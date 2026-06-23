با این حال، سخنگوی این وزارتخانه گفت تیم فوتبال ایران همچنان موظف است پس از دیدار روز جمعه در سیاتل، خاک آمریکا را ترک کند.
سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران نیز تایید کرد که تیم ملی روز چهارشنبه اردوگاه خود در تیخوانای مکزیک را ترک خواهد کرد و راهی سیاتل میشود.
اندرو جولیانی، مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی کاخ سفید، به آسوشیتدپرس گفت: «این موضوع از ابتدا در برنامه ما قرار داشت. قرار بود نحوه انجام دو جابهجایی نخست تیم را بررسی کنیم و اگر همهچیز بهخوبی پیش میرفت، با توجه به طولانیتر بودن مسیر سفر برای بازی سوم، یک روز اضافه در اختیار تیم قرار دهیم.»
مقامات فدراسیون فوتبال ایران پیشتر از محدودیتهای سفر و مشکلاتی که تیم ملی پس از آغاز جنگ با آن روبهرو شده بود، انتقاد کرده بود.
در دو مسابقه نخست که در لسآنجلس برگزار شد، این تیم تنها یک روز پیش از بازی اجازه ورود به آمریکا را داشت. همچنین چند هفته پیش از شروع جام جهانی، کمپ اصلی تیم ملی از توسان آریزونا به مکزیک منتقل شد و شماری از مقامها و اعضای کادر پشتیبانی تیم نیز اجازه ورود به آمریکا را دریافت نکردند.
سفر تیمها یک روز پیش از مسابقه موضوعی غیرمعمول نیست و با مقررات فیفا هم مطابقت دارد، اما فدراسیون فوتبال و کادر فنی تیم ملی خواهان زمان بیشتری برای تطبیق با شرایط شهرهای میزبان و ریکاوری پس از مسابقات شده بود.
علیرضا جهانبخش، کاپیتان تیم ملی ایران، پس از تساوی برابر بلژیک گفته بود که امیدوار است تیم هرچه زودتر راهی سیاتل شود تا فرصت بیشتری برای سازگاری با شرایط محل برگزاری دیدار مقابل مصر داشته باشد.
او گفت: «ما درخواست زیادی نداریم. فقط همان روندی را میخواهیم که برای ۴۷ تیم دیگر حاضر در مسابقات در نظر گرفته شده است. امیدوارم بتوانیم همه افرادی را که در کنار تیم هستند و به ما کمک میکنند، همراه خود داشته باشیم.»