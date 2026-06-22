ابوالفضل بازرگان، تحلیلگر نزدیک به نهادهای امنیتی، در اعتراض به اقدامات هیات مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی، در حساب ایکس خود نوشت این هیات در دو روز «دو دروغ» به مردم گفته است.

او با اشاره به اعلام بسته شدن تنگه هرمز و همچنین تهدیدهای ترامپ علیه هیات مذاکره‌کننده تهران نوشت: «اول گفتید در واکنش به حملات به لبنان تنگه را می‌بندیم و نبستید. گفتید در واکنش به توهین‌ها و تهدیدات ترامپ، مذاکرات را متوقف می‌کنیم و نکردید و هنوز در اتاق در حال مذاکره مستقیم با ونس هستید.»

بازرگان در ادامه خطاب به مذاکره‌کنندگان جمهوری اسلامی نوشت: «آقایان، رقیب آن طرف است، نه اینجا. گل به خودی می‌زنید؟»