی فراتر از دستاوردهای دیپلماتیک

وزیر دارایی پیشین پاکستان هشدار داد هر‌چند فعالیت‌های دیپلماتیک اخیر جایگاه بین‌المللی این کشور را تقویت کرده، اما مشکلات ساختاری اقتصاد پاکستان همچنان پابرجاست و هزینه بالای تولید، ضعف صادرات و تعهدات سنگین بازپرداخت بدهی‌های خارجی، اسلام‌آباد را به کمک‌های صندوق بین‌المللی پول وابسته نگه داشته است.

اسماعیل ادامه داد: «اوضاع داخلی ما چنان آشفته است که تا خودمان به خودمان کمک نکنیم، خارجی‌ها واقعا نمی‌توانند کاری برای ما انجام دهند.»

عاطف میان، استاد اقتصاد دانشگاه پرینستون، هم گفت پاکستان نباید دیپلماسی را صرفا ابزاری برای دریافت سپرده‌های مالی، تمدید بدهی‌ها یا کمک‌های مشابه برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول تلقی کند.

به باور او، فرصت واقعی برای پاکستان در یک «چرخش به سوی صلح» نهفته است. راهبردی که هم در عرصه خارجی و هم در داخل کشور دنبال شود.

میان تاکید کرد این رویکرد باید بر گسترش تجارت منطقه‌ای، توسعه همکاری‌های انرژی با ایران و همگرایی عمیق‌تر با کشورهای حاشیه خلیج فارس و ترکیه استوار باشد.