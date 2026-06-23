ونس در نامه به جعجع: تماس با ایران درباره لبنان برای نقشدهی نیست
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، در پاسخ به یک نامه سمیر جعجع، نایبرئیس حزب «نیروهای لبنانی»، توضیح داد که تماسهایی که دولت آمریکا با ایران در ارتباط با لبنان انجام میدهد، هدفش اعطای هیچ نقشی به تهران در تعیین آینده لبنان یا تاثیرگذاری بر تصمیمهای بیروت نیست.
بر اساس بیانیهای که در حساب جعجع در شبکه ایکس منتشر شده، ونس افزوده است: «بلکه هدف این است که اطمینان حاصل شود ایران برای فشار بر حزبالله جهت پایبندی به تعهدات و الزاماتش اقدام کند.»