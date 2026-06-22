قالیباف وارد مسقط شد
رسانههای ایران گزارش دادند که محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، شامگاه دوشنبه، وارد مسقط، پایتخت عمان شد.
رسانههای ایران گزارش دادند که محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، شامگاه دوشنبه، وارد مسقط، پایتخت عمان شد.
دیوید منسر، سخنگوی دولت اسرائیل، در پاسخ به سوال حسین آقایی، خبرنگار ایراناینترنشنال، درباره احتمال تاثیر تفاهم تهران و واشینگتن بر اقدامات اسرائیل در لبنان گفت: «ما طرف این توافق نیستیم و وظیفه داریم از شهروندان ساکن شمال اسرائیل دفاع کنیم.»
او افزود: «نیروهای اسرائیل برای خنثی کردن هر تهدید مستقیم یا نوظهور علیه این کشور، نیروهای ارتش و ساکنان شمال اسرائیل، از آزادی عمل کامل برخوردارند و در این زمینه با هیچ محدودیتی مواجه نیستند.»
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی که در مسیر تهران به مسقط بود در هواپیما به صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت: «مذاکره، یک روش مبارزه است و ادامه آن است.»
او افزود: «آنهایی که میخواهند دوگانه درست کنند، که تو طرفدار این میدانی یا آن میدان، این موضوع در جاده خاکی صحبت کردن است و یک بحث انحرافی است.»
قالیباف گفت: «تمامیت ارضی لبنان را تا به نتیجه رسیدن رها نمیکنیم.»
علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، درباره احتمال آتشبس در جبهه لبنان بر اساس توافق تهران و واشینگتن گفت: «هنوز خبری از عقبنشینی کامل نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان منتشر نشده است. اسرائیل همچنان تاکید میکند که قصد دارد منطقه حائل ۱۰ کیلومتری را حفظ کند.»
او افزود: «ما با یک آتشبس بسیار شکننده روبهرو هستیم. فشار آمریکا بر اسرائیل وجود دارد، اما هنوز مشخص نیست حزبالله چه مسیری را انتخاب خواهد کرد.»
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، پیش از ترک سوییس اعلام کرد: «ورود بازرسان به ایران گام مهمی است، اما معیار اصلی برای آمریکا اقدامات جمهوری اسلامی و میزان دسترسی واقعی بازرسان خواهد بود.»
او افزود: «منابع مالی ایران تا زمانی که روند پیشرفت مذاکرات ادامه نیابد آزاد نخواهد شد.»
ونس همچنین درباره گزارشها از مذاکرات در رسانههای جمهوری اسلامی گفت: «چیزی که برایم تا حدی جالب بود این بود که بعد از جلسه اولیه، یک نوع طوفان در شبکههای اجتماعی بهراه افتاد که همه گفتند مقامات جمهوری اسلامی قرار است جلسه را ترک کنند. ولی بعد ما به مدت حدود ۹ ساعت همچنان با آنها صحبت کردیم.»
او افزود: «بنابراین من فقط به رسانهها توصیه میکنم کمی به آنچه در شبکههای اجتماعی ایران میبینید بیاعتماد باشید. آنها میتوانند مذاکرهکنندگان گیجکنندهای باشند، اما احساس میکنیم در حال پیشرفت هستیم.»
دفتر ریاستجمهوری ترکیه اعلام کرد که رجب طیب اردوغان در گفتوگو با مسعود پزشکیان گفت آنکارا از تفاهم حاصلشده میان جمهوری اسلامی و آمریکا استقبال میکند و آماده است هرگونه حمایت لازم را برای کمک به تکمیل این روند بهصورت صلحآمیز ارائه دهد.
به گزارش رویترز، دفتر اردوغان در بیانیهای افزود که او در تماس تلفنی به پزشکیان گفت «مهم است در برابر کسانی که به دنبال خرابکاری در مذاکرات هستند هوشیار بود».
او افزود: «گامهای جدید برای تقویت صلح منطقهای هم ضروری و هم مهم هستند.»