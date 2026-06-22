دفتر ریاستجمهوری لبنان دوشنبه یکم تیر اعلام کرد جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، در تماس تلفنی با جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، درباره تلاشها برای حفظ آتشبس و توقف تشدید نظامی اسرائیل گفتوگو کرد.
به گفته دفتر ریاستجمهوری لبنان، جرد کوشنر، فرستاده کاخ سفید، و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر خارجه قطر، نیز در تماس میان عون و ونس حضور داشتند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد هیات جمهوری اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، دوشنبه اول تیر پس از حدود ۱۸ ساعت گفتوگو و رایزنی فشرده، محل برگزاری مذاکرات در سوئیس را به مقصد تهران ترک کرد.
بر اساس این گزارش، هیات جمهوری اسلامی در نشستهای دوجانبه و چهارجانبه با حضور هیات آمریکا و میانجیگران پاکستانی و قطری شرکت کرد و «مواضع تهران را درباره روند اجرای یادداشت تفاهم و شرایط ورود به مذاکرات توافق نهایی مطرح کرد».
قطر و پاکستان پیشتر اعلام کردند جمهوری اسلامی و آمریکا بر تشکیل کمیته عالی برای نظارت بر اجرای یادداشت تفاهم، آغاز فوری مذاکرات فنی و تدوین نقشه راه دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز توافق کردهاند. دو کشور میانجی همچنین از ادامه مذاکرات فنی در سوئیس تا پایان هفته خبر دادند.
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، هشدار داد اجرای تفاهمنامه اخیر میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ممکن است با چالشها و بنبستهای مقطعی روبهرو شود.
گفتوگو با نرگس هورخش، خبرنگار ایراناینترنشنال
گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، گفت در تماس تلفنی با وینستون پیترز، وزیر خارجه نیوزیلند، تاکید کرده است که اسرائیل در لبنان «جاهطلبی ارضی» ندارد، اما از منطقه امنیتی عقبنشینی نخواهد کرد.
سعار در حساب ایکس خود نوشت اسرائیل تا زمانی که آتشبس در لبنان از سوی حزبالله نقض نشود، به آن احترام خواهد گذاشت.
او افزود: «ما در لبنان جاهطلبی ارضی نداریم، اما از منطقه امنیتی عقبنشینی نخواهیم کرد و شهروندان خود را در معرض حملات حزبالله و احتمال تهاجم آن قرار نخواهیم داد.»
وزیر خارجه اسرائیل همچنین گفت که حاکمیت لبنان «دهههاست تا همین امروز» از طریق «اشغال غیرمستقیم ایران بهوسیله حزبالله» نقض شده است.
سعار گفت از بین رفتن «حکومت تروریستی حزبالله» هم به نفع لبنان است و هم به نفع اسرائیل. او همچنین اعلام کرد که از وزیر خارجه نیوزیلند برای سفر به اسرائیل دعوت کرده است.
با وجود اعلام رسانههای حکومتی در ایران مبنی بر انجام نشدن مذاکره درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی در نخستین دور گفتوگوهای مقامهای تهران و واشینگتن در سوئیس، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه، گفت در این نشست «گفتوگوی بسیار کوتاهی» درباره موضوع هستهای انجام شده است.
بقائی در گفتوگو با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت هیات آمریکایی در بخشی از سخنان خود، مواضعش درباره موضوع هستهای را بهصورت کوتاه بیان کرد و هیات جمهوری اسلامی نیز مواضع خود را مطرح کرد.
او افزود این گفتوگو «مذاکره» نبود و صرفا بیان مواضع دو طرف بود و دیدگاههای جمهوری اسلامی «بسیار صریح و روشن» اعلام شد.
به گفته بقائی، جمهوری اسلامی تاکید کرده هنوز زمان ورود به مذاکرات مربوط به توافق نهایی فرا نرسیده و بر اساس یادداشت تفاهم، پس از اجرای بخشهای مشخصی از آن، مذاکرات برای توافق نهایی آغاز خواهد شد.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی افزود عباس عراقچی طرف مقابل را از تکرار «دیدگاههای زیادهخواهانه و غیرمنطقی» درباره موضوع هستهای برحذر داشت و مواضع تهران را تبیین کرد.
مارکوین مولین، وزیر امنیت داخلی آمریکا، در گفتوگو با فاکسنیوز گفت که فردی با «ارتباطات مستقیم» با سپاه پاسداران تلاش کرده است در پوشش رییس فدراسیون فوتبال همراه با تیم ملی ایران برای مسابقات جام جهانی وارد ایالات متحده شود، اما شنبه از سوار شدن او به هواپیما جلوگیری شد.
به گفته مولین، بررسیها نشان داده است این شخص از سال ۲۰۲۲ در این جایگاه منصوب شده است.
تیم ملی ایران شنبه برای بازی با تیم بلژیک وارد لسانجلس شد. در حال حاضر تیم ایران در تیخوانای مکزیک مستقر است و طبق قوانین، تنها یک روز پیش از مسابقات اجازه ورود به آمریکا را دارد.
در واکنش به این اظهارات، فدراسیون فوتبال ایران با انتشار بیانیهای این اظهارات را تکذیب کرد و آن را یک «دروغ آشکار» خواند.