آویگدور لیبرمن، وزیر پیشین دفاع اسرائیل و رییس حزب «اسرائیل خانه ما»، توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا را «بزرگترین فاجعه سیاسی از زمان تاسیس اسرائیل» خواند.
لیبرمن دوشنبه یکم تیر در حساب ایکس خود نوشت: «ما باید بر اساس منافع اسرائیل عمل کنیم، نه بر اساس قیمت سوخت در بازارهای جهانی.»
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، هشدار داد اجرای تفاهمنامه اخیر میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ممکن است با چالشها و بنبستهای مقطعی روبهرو شود.
گفتوگو با نرگس هورخش، خبرنگار ایراناینترنشنال
گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، گفت در تماس تلفنی با وینستون پیترز، وزیر خارجه نیوزیلند، تاکید کرده است که اسرائیل در لبنان «جاهطلبی ارضی» ندارد، اما از منطقه امنیتی عقبنشینی نخواهد کرد.
سعار در حساب ایکس خود نوشت اسرائیل تا زمانی که آتشبس در لبنان از سوی حزبالله نقض نشود، به آن احترام خواهد گذاشت.
او افزود: «ما در لبنان جاهطلبی ارضی نداریم، اما از منطقه امنیتی عقبنشینی نخواهیم کرد و شهروندان خود را در معرض حملات حزبالله و احتمال تهاجم آن قرار نخواهیم داد.»
وزیر خارجه اسرائیل همچنین گفت که حاکمیت لبنان «دهههاست تا همین امروز» از طریق «اشغال غیرمستقیم ایران بهوسیله حزبالله» نقض شده است.
سعار گفت از بین رفتن «حکومت تروریستی حزبالله» هم به نفع لبنان است و هم به نفع اسرائیل. او همچنین اعلام کرد که از وزیر خارجه نیوزیلند برای سفر به اسرائیل دعوت کرده است.
با وجود اعلام رسانههای حکومتی در ایران مبنی بر انجام نشدن مذاکره درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی در نخستین دور گفتوگوهای مقامهای تهران و واشینگتن در سوئیس، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه، گفت در این نشست «گفتوگوی بسیار کوتاهی» درباره موضوع هستهای انجام شده است.
بقائی در گفتوگو با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت هیات آمریکایی در بخشی از سخنان خود، مواضعش درباره موضوع هستهای را بهصورت کوتاه بیان کرد و هیات جمهوری اسلامی نیز مواضع خود را مطرح کرد.
او افزود این گفتوگو «مذاکره» نبود و صرفا بیان مواضع دو طرف بود و دیدگاههای جمهوری اسلامی «بسیار صریح و روشن» اعلام شد.
به گفته بقائی، جمهوری اسلامی تاکید کرده هنوز زمان ورود به مذاکرات مربوط به توافق نهایی فرا نرسیده و بر اساس یادداشت تفاهم، پس از اجرای بخشهای مشخصی از آن، مذاکرات برای توافق نهایی آغاز خواهد شد.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی افزود عباس عراقچی طرف مقابل را از تکرار «دیدگاههای زیادهخواهانه و غیرمنطقی» درباره موضوع هستهای برحذر داشت و مواضع تهران را تبیین کرد.
مارکوین مولین، وزیر امنیت داخلی آمریکا، در گفتوگو با فاکسنیوز گفت که فردی با «ارتباطات مستقیم» با سپاه پاسداران تلاش کرده است در پوشش رییس فدراسیون فوتبال همراه با تیم ملی ایران برای مسابقات جام جهانی وارد ایالات متحده شود، اما شنبه از سوار شدن او به هواپیما جلوگیری شد.
به گفته مولین، بررسیها نشان داده است این شخص از سال ۲۰۲۲ در این جایگاه منصوب شده است.
تیم ملی ایران شنبه برای بازی با تیم بلژیک وارد لسانجلس شد. در حال حاضر تیم ایران در تیخوانای مکزیک مستقر است و طبق قوانین، تنها یک روز پیش از مسابقات اجازه ورود به آمریکا را دارد.
در واکنش به این اظهارات، فدراسیون فوتبال ایران با انتشار بیانیهای این اظهارات را تکذیب کرد و آن را یک «دروغ آشکار» خواند.
مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، با اشاره به بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره تشکیل کمیته عالی اجرای تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی گفت ترکیب سطح بالای دو هیات نشان میداد «اراده سیاسی» برای پایان دادن به بحران از مسیر گفتوگو و دیپلماسی وجود دارد.
کاظمیان گفت این بیانیه «فرض اولیه» درباره وجود چنین ارادهای را تایید کرد و افزود: «وقتی یک کمیته عالی تشکیل شده که نظارت سیاسی بر روند مذاکرات داشته باشد، این خودش گام اول برای تعمیق گفتوگوها و حل منازعه از طریق دیپلماسی است.»
او همچنین ایجاد خط ارتباطی میان دو طرف را موضوعی تازه خواند و گفت جمهوری اسلامی پس از بیش از چهار دهه حاضر شده است برای نظارت بر روند اجرای تفاهم، وارد گفتوگوی مستقیم با آمریکا شود.
کاظمیان تاکید کرد این موارد بر اساس اعلام میانجیها مطرح شده و هنوز اطلاعی از جزئیات آن در دست نیست.