امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که در گفتوگو با جوزف عون، رییسجمهور؛ نواف سلام، نخست وزیر؛ و نبیه بری، رییس مجلس نمایندگان لبنان، بر تعهد پاریس به حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان تاکید کرده است.
او نوشت که فرانسه خواستار «برقراری آتشبس پایدار، که باید توسط همه رعایت شود»، «آغاز همزمان روند خروج اسرائیل از خاک لبنان و استقرار مجدد ارتش لبنان» در مناطق تخلیه شده است تا «اطمینان حاصل شود که دولت لبنان قدرت خود را اعمال میکند.
مکرون نوشت: «فرانسه آماده است تا به طور مشخص از این روند حمایت کند و جامعه بینالمللی را در هفتههای آینده، در کنار دولت لبنان، برای تقویت نیروهای مسلح لبنان و رسیدگی به نیازهای آوارگان بسیج کند.»
مارک روته، دبیرکل ناتو، از تلاشهای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای اطمینان یافتن از اینکه تهران هرگز به قابلیتهای هستهای دست نخواهد یافت، حمایت کرد.
او به شبکه خبری فاکس گفت: «رییسجمهور دقیقاً همان کاری را که لازم است انجام میدهد، یعنی تضعیف توانایی هستهای ایران.»
روته رژیم ایران را «صادرکننده هرج و مرج و تروریسم» توصیف کرد و افزود: «"میتوانید تصور کنید که ایران به سلاح هستهای دست یابد؟ این برای منطقه و برای کل جهان ویرانگر خواهد بود. و اگر آن لحظه فرا برسد که آنها به سلاح هستهای دست یابند، خیلی دیر خواهد بود.»
او در مورد موضع کشورهایی که به ترامپ گفتند جنگ با ایران «جنگ ما نیست» و «ما آن را شروع نکردهایم»، گفت که «ناامیدی» را کاملاً درک میکند.
روته افزود: «اما وقتی مثلاً ایتالیا را در نظر بگیرید، ۵۰۰هواپیمای آمریکایی از پایگاههای ایالات متحده در ایتالیا برای حمایت از عملیات خشم حماسی به پرواز درآمدند. بنابراین این یک اقدام بسیار بزرگی محسوب میشود.»
او گفت: «من فکر میکنم رییسجمهور، وقتی صحبت از ایران میشود، دقیقاً همان کاری را که لازم بود انجام داده است.»
روته با توجه به پیامدهای اجلاس گروه هفت و امضای یادداشت تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی، گفت اینکه رهبران گروه هفت به نتایج مشترکی، به ویژه در مورد باز کردن تنگه هرمز رسیدند، «موفقیت بزرگی» بهشمار میرود.
او اشاره کرد: «همه رهبران در مورد ایران و اصل آزادی دریانوردی از او حمایت کردند.»
روته گفت: «شما اکنون میبینید که متحدان اروپایی به طور گسترده داراییهای خود را در نزدیکی تنگه مستقر میکنند.»
پنج بلوک جمهوریخواه در بیانیه مشترکیاز تفاهم و آغاز مذاکره میان جمهوری اسلامی و آمریکا استقبال کردند و آن را گامی مثبت در جهت «کاهش تنشها، جلوگیری از گسترش جنگ و فراهم شدن شرایط مناسبتر برای زندگی مردم ایران، منطقه و جهان» دانستند.
همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران، کانون همکاری نهادهای جمهوری خواه ایران، کنگره مشترک جمهوری خواهان دموکرات و فدرال دموکرات، نهادهای شهری جمهوری خواهان، و بلوک همگرایی جمهوری خواهان دموکرات نوشتند مردم ایران، ملتهای منطقه و حتی اقتصاد جهانی از پیامدهای حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران متضرر شدند.
آنها تاکید کردند که جمهوری اسلامی با تداوم سیاستهای تنش زا و مخرب، زمينه را برای چنين تهاجمی فراهم آورد، و ابراز امیدواری کردند که پایان این مخاصمه، «آغازی برای مرحلهای تازه در تاریخ ایران باشد؛ مرحلهای که در آن مردم ایران بتوانند با اتکا به اراده و توان خود، برای دستیابی به آزادی، رفاه، حاکمیت قانون، عدالت و آیندهای بهتر، تلاش کنند.»
این سازمانهای جمهوریخواه خواستار «توقف فوری اعدامها و بهویژه اعدام زندانيان سیاسی، آزادی فوری و بیقیدوشرط زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی، پاسخگویی حقوقی حکومت ایران و جبران خسارت قربانیان سرکوب داخلی، همراه با جبران خسارات واردشده به شهروندان و زیرساختهای غیرنظامی، و استقرار سازوکار نظارتی مستقل، پایدار و بینالمللی با حضور گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد و نهادهای معتبر حقوق بشری برای رصد وضعیت حقوق بشر در ایران» شدند.
