بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، گفت‌وگوی خود با محمد باقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، و عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، را «سازنده» توصیف کرد.

او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «گفت‌وگوهای سازنده‌ای در مورد تفاهم‌نامه اخیر ایران و آمریکا، به ویژه بند مربوط به تنگه هرمز، انجام شد.»

البوسعیدی همچنین نوشت:‌ «ما بر تعهد به قوانین بین‌المللی و عبور ایمن و بدون عوارض تأکید کردیم.»