غلامرضا توکل شوریجه، نماینده سروستان در مجلس، خواستار برگزاری مراسم وداع با جنازه خامنهای در شیراز شد و گفت: «برگزاری این مراسم در شیراز، نه تنها پاسخ به یک خواسته مردمی، بلکه پیوندی جاودانه میان تاریخ کهن این شهر و مطالبه حماسی مردم استان فارس است.»او اضافه کرد که کشته شدن علی خامنهای، «قلبهای تمامی مردم ولایتمدار را به درد آورده است.»
در پی حملات پهپادی اوکراین به منطقه کراسنودار روسیه و شبهجزیره کریمه، ۵ نفر کشته شدند. این حملات با هدف قرار دادن زیرساختهای انرژی و تدارکاتی، باعث ایجاد بحران شدید سوخت و توقف فروش بنزین به شهروندان در کریمه شده است.
سرگئی آکسیونوف، فرماندار منصوب روسیه در شبهجزیره کریمه، یکشنبه ۳۱ خرداد اعلام کرد در پی حملات پهپادی اوکراین به این منطقه، دستکم ۴ نفر کشته و ۲۸ تن دیگر زخمی شدهاند.
همزمان، خبرگزاری رویترز به نقل از مقامهای منطقه کراسنودار روسیه گزارش داد حمله پهپادی اوکراین به تاسیسات انتقال نفت در این منطقه، علاوه بر آتشسوزی در پایانهای نفتی، به کشته شدن یک نفر در یک کشتی مسافربری انجامید.
وزارت دفاع روسیه نیز خبر داد سامانههای پدافندی این کشور طی شب گذشته ۲۳۹ پهپاد اوکراینی را سرنگون کردند.
در سوی دیگر، ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، تایید کرد نیروهای این کشور در عملیاتی شبانه، یک انبار نفت در شهر کرچ در کریمه و همچنین یک تاسیسات انتقال نفت در کراسنودار را هدف قرار دادند.
اوکراین در هفتههای اخیر حملات خود را به زیرساختهای صنعتی و انرژی روسیه شدت بخشیده است؛ اقدامی که کییف آن را بخشی از تلاشها برای کاهش منابع مالی مسکو و تسریع روند پایان جنگ میداند.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
بحران سوخت در کریمه
فرماندار منصوب روسیه در کریمه در ادامه اظهارات خود اعلام کرد از ساعت ۹ صبح یکشنبه به وقت محلی، پمپبنزینهای این شبهجزیره فروش سوخت به شهروندان و کسبوکارها را متوقف کردهاند.
به گفته او، این محدودیت شامل تمامی شیوههای پرداخت، از جمله نقدی، غیرنقدی و کوپنی میشود و عرضه سوخت تنها به نهادهای دولتی مسئول خدمات ضروری و امنیتی اختصاص خواهد داشت.
رویترز نوشت تشدید حملات پهپادی اوکراین به کریمه، محل استقرار ناوگان دریای سیاه روسیه، در هفتههای اخیر موجب اختلال در مسیرهای تدارکاتی این شبهجزیره شده است. این وضعیت همزمان با آغاز فصل گردشگری، بحران سوخت در منطقه را تشدید کرده است.
روسیه سال ۲۰۱۴ این شبهجزیره را به اشغال خود درآورد.
یک شرکت محلی در کریمه از وقوع قطعی برق در چندین منطقه خبر داد و علت آن را آسیب دیدن شبکههای انتقال برق عنوان کرد.
در همین حال، تردد کشتیهای مسافربری و باری در تنگه کرچ که کریمه را به منطقه کراسنودار روسیه متصل میکند، بهطور موقت متوقف شد.
مقامهای محلی همچنین عبور و مرور بر روی پل ارتباطی میان کریمه و کراسنودار را برای بیش از ۹ ساعت متوقف کردند؛ اقدامی که باعث تاخیر در حرکت ۱۱ قطار شد.
رویترز ۲۶ خرداد گزارش داد رهبران اروپایی در نشست اخیر گروه هفت در فرانسه کوشیدند دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، را متقاعد کنند که پیشنهادهای پیشین واشینگتن برای پایان دادن به جنگ اوکراین، «بیش از اندازه به نفع مسکو» بوده است.
بر اساس این گزارش، رهبران گروه هفت معتقدند با توجه به حملات پهپادی اخیر اوکراین به خاک روسیه، روند تحولات میدان نبرد اکنون به سود کییف است.
اینیاتسیو کاسیس، وزیر خارجه سوئیس، در پیامی در شبکه ایکس با استقبال از عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، برای حضور در نشست بورگناشتوک نوشت که سوئیس چارچوبی برای گفتوگو و دیپلماسی فراهم میکند.
او افزود در شرایطی چالشبرانگیز، روابط مبتنی بر اعتماد میان سوئیس و ایران، که در ماموریت حافظ منافع سوئیس بازتاب یافته، همچنان در خدمت دیپلماسی، صلح و امنیت در خاورمیانه قرار دارد.
در حاشیه این نشست، وزیر خارجه سوئیس با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، نیز دیدار و درباره تحولات مرتبط با ایران و نقش آژانس گفتوگو کرد.
کیان عبداللهی، سردبیر تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه گفت مواضع عباس عراقچی و اسماعیل بقایی در قبال مذاکرات و آمریکا با رویکرد دولت حسن روحانی تفاوت دارد و در اظهارات آنها نگاه «رمانتیک» دولت روحانی دیده نمیشود.
عبداللهی در برنامه «فرهیختگان گپ» افزود حتی عراقچی نیز تلاش دارد میان مواضع خود و رویکرد محمدجواد ظریف فاصلهگذاری کند.
در همین برنامه، محمد زعیمزاده، سردبیر روزنامه فرهیختگان، از استفاده از موضوعات سیاست خارجی در رقابتهای داخلی انتقاد کرد و گفت: «روحانی این کار را در برجام انجام داد و می خواست چک برجام را در داخل نقد کند و با زبان تندی که داشت به منتقدین فحاