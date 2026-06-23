اینفانتینو در گفت‌وگو با برنامه «فاکس اند فرندز» گفت: «ما همراه با رییس‌جمهوری [ترامپ] از فینال لذت خواهیم برد و البته با هم جام را به تیم قهرمان اهدا خواهیم کرد. ما همیشه در کنار یکدیگر هستیم.»

در جام‌های جهانی ۲۰۱۸ روسیه و ۲۰۲۲ قطر، دو دوره قبلی جام جهانی در دوران ریاست اینفانتینو، رییس فیفا به تنهایی جام را به تیم قهرمان اهدا کرده بود.

با وجود اینکه در سال‌های اخیر اینفانتینو و پیش از او سپ بلاتر، روسای فیفا، جام قهرمانی جام جهانی را به تیم‌های قهرمان اهدا کرده‌اند، در گذشته روسای کشورها و مقام‌های ارشد نیز این نقش را بر عهده داشته‌اند.

به نوشته ای‌اس‌پی‌ان، خوان کارلوس، پادشاه اسپانیا، در جام جهانی ۱۹۸۲ جام قهرمانی را به دینو زوف، کاپیتان ایتالیا، اهدا کرد و ملکه الیزابت دوم نیز پس از قهرمانی انگلیس در جام جهانی ۱۹۶۶، جام را به بابی مور، کاپیتان این تیم، تحویل داد.

حضور جنجالی در جشن قهرمانی چلسی

حضور مورد انتظار ترامپ در فینال جام جهانی، پس از شرکت او در فینال جام جهانی باشگاه‌ها میان چلسی و پاری سن ژرمن در ورزشگاه مت‌لایف در سال گذشته مطرح شده است.

ترامپ در آن مراسم اجازه داشت جام را به ریس جیمز، کاپیتان چلسی، اهدا کند، اما پس از اهدای جام صحنه را ترک نکرد و در جشن قهرمانی تیم در کنار بازیکنان حضور داشت؛ اتفاقی که واکنش‌ها و شگفتی برخی بازیکنان را به دنبال داشت.

او هنگام حضور روی صحنه برای اهدای جام با سوت و اعتراض شدید تماشاگران روبه‌رو شد و پس از اهدای جام نیز روی سکو باقی ماند؛ اتفاقی که باعث شد ریس جیمز، کاپیتان چلسی، به نظر برسد از او می‌پرسد آیا قصد ترک صحنه را دارد یا نه. کول پالمر، هافبک چلسی، نیز از این وضعیت متعجب به نظر می‌رسید.

ترامپ در زمان بالا بردن جام توسط بازیکنان چلسی نیز روی سکو باقی ماند و میان ریس جیمز و رابرت سانچز، دروازه‌بان این تیم، ایستاد.

به نوشته اتلتیک، اگرچه ترامپ هنوز هیچ مسابقه‌ای از جام جهانی را از نزدیک تماشا نکرده، اما دیگر اعضای دولت او در این رقابت‌ها حضور داشته‌اند.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در دیدار نخست تیم ملی فوتبال آمریکا مقابل پاراگوئه که با پیروزی ۴ بر یک آمریکا همراه شد، در ورزشگاه سوفای لس‌آنجلس در کنار اینفانتینو حضور داشت.

ترامپ و اینفانتینو رابطه‌ای طولانی‌مدت دارند و رییس فیفا در ماه‌های منتهی به آغاز جام جهانی چندین بار در دفتر بیضی کاخ سفید حضور یافته است.

اینفانتینو همچنین در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی در پنجم دسامبر در واشینگتن، جایزه صلح فیفا را به ترامپ که او را «دوستی نزدیک» توصیف کرده بود، اهدا کرد.

در ویدیویی که فیفا پیش از اهدای این جایزه پخش کرد، آمده بود: «او از تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس و پیشبرد تعاملات دیپلماتیک حمایت کرد؛ اقداماتی که به ایجاد شرایطی برای شکل‌گیری صلح کمک کرد.»

ترامپ پس از دریافت این جایزه گفت: «این واقعا یکی از بزرگ‌ترین افتخارات زندگی من است. و فراتر از جوایز، ما جان میلیون‌ها نفر را نجات دادیم.»

اهدای این جایزه با انتقاد گسترده گروه‌های مدافع حقوق بشر و همچنین رییس فدراسیون فوتبال نروژ مواجه شد. گروه حقوق بشری «فیر اسکوئر» نیز در ماه دسامبر از کمیته اخلاق داخلی فیفا خواست رابطه میان اینفانتینو و ترامپ را بررسی کند.