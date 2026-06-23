دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، درباره حضور بازرسان انرژی اتمی در ایران گفت: «بازرسان در زمان مناسب در محل حضور خواهند داشت.»

به گزارش رویترز، او سه‌شنبه هنگام ورود به ایالت پنسیلوانیا افزود: «آنها (جمهوری اسلامی) در مورد بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشتباه می‌کنند.»

او تاکید کرد که آمریکا در قبال ایران «خیلی خوب» پیش می‌رود و «نکته اصلی این است که ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.»

او در پاسخ به این پرسش که بازرسان چه زمانی واقعا در محل مستقر خواهند شد، گفت: «در زمان مناسب. در زمان مناسب. عجله‌ای وجود ندارد، اما آن‌ها در زمان مناسب در محل حاضر خواهند شد.»

ترامپ تاکید کرد: «ما ایران را در موقعیتی قرار داده‌ایم که هیچ‌کس تا حالا نتوانسته بود آن را در چنین موقعیتی قرار دهد. این کاری بود که باید روسای‌جمهور دیگر در طول ۴۷ سال گذشته انجام می‌دادند. ما ایران را در وضعیتی قرار داده‌ایم که ارتشش کاملا نابود شده، رهبری‌اش از بین رفته، رادارهایش نابود شده و همه چیزش از بین رفته است. آن‌ها در موقعیت خوبی برای مذاکره نیستند.»

ترامپ همچنین گفت: «با وجود این، پولی که از ایران گرفته خواهد شد، به کشاورزان ما خواهد رسید تا ذرت، سویا و گندم به ایران بدهند؛ چون آن‌ها مشکل گرسنگی دارند، مشکل غذا دارند، مشکل دارو دارند، مشکلات زیادی دارند. تورم هم دارند. تورم آن‌ها حالا به ۳۰۰ درصد رسیده است. بنابراین مشکلات زیادی دارند.»