گیلا گملیئل، وزیر علوم و فناوری اسرائیل، در نشست بینالمللی سیاستگذاری «جی.ان.اس» با تاکید بر اینکه« قوم یهود و ملت ایران پیوندی ۲۵۰۰ ساله دارند که جمهوری اسلامی نتوانسته آن را از بین ببرد»، خواستار «ایرانی آزاد، و همکاری منطقهای» شد.
او گفت: «این پیوند به کوروش بزرگ بازمیگردد؛ کسی که به یهودیان اجازه داد از تبعید در بابل به اورشلیم بازگردند و معبد را بازسازی کنند» و این رویداد را «نخستین پیمان میان ملت ایران و مردم یهودی» خواند.
گملیئل افزود: حکومت جمهوری اسلامی، برابر با مردم ایران نیست،و اضافه کرد یک ایران آزاد میتواند با اسرائیل، کشورهای خلیج فارس و ایالات متحده در زمینه آب، انرژی و امنیت همکاری کند.
گملیئل گفت که وقتی میزبان شاهزاده رضا پهلوی بوده، همراه با او طرح «توافق کوروش» را برای گسترش توافق ابراهیم به سوی یک ایران آزاد، پیشنهاد کرده است.
تیم ملی فوتبال انگلیس در دومین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ که در استادیوم بوستون مقابل غنا برگزار شد، با تساوی بدون گل متوقف شد.
دفاع سفت و سخت و چندلایه تیم کارلوس کیروش اجازه نداد هیچ موقعیت گل قابل توجهی برای ستارههای انگلیس ساخته شود و البته غنا هم با کمترین شوت و شانس گل بازی را به پایان برد.
هرچند هری کین و دیگر بازیکنان انگلیس هم با بیدقتی در گلزنی ناکام بودند.
تیم ملی فوتبال انگلیس امیدوار بود پس از پیروزی در بازی نخست مقابل کرواسی، با شکست غنا گام بلندی برای صدرنشینی در گروه L بردارد، در نهایت با تساوی بدون گل مقابل این تیم متوقف شد.
جود بلینگام، هافبک تیم ملی انگلیس، و کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی غنا، هنگام ترک زمین و رفتن به رختکن در پایان نیمه نخست، وارد یک مشاجره لفظی شدند.
این دو در حالی که به سمت رختکنهای خود میرفتند، به نظر میرسید جملات تندی را رد و بدل کردهاند. در نهایت بازیکنان و اعضای کادر فنی دو تیم مانع ادامه این تنش شدند و آنها را از یکدیگر دور کردند.
موقعیتهای بیفایده
انگلیس در بیشتر دقایق مسابقه جریان بازی را در اختیار داشت. سهشیرها ۵۹ درصد مالکیت توپ را در اختیار داشتند و با ۱۸ شوت در برابر دو شوت غنا، برتری محسوسی از نظر خلق موقعیت نشان دادند.
با این حال، بازیکنان انگلیس نتوانستند از فرصتهای خود استفاده کنند. تنها چهار شوت این تیم در چارچوب بود و بسیاری از ضربات بازیکنان انگلیس راهی بالای دروازه شد.
انگلیس در دقایق پایانی برای رسیدن به گل فشار بیشتری وارد کرد. بوکایو ساکا، بازیکن تعویضی، با یک ضربه خطرناک دروازه غنا را تهدید کرد، اما بنجامین آساره با واکنشی تماشایی توپ را مهار کرد.
لحظاتی بعد، ساکا با یک ارسال، نیکو اورایلی را در محوطه جریمه صاحب موقعیت کرد، اما ضربه سر این بازیکن ۲۱ ساله به تیر افقی دروازه برخورد کرد و به گل تبدیل نشد.
این تساوی باعث شد انگلیس و غنا فارغ از نتیجه دیدار کرواسی و پاناما، با چهار امتیاز در صدر گروه L باقی بمانند.
با این حال، انگلیس به لطف تفاضل گل بهتر، در آستانه بازیهای پایانی مرحله گروهی، برتری اندکی نسبت به غنا برای صدرنشینی در گروه دارد.
ماجرای جادوگر غنایی
نانا کوآکو بونسام، جادوگر مشهور غنایی پیش از این بازی گفته بود: «دارم روی هری کین کار میکنم. قبلا نشان دادهام چه تواناییهایی دارم و میدانم برای متوقف کردن او باید چه کاری انجام دهم. قصد ندارم آسیب جدی به او بزنم، فقط به اندازهای که نتواند مقابل کشورم موثر باشد.»