دولت پاکستان: پزشکیان سهشنبه به پاکستان سفر خواهد کرد
دولت پاکستان اعلام کرد که مسعود پزشکیان سهشنبه به اسلامآباد سفر خواهد کرد و این سفر فرصتی برای گفتوگو درباره «تعاملات دیپلماتیک جاری» پس از یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا فراهم میکند.
دولت پاکستان اعلام کرد که مسعود پزشکیان سهشنبه به اسلامآباد سفر خواهد کرد و این سفر فرصتی برای گفتوگو درباره «تعاملات دیپلماتیک جاری» پس از یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا فراهم میکند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در راستای گفتوگوهای سازنده و جاری در سوئیس، ایران متعهد شده که عبور و مرور آزاد و بدون مانع در تنگه هرمز را تضمین کند و همچنین به بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی اجازه ورود به کشور را بدهد.»
بسنت افزود: «به عنوان بخشی از این چارچوب، وزارت خزانهداری یک مجوز عمومی موقت ۶۰ روزه صادر کرده است که تولید، تحویل و فروش نفت ایران را مجاز میسازد.»
او تاکید کرد: «در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ و جیدی ونس ما همچنان در حال ایمنتر و مرفهتر کردن جهان هستیم.»
وزارت خزانهداری آمریکا با صدور مجوز عمومی، تولید، فروش، حمل و تخلیه نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی با منشا ایران را تا ۳۰ مرداد مجاز اعلام کرد.
بر اساس این مجوز، تمامی معاملات و خدماتی که برای تولید، فروش و انتقال این محصولات ضروری هستند، از جمله بیمه، مدیریت کشتی، تامین خدمه، سوخترسانی، ثبت و پرچمگذاری کشتیها و عملیات نجات دریایی، مجاز خواهند بود. این مجوز همچنین شامل کشتیهایی میشود که پیشتر تحت تحریمهای مرتبط با جمهوری اسلامی قرار گرفته بودند.
در متن مجوز آمده است که واردات نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی با منشا ایران به آمریکا نیز، در صورتی که بخشی از فرایند فروش، تحویل یا تخلیه مجاز باشد، امکانپذیر خواهد بود.
وزارت خزانهداری آمریکا با صدور مجوز عمومی، تولید، فروش، حمل و تخلیه نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی با منشا ایران را تا ۳۰ مرداد مجاز اعلام کرد. بر اساس این مجوز، تمامی معاملات و خدماتی که برای تولید، فروش و انتقال این محصولات ضروری هستند، مجاز خواهند بود.
وزارت خزانهداری آمریکا با صدور مجوز عمومی، تولید، فروش، حمل و تخلیه نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی با منشا ایران را تا ۳۰ مرداد مجاز اعلام کرد.
بر اساس این مجوز، تمامی معاملات و خدماتی که برای تولید، فروش و انتقال این محصولات ضروری هستند، از جمله بیمه، مدیریت کشتی، تامین خدمه، سوخترسانی، ثبت و پرچمگذاری کشتیها و عملیات نجات دریایی، مجاز خواهند بود. این مجوز همچنین شامل کشتیهایی میشود که پیشتر تحت تحریمهای مرتبط با جمهوری اسلامی قرار گرفته بودند.
در متن مجوز آمده است که واردات نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی با منشا ایران به آمریکا نیز، در صورتی که بخشی از فرایند فروش، تحویل یا تخلیه مجاز باشد، امکانپذیر خواهد بود.
کیلیان امباپه، ستاره تیم ملی فرانسه، در آستانه رسیدن به رکورد گلزنی لیونل مسی در جام جهانی، از کاپیتان آرژانتین تمجید کرد و گفت از درخشش او در نخستین بازی جام جهانی ۲۰۲۶ شگفتزده نشده است.
مسی ۳۸ ساله در دیدار افتتاحیه آرژانتین مقابل الجزایر هتتریک کرد و با ۱۶ گل، به رکورد میروسلاو کلوزه به عنوان بهترین گلزن تاریخ جام جهانی رسید. امباپه نیز با دو گلی که در پیروزی ۳ بر ۱ فرانسه مقابل سنگال به ثمر رساند، تعداد گلهایش در جام جهانی را به ۱۴ رساند و تنها دو گل با رکورد مسی فاصله دارد.
کاپیتان فرانسه درباره ستاره آرژانتینی گفت: «از قبل میدانستم که مسی به گلزنی ادامه خواهد داد. او همیشه این کار را انجام میدهد. الان او جلوتر از من است و من پشت سرش هستم. من هم به گلزنی ادامه میدهم تا به تیم ملی کشورم کمک کنم تا جایی که ممکن است پیش برود.»
امباپه همچنین تأکید کرد که نمایش خیرهکننده مسی مقابل الجزایر برایش غیرمنتظره نبوده است.
او گفت: «واضح است که مسی بهترین بازیکن جهان است و کریستیانو رونالدو هم همینطور. مسی در ۱۶ سال گذشته استعداد فوقالعادهاش را نشان داده است. من فقط تلاش میکنم تواناییهایم را در بزرگترین صحنه فوتبال به نمایش بگذارم و به تیم ملی کشورم کمک کنم.»
ستاره ۲۷ ساله رئال مادرید افزود: «وقتی گل میزنید، شانس بیشتری برای پیشروی در مسابقات دارید و من میخواهم جام جهانی را ببرم.»
امباپه که قهرمانی جام جهانی ۲۰۱۸ را در کارنامه دارد، در فینال جام جهانی ۲۰۲۲ با وجود هتتریک مقابل آرژانتین، شاهد قهرمانی مسی و یارانش پس از ضربات پنالتی بود.
او همچنین در دیدار روز دوشنبه فرانسه مقابل عراق، صدمین بازی ملی خود را انجام خواهد داد. امباپه در این باره گفت: «رسیدن به ۱۰۰ بازی ملی یک دستاورد تاریخی است، بهویژه وقتی در جام جهانی اتفاق بیفتد. هیچ چیز بزرگتر از بازی برای تیم ملی نیست. این مسابقه برای من ویژه خواهد بود، اما باید پیروز شویم تا صعودمان را قطعی کنیم.»
دفتر نخستوزیری لبنان اعلام کرد نواف سلام، نخستوزیر این کشور، در تماس تلفنی با اسعد الشیبانی، وزیر خارجه سوریه، از موضع «برادرانه و صریح» احمد الشرع، رییس دولت سوریه، درباره لبنان که در مصاحبه تلویزیونی شامگاه یکشنبه مطرح شد، قدردانی کرده است.
احمد الشرع در این مصاحبه، در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره احتمال مداخله نظامی سوریه در لبنان علیه حزبالله، گفت سوریه به دنبال روابط اقتصادی با لبنان است، نه مداخله نظامی. او همچنین تاکید کرد نیروهای سوری برای جنگ با حزبالله وارد لبنان نخواهند شد.
بر اساس بیانیه دفتر نخستوزیر لبنان، نواف سلام گفت اظهارات احمد الشرع به گمانهزنیها و برداشتهای گمراهکننده درباره نیت سوریه در قبال لبنان پایان داده است.
در این تماس، دو طرف همچنین بر استحکام روابط لبنان و سوریه و ضرورت ادامه تلاشها برای تقویت این روابط بر پایههای جدید همکاری، در چارچوب روابط دولت با دولت و بر اساس منافع مشترک دو کشور، تاکید کردند.