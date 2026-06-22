دموکراتهای مجلس نمایندگان آمریکا: رژیم ایران از تخفیف گسترده در تحریمها برخوردار شده است
حساب کاربری دموکراتهای کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در شرایطی که پایان دادن به این جنگ غیرقانونی بهتر از تشدید فاجعهبار آن است، گامهای دولت با سخنانش در مورد چگونگی رویکرد به هرگونه توافقی سازگار نیست.»
در این پست آمده است: «مقامهای دولت ترامپ بارها گفتهاند که کاهش تحریمها به رفتار ایران در قبال برنامه هستهای و گروههای تروریستی نیابتیاش مرتبط خواهد بود و هیچکدام از اینها مورد توجه قرار نگرفتهاند، اما رژیم از تخفیف گسترده در تحریمهایی که دههها آرزویش را داشته، بهرهمند شده است.»