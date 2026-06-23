سناتور کریس وان هولن: هیچ راه خوب یا آسانی برای خارج شدن از یک جنگ بد وجود ندارد
کریس وان هولن، سناتور دموکرات، در گفتوگو با ایراناینترنشنال درباره جنگ علیه جمهوری اسلامی گفت: «من فکر میکنم باید به این جنگ پایان دهیم. این جنگ از همان ابتدا یک فاجعه بوده است. رییسجمهور ترامپ و نخستوزیر نتانیاهو هرگز نباید این جنگ را آغاز میکردند.»
او افزود: «هیچ راه خوب یا آسانی برای خارج شدن از یک جنگ بد وجود ندارد. اما من واقعا معتقدم وقتی در حال کندن یک چاله هستید، اولین کاری که باید انجام دهید این است که دست از کندن بردارید.»