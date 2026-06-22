دفتر ریاستجمهوری لبنان اعلام کرد جوزف عون، رییسجمهوری این کشور، در تماس تلفنی با جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، درباره تلاشها برای حفظ آتشبس و جلوگیری از تشدید عملیات نظامی اسرائیل گفتوگو کرده است.
بر اساس این بیانیه، جرد کوشنر، فرستاده کاخ سفید و محمد بن عبدالرحمن آلثانی، نخستوزیر قطر نیز در این تماس تلفنی حضور داشتند.
ابوالفضل بازرگان، تحلیلگر نزدیک به نهادهای امنیتی، در اعتراض به اقدامات هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، در حساب ایکس خود نوشت این هیات در دو روز «دو دروغ» به مردم گفته است.
او با اشاره به اعلام بسته شدن تنگه هرمز و همچنین تهدیدهای ترامپ علیه هیات مذاکرهکننده تهران نوشت: «اول گفتید در واکنش به حملات به لبنان تنگه را میبندیم و نبستید. گفتید در واکنش به توهینها و تهدیدات ترامپ، مذاکرات را متوقف میکنیم و نکردید و هنوز در اتاق در حال مذاکره مستقیم با ونس هستید.»
بازرگان در ادامه خطاب به مذاکرهکنندگان جمهوری اسلامی نوشت: «آقایان، رقیب آن طرف است، نه اینجا. گل به خودی میزنید؟»
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی گزارش داد تاکنون هیچ مذاکرهای درباره برنامه هستهای انجام نشده و تا زمان اجرای بند ۱۳ یادداشت تفاهم، زمان آغاز مذاکرات هستهای فرا نخواهد رسید.
این در حالی است که اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه، ساعاتی پیش گفت در نشست سوئیس «گفتوگوی بسیار کوتاهی» درباره موضوع هستهای انجام شده است.
منبع نزدیک به تیم مذاکرهکننده به تسنیم گفت هیات جمهوری اسلامی برای پیگیری اجرای بند ۱۳ یادداشت تفاهم به سوئیس سفر کرده و اولویت اصلی آن، پیگیری اجرای تعهدات مربوط به پایان جنگ در لبنان بوده است.
این منبع افزود جمهوری اسلامی بازگشایی تنگه هرمز را معادل رفع محاصره دریایی نمیداند و اجرای سایر تعهدات، از جمله تحولات مربوط به لبنان، رفع تحریمهای فروش نفت و آغاز آزادسازی داراییهای ایران را با این موضوع مرتبط میداند. به گفته این منبع، در صورت اجرا نشدن بند ۱۳، جمهوری اسلامی تعهدات خود را بازگشتپذیر تلقی خواهد کرد.
او در ادامه به تسنیم گفت مذاکرات هیات اصلی جمهوری اسلامی در سوئیس به پایان رسیده، اما کارشناسان همچنان در این کشور حضور دارند و روند اجرای یادداشت تفاهم را پیگیری میکنند.
این منبع افزود در سوئیس هیچ مذاکرهای با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، انجام نشده و موضوع آزادسازی داراییهای ایران و رفع تحریمهای فروش نفت، پتروشیمی و مشتقات آن مطرح شده است.
برافراشته شدن پرچم شیروخورشید توسط ایرانیان در جریان دیدار تیم ملی ایران مقابل بلژیک در لسآنجلس، بازتاب گستردهای در رسانههای جهان داشت. این اقدام که با هو کردن سرود جمهوری اسلامی همراه بود، مقررات فیفا را به چالش کشید و ورزشگاه را به صحنه اعتراض علیه حکومت ایران تبدیل کرد.
نیویورکپست: سرپیچی دوباره از قوانین فیفا در لسآنجلس
روزنامه نیویورکپست با تیتر «سرپیچی دوباره هواداران ایرانی از ممنوعیت فیفا» به این رویداد پرداخت و نوشت پرچمهای شیروخورشید، ساعاتی پیش از شروع بازی در محوطه پارکینگ، روی شانههای هواداران دیده میشدند.
بر اساس این گزارش، با وجود ممنوعیت سختگیرانه فیفا برای ورود نمادهای سیاسی، هواداران با تا کردن پرچمها و پنهان کردن آنها در جیب یا زیر کتهای خود، از گیتهای امنیتی عبور کردند و آنها را در سکوها به اهتزاز درآوردند.
نیویورکپست نوشت صدها معترض نیز بیرون از ورزشگاه فریاد آزادی سر دادند و هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی، موجی از صدای اعتراض برخاست؛ صحنهای که یادآور بازی اول مقابل نیوزیلند بود.
این رسانه تاکید کرد اعمال این ممنوعیت در لسآنجلس، یعنی جایی که خانه بزرگترین جامعه ایرانیان مهاجر با حدود ۶۰۰ هزار نفر جمعیت است، عملا غیرممکن بود.
فاکسنیوز: شکست تدابیر امنیتی فیفا در مقابل سیل پرچمها
شبکه فاکسنیوز گزارش داد تلاشهای فیفا برای جلوگیری از ورود پرچم شیروخورشید عملا شکست خورد و هواداران سکوها را با این نماد پر کردند.
تصاویر منتشرشده نشان میدهد ماموران امنیتی بازرسیها را تشدید کرده بودند، اما نمادها روی تیشرتها و بنرها در سراسر ورزشگاه ظاهر شدند.
فاکسنیوز به هو کردن کرکننده سرود جمهوری اسلامی و برافراشته شدن بنری در حمایت از رشید مظاهری، دروازهبان پیشین تیم ملی، اشاره کرد. در جریان این تنشها یک هوادار نیز توسط پلیس بازداشت شد.
این رسانه به جنبه ورزشی بازی هم پرداخت و نوشت ایران در یک بازی سخت با درخشش علیرضا بیرانوند که ۷ سیو داشت و مردود شدن گل مهدی طارمی، به تساوی صفر-صفر مقابل بلژیک دهنفره دست یافت؛ نتیجهای که اعتراضات سیاسی هواداران در آستانه بازی بعدی مقابل مصر، آن را کاملا به حاشیه برد.
پولیتیکو: حمایت از تیم ملی، بیزاری از حکومت
نشریه پولیتیکو در تحلیلی متفاوت، بر تمایز قائل شدن هواداران میان تیم ملی و حکومت تمرکز کرد و نوشت: «حمایت از تیم ایران، نه از حکومت».
این رسانه گزارش داد ایرانیان مقیم آمریکا سرود جمهوری اسلامی را هو کردند اما به شدت بازیکنان را در زمین تشویق کردند.
پولیتیکو به نقل از یک شهروند ایرانی نوشت که مردم کشورشان را دوست دارند، اما با حکومتی که منطقه را به آشوب کشیده مخالفند.
این تفکیک در طول مسابقه مشهود بود و بازیکنان ایران هنگام ضربات کرنر و توپرباییها تشویق میشدند.
پولیتیکو یادآور شد این مسابقه پرتنش همزمان با گفتوگوهای آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ چندماهه میان دو کشور برگزار شد و دومین تساوی ایران را در لسآنجلس، بزرگترین مرکز تجمع ایرانیان در خارج از کشور رقم زد.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد هیات جمهوری اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، دوشنبه اول تیر پس از حدود ۱۸ ساعت گفتوگو و رایزنی فشرده، محل برگزاری مذاکرات در سوئیس را به مقصد تهران ترک کرد.
بر اساس این گزارش، هیات جمهوری اسلامی در نشستهای دوجانبه و چهارجانبه با حضور هیات آمریکا و میانجیگران پاکستانی و قطری شرکت کرد و «مواضع تهران را درباره روند اجرای یادداشت تفاهم و شرایط ورود به مذاکرات توافق نهایی مطرح کرد».
قطر و پاکستان پیشتر اعلام کردند جمهوری اسلامی و آمریکا بر تشکیل کمیته عالی برای نظارت بر اجرای یادداشت تفاهم، آغاز فوری مذاکرات فنی و تدوین نقشه راه دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز توافق کردهاند. دو کشور میانجی همچنین از ادامه مذاکرات فنی در سوئیس تا پایان هفته خبر دادند.
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، هشدار داد اجرای تفاهمنامه اخیر میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ممکن است با چالشها و بنبستهای مقطعی روبهرو شود.
گفتوگو با نرگس هورخش، خبرنگار ایراناینترنشنال