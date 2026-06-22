اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در راستای گفت‌وگوهای سازنده و جاری در سوئیس، ایران متعهد شده که عبور و مرور آزاد و بدون مانع در تنگه هرمز را تضمین کند و همچنین به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه ورود به کشور را بدهد.»

بسنت افزود: «به عنوان بخشی از این چارچوب، وزارت خزانه‌داری یک مجوز عمومی موقت ۶۰ روزه صادر کرده است که تولید، تحویل و فروش نفت ایران را مجاز می‌سازد.»

او تاکید کرد: «در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و جی‌دی ونس ما همچنان در حال ایمن‌تر و مرفه‌تر کردن جهان هستیم.»