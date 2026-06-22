مسی ۳۸ ساله در دیدار افتتاحیه آرژانتین مقابل الجزایر هتتریک کرد و با ۱۶ گل، به رکورد میروسلاو کلوزه به عنوان بهترین گلزن تاریخ جام جهانی رسید. امباپه نیز با دو گلی که در پیروزی ۳ بر ۱ فرانسه مقابل سنگال به ثمر رساند، تعداد گلهایش در جام جهانی را به ۱۴ رساند و تنها دو گل با رکورد مسی فاصله دارد.
کاپیتان فرانسه درباره ستاره آرژانتینی گفت: «از قبل میدانستم که مسی به گلزنی ادامه خواهد داد. او همیشه این کار را انجام میدهد. الان او جلوتر از من است و من پشت سرش هستم. من هم به گلزنی ادامه میدهم تا به تیم ملی کشورم کمک کنم تا جایی که ممکن است پیش برود.»
امباپه همچنین تأکید کرد که نمایش خیرهکننده مسی مقابل الجزایر برایش غیرمنتظره نبوده است.
او گفت: «واضح است که مسی بهترین بازیکن جهان است و کریستیانو رونالدو هم همینطور. مسی در ۱۶ سال گذشته استعداد فوقالعادهاش را نشان داده است. من فقط تلاش میکنم تواناییهایم را در بزرگترین صحنه فوتبال به نمایش بگذارم و به تیم ملی کشورم کمک کنم.»
ستاره ۲۷ ساله رئال مادرید افزود: «وقتی گل میزنید، شانس بیشتری برای پیشروی در مسابقات دارید و من میخواهم جام جهانی را ببرم.»
امباپه که قهرمانی جام جهانی ۲۰۱۸ را در کارنامه دارد، در فینال جام جهانی ۲۰۲۲ با وجود هتتریک مقابل آرژانتین، شاهد قهرمانی مسی و یارانش پس از ضربات پنالتی بود.
او همچنین در دیدار روز دوشنبه فرانسه مقابل عراق، صدمین بازی ملی خود را انجام خواهد داد. امباپه در این باره گفت: «رسیدن به ۱۰۰ بازی ملی یک دستاورد تاریخی است، بهویژه وقتی در جام جهانی اتفاق بیفتد. هیچ چیز بزرگتر از بازی برای تیم ملی نیست. این مسابقه برای من ویژه خواهد بود، اما باید پیروز شویم تا صعودمان را قطعی کنیم.»