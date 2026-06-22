ریک اسکات، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، در شبکه ایکس نوشت: «اکنون باید برای همه روشن شده باشد که دوستان واقعی ما چه کسانی هستند. قطر و پاکستان سابقه‌ای طولانی در پناه دادن به تروریست‌ها دارند، و در حال حاضر به نظر می‌رسد بیش از آنکه به دستیابی به صلحی معنادار اهمیت بدهند، در پی حمایت از کارزار تروریستی چند دهه‌ای حکومت ایران هستند.»

او افزود: «هنوز امکان رسیدن به یک توافق عملی که به نفع همه باشد وجود دارد. با این حال، چیزی که همه باید کاملا درک کنند این است که هیچ شانسی وجود ندارد که ایران از این وضعیت به‌گونه‌ای خارج شود که بتواند سلاح هسته‌ای بسازد.»