آرمان قرار بود امسال در کنکور شرکت کند و مانند برادر و خواهرانش آرزوی پزشک شدن داشت. خانواده او برای ادامه تحصیل، سه سال پیش از روستای بابامیدان به شهر نورآباد ممسنی نقل مکان کرده بودند.

اعتراضات در نورآباد ممسنی از ۱۴ دی آغاز شد و آرمان از همان روزهای نخست، در تجمعات اعتراضی این شهر حضور داشت. او از ۱۴ تا ۱۸ دی در صف اول معترضان حاضر بود.

بازگشت به بابامیدان و کشته شدن با گلوله جنگی

بر اساس روایت‌های رسیده، خانواده آرمان که نگران وضعیت امنیتی و جان او بودند، ۱۸ دی او را به روستای زادگاهش، بابامیدان، بردند؛ جایی که قرار بود در یک مراسم فاتحه‌خوانی شرکت کند.

اما همان شب در بابامیدان نیز تجمعات اعتراضی شکل گرفت و آرمان بار دیگر در میان معترضان حاضر شد.

نیروهای حکومتی حدود ساعت ۸:۳۰ شامگاه ۱۸ دی وارد بابامیدان شدند و به سوی معترضان شلیک کردند. در جریان این تیراندازی، آرمان حدود ساعت ۸:۴۵ در محل معروف به دوراهی بابامیدان، هدف گلوله جنگی قرار گرفت.

منابع آگاه گفتند گلوله از سمت چپ بدن آرمان به قلب او اصابت کرد و پس از وارد آوردن آسیب شدید به قلب و ریه، از سمت راست بدنش خارج شد. آرمان در همان لحظات نخست جان باخت، اما خانواده و اهالی روستا او را به بیمارستان منتقل کردند.

نخستین کسی که پس از تیر خوردن آرمان بالای سر او رسید، پدرش بود که با پیکر خونین فرزندش روبه‌رو شد.

اطلاعات رسیده حاکی از آن است که در شب ۱۸ دی‌ در بابامیدان، شماری از معترضان با گلوله ساچمه‌ای زخمی شدند، اما به‌دلیل ترس از بازداشت، به بیمارستان مراجعه نکردند.

همچنین سه نفر دیگر نیز با گلوله جنگی مجروح شدند. یکی از آنان از ناحیه سینه هدف قرار گرفت، اما گلوله به قلبش اصابت نکرد و زنده ماند.

دو تن دیگر نیز از ناحیه ران و باسن زخمی شدند. این مجروحان هم به‌دلیل نگرانی از بازداشت، از مراجعه به مراکز درمانی خودداری کردند و به‌صورت خوددرمانی مداوا شدند.

پس از جان باختن آرمان، پیکر او به سردخانه بابامیدان منتقل شد. از شامگاه ۱۸ دی تا زمان خاکسپاری، اهالی روستا، جوانان و معترضان به‌صورت شبانه‌روزی از پیکر او نگهبانی دادند تا نیروهای حکومتی نتوانند جسد را منتقل یا پنهان کنند.

پس از کشته شدن آرمان، راه‌های ارتباطی بابامیدان که یک دوراهی راهبردی در منطقه محسوب می‌شود، برای حدود یک هفته به‌شدت محدود شد و رفت‌وآمد مردم تحت کنترل قرار گرفت.

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خاکسپاری در ۲۱ دی

مراسم تشییع و خاکسپاری آرمان گرجیان روز ۲۱ دی‌ با حضور گسترده مردم بابامیدان، نورآباد ممسنی و شهرهای اطراف برگزار شد.

بر پایه اطلاعات رسیده، این مراسم با سردادن شعارهای اعتراضی همراه بود و نیروهای حکومتی در آن حضور علنی نداشتند. مراسم تشییع بدون دخالت نیروهای امنیتی برگزار شد و با استقبال گسترده مردم همراه بود.

پس از این مراسم، چند نفر از بستگان آرمان، از جمله پسرعموها و پسردایی‌های او، به‌دلیل حضور در مراسم تشییع بازداشت شدند. این افراد حدود یک هفته تا ۱۰ روز در بازداشت بودند و سپس با قرار وثیقه آزاد شدند.

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چهلم آرمان و کاشت نهال در محل کشته شدن او

مراسم چهلم آرمان ۲۳ بهمن با حضور گسترده مردم برگزار شد. این مراسم نیز با شعارهای اعتراضی همراه بود و بدون دخالت مستقیم نیروهای امنیتی برگزار شد.

در محل کشته شدن آرمان در دوراهی بابامیدان، مردم یک نهال و درخت کاج کاشتند؛ اقدامی که به نشانه یادبود او و دیگر کشته‌شدگان اعتراضات ممسنی انجام شد.

طبق اطلاعات رسیده، آرمان نخستین فرد کشته‌شده در اعتراضات ۱۸ دی‌ ممسنی به شمار می‌رود.