تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا در گفت‌وگویی با مرضیه حسینی، خبرنگار ایران‌اینترنشنال، درباره توافق میان دولت دونالد ترامپ و ایران ابراز تردید کرد و نسبت به پیامدهای آن هشدار داد.

او در پاسخ به پرسشی درباره این توافق گفت: «تاریخ نشان داده است که ارسال میلیاردها دلار به افراط‌گرایان تئوکراتی که می‌خواهند ما را به قتل برسانند، ایده بسیار بدی است. بنابراین امیدوارم چنین کاری انجام نشود.»

کروز همچنین در واکنش به احتمال دستیابی به توافق نهایی در بازه ۶۰ روزه اظهار داشت: «من کاملا انتظار دارم که ایرانی‌ها در پایان این ۶۰روز، باز هم موضوع را به تعویق بیندازند و زمان بیشتری بخرند.»

او در ادامه با انتقاد از رفتار جمهوری اسلامی افزود: «ایرانی‌ها طی سال‌ها نشان داده‌اند که آیت‌الله و ملاها قابل اعتماد نیستند. آنها به‌طور فعال در حال دروغ گفتن هستند و هر پولی که در اختیارشان قرار گیرد، برای تأمین مالی تروریسم استفاده خواهد شد. و صرف‌نظر از هر وعده‌ای که بدهند، آیت‌الله همچنان به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای است، زیرا می‌خواهد بتواند از آن علیه ایالات متحده استفاده کند. و این یک تهدید بسیار جدی برای آمریکا است.»