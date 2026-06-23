ترامپ درباره ایران: فکر میکنم آنها کاری را که باید انجام دهند، انجام خواهند داد
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در جریان بازدید از یک کارخانه مونتاژ کامیون در پنسیلوانیا گفت: «اگر جمهوری اسلامی منطقی و باهوش عمل کند، مشکلی نخواهیم داشت. در غیر این صورت، مجبور خواهیم شد کار را تمام کنیم؛ کاری که شاید کمتر از یک هفته طول بکشد.»
او افزود: «اما فکر میکنم آنها کاری را که باید انجام دهند، انجام خواهند داد، زیرا ما میخواهیم این اتفاق بیفتد.»
کریستیانو رونالدو، فوق ستاره فوتبال دنیا پس از بریس در بازی پرتغال - ازبکستان در جام جهانی ۲۰۲۶، که او را به تنها فوتبالیست تاریخ که در ۶ دوره این تورنمنت گل میزند، بدل کرد، با صدای بلند خطاب به تماشاگران و دوربینهای تلویزیونی گفت: «من برگشتم، من برگشتم.»
او با به ثمر رساندن گل اول بازی در دقیقه ۷، به نخستین بازیکنی شد که در شش دوره جام جهانی گل میزند و با زدن سومین گل پرتغال در دقیقه ۳۹، دهمین گل خود در این مسابقات را به ثمر رساند.
تا پیش از این گلها، انتقادات زیادی به رونالدو به دلیل ناکامی در گلزنی در بازی اول پرتغال در جام جهانی وارد شده بود، برخی کارشناسان معتقدند بودند او دیگر مهاجم مرگبار سالهای اوج خود نیست و نمیتواند به تنهایی بار هجومی تیمش را به دوش بکشد.
حتی برخی از روبرتو مارتینس خواستهاند وابستگی کمتری به ستاره ۴۱ ساله تیمش داشته باشد.
رونالدو اما اکنون و با بیش از ۴۱ سال سن، به مسنترین فوتبالیست تاریخ بدل شد که در یک بازی جام جهانی دو گل به ثمر میرساند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، گفت بازرسی از تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی بهزودی آغاز خواهد شد و اولویت اصلی، تایید محل نگهداری اورانیوم با غنای بالا است. او تاکید کرد با توجه به محدودیت زمانی ۶۰ روزه یادداشت تفاهم، این روند باید بدون اتلاف وقت پیش برود.
گروسی سهشنبه دوم تیر در گفتوگو با اناچکی، رسانه عمومی ژاپن، با اشاره به یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان درگیریها گفت این بازرسیها هرچه سریعتر باید انجام شوند، زیرا این یادداشت تفاهم یک بازه زمانی ۶۰ روزه در نظر گرفته است و فرصت زیادی برای از دست دادن وجود ندارد.
او گفت آژانس درباره محل احتمالی اورانیوم با غنای بالا اطلاعاتی در اختیار دارد، اما ضروری است جمهوری اسلامی بهطور رسمی محل نگهداری آن را اعلام کند.
مدیرکل آژانس همچنین گفت برخی از مراکز نگهداری این مواد در حملات اخیر آسیب دیده یا تا حدی تخریب شدهاند و ممکن است آژانس ناچار شود نحوه دسترسی به این مواد را بررسی کند.
او افزود آژانس بهزودی با مقامهای جمهوری اسلامی گفتوگو خواهد کرد تا زمانبندی و جزئیات اجرای بازرسیها مشخص شود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ظهر سهشنبه در تروثسوشال نوشته بود جمهوری اسلامی «بهطور کامل و قطعی» با «بالاترین سطح از بازرسیهای هستهای برای مدت بسیار طولانی در آینده» موافقت کرده است.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا نیز مذاکرات برگناشتوک سوئیس را پایهای مناسب برای دستیابی به توافق نهایی توصیف کرد و گفت تهران با بازگشت بازرسان هستهای به ایران موافقت کرده است.
در مقابل، مقامهای جمهوری اسلامی گفتهاند گفتوگو درباره پرونده هستهای هنوز آغاز نشده و توافقی درباره بازگشت بازرسان آژانس یا سطح بازرسیها صورت نگرفته است.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، دوشنبه گفت مقامهای تهران در سوئیس هیچ دیداری با رافائل گروسی نداشتهاند و برنامهای برای بازرسی آژانس از تاسیسات هستهای آسیبدیده وجود ندارد.
گروسی در ادامه گفتوگو تاکید کرد آژانس بینالمللی انرژی اتمی یک نهاد مستقل است و بازرسیها را بهطور مستقل انجام خواهد داد.
او گفت اگر جمهوری اسلامی بخواهد از آمریکا یا ناظران دیگری دعوت کند، موضوع جداگانهای خواهد بود، اما آژانس نیازی نمیبیند که فرد یا طرف دیگری در انجام ماموریت آن کمک کند یا بر فعالیتهایش نظارت داشته باشد.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی از زمان حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی در خرداد ۱۴۰۴، امکان انجام بازرسی در ایران را نداشته است.
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز ۲۰ خرداد قطعنامهای را علیه برنامه هستهای جمهوری اسلامی تصویب کرد و از تهران خواست هرچه زودتر ذخایر باقیمانده اورانیوم غنیشده خود را اعلام کند و به بازرسان اجازه دهد این مواد را راستیآزمایی کنند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، سهشنبه به شبکه اناچکی ژاپن گفت بازرسی از تاسیسات هستهای ایران انجام خواهد شد و هرچه زودتر آغاز شود بهتر است. او افزود که اولویت اصلی آژانس، شناسایی و تایید محل نگهداری اورانیوم با غنای بالا است.
گروسی گفت که آژانس بینالمللی انرژی اتمی بهزودی با مقامهای جمهوری اسلامی درباره زمانبندی و جزییات بازرسیها گفتوگو خواهد کرد. او تاکید کرد که آژانس این بازرسیها را بهطور مستقل انجام میدهد و نیازی به نظارت یا کمک دیگران ندارد. پیشتر اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفت که ما نه دیداری با رافائل گروسی در سوئیس داشتیم و نه برنامهای برای بازدید آژانس از سایتهای آسیبدیده در جنگ داریم.
تیم ملی پرتغال در دومین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶، ازبکستان را با نتیجه پر گل ۵ بر صفر شکست داد و با ۴ امتیاز در صدر گروه K جام قرار گرفت. کریستیانو رونالدو با دو گلی که در این بازی، به ثمر رساند، به تنها بازیکن تاریخ تبدیل شد که در شش دوره مختلف جام جهانی موفق به گلزنی میشود.
او با به ثمر رساندن گل اول بازی در دقیقه ۷، به نخستین بازیکنی شد که در شش دوره جام جهانی گل میزند و با زدن سومین گل پرتغال در دقیقه ۳۹، دهمین گل خود در این مسابقات را به ثمر رساند.
فوقستاره پرتغالی با این گلها از تعداد گلهای اوزبیو بهعنوان برترین گلزن تاریخ تیم ملی پرتغال در جامهای جهانی عبور کرد.
کریس رونالدو در دقایق ۶ و ۳۹، نونو مندز در دقیقه ۱۷، خوسانوف (گل به خودی) در دقیقه ۶۰ و لیائو در دقیقه ۸۷، گلهای بازی را به ثمر رساندند.
ازبکستان با این نتیجه عملا از جام جهانی ۲۰۲۶ حذف شد.