باسم نعیم، از رهبران حماس، با عراقچی گفتوگو کرد
به گزارش الحدث، حماس اعلام کرد باسم نعیم از رهبران حماس با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفتوگو کرده است.
به گزارش الحدث، حماس اعلام کرد باسم نعیم از رهبران حماس با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفتوگو کرده است.
کریستیانو رونالدو با گلزنی برابر ازبکستان ضمن ثبت اولین گل خود در جام جهانی ۲۰۲۶، به تنها بازیکن تاریخ تبدیل شد که در شش دوره مختلف جام جهانی موفق به گلزنی میشود.
این نهمین گل رونالدو ۴۱ ساله در ادوار جام جهانی و گل شماره ۹۷۴ دوران حرفهای این بازیکن بود.
فوقستاره پرتغالی با این گل با تعداد گلهای اوزبیو بهعنوان برترین گلزن تاریخ تیم ملی پرتغال در جامهای جهانی برابری کرد.
اسطوره تمامنشدنی دنیای فوتبال اولین بار در سن ۲۱ سالگی در جام جهانی ۲۰۰۶ برابر تیم ملی ایران گلزنی کرده بود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره حضور بازرسان انرژی اتمی در ایران گفت: «بازرسان در زمان مناسب در محل حضور خواهند داشت.»
به گزارش رویترز، او سهشنبه هنگام ورود به ایالت پنسیلوانیا افزود: «آنها (جمهوری اسلامی) در مورد بازرسیهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی اشتباه میکنند.»
او تاکید کرد که آمریکا در قبال ایران «خیلی خوب» پیش میرود و «نکته اصلی این است که ایران سلاح هستهای نخواهد داشت.»
او در پاسخ به این پرسش که بازرسان چه زمانی واقعا در محل مستقر خواهند شد، گفت: «در زمان مناسب. در زمان مناسب. عجلهای وجود ندارد، اما آنها در زمان مناسب در محل حاضر خواهند شد.»
ترامپ تاکید کرد: «ما ایران را در موقعیتی قرار دادهایم که هیچکس تا حالا نتوانسته بود آن را در چنین موقعیتی قرار دهد. این کاری بود که باید روسایجمهور دیگر در طول ۴۷ سال گذشته انجام میدادند. ما ایران را در وضعیتی قرار دادهایم که ارتشش کاملا نابود شده، رهبریاش از بین رفته، رادارهایش نابود شده و همه چیزش از بین رفته است. آنها در موقعیت خوبی برای مذاکره نیستند.»
ترامپ همچنین گفت: «با وجود این، پولی که از ایران گرفته خواهد شد، به کشاورزان ما خواهد رسید تا ذرت، سویا و گندم به ایران بدهند؛ چون آنها مشکل گرسنگی دارند، مشکل غذا دارند، مشکل دارو دارند، مشکلات زیادی دارند. تورم هم دارند. تورم آنها حالا به ۳۰۰ درصد رسیده است. بنابراین مشکلات زیادی دارند.»
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد تردد شناورها در تنگه هرمز در حال افزایش است.
با این حال این سازمان افزود که هشدارها درباره وجود مینهای دریایی و احتمال اختلال در ناوبری همچنان برقرار است.
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد در دریای عمان و خلیج فارس سطح تهدید در حد متوسط ارزیابی شده و مواردی از اختلال در سیستمهای ردیابی نیز گزارش شده است.
مسعود پزشکیان در جریان سفر به اسلامآباد گفت: «بحث موشکی در تفاهمنامه نیست و هیچوقت وجود نخواهد داشت.»
پزشکیان به خبرنگاران گفت: «اگر موشکهای ما نبود اسرائیل و آمریکا ایران را مثل غزه شخم میزدند.»
او افزود که در جریان سفر به اسلامآباد، گفتوگوهای سازندهای با مقامات پاکستانی داشته است.
پزشکیان گفت: «ما عمیقا بر این باوریم که صلح و ثبات منطقهای تنها از طریق گفتوگوهای صادقانه و همکاریهای درونمنطقهای قابل دستیابی است.»
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، گفت: «مقاومت تنها ضامن آزادی، استقلال و حاکمیت لبنان است و اسرائیل حتی با طولانی شدن درگیریها به اهداف خود نخواهد رسید.»
به گزارش المیادین، او افزود آمریکا «ضامن قابل اعتمادی نیست» و تاکید کرد اسرائیل چارهای جز خروج از خاک لبنان ندارد.
قاسم از دولت لبنان خواست از «قدرت مقاومت» استفاده کند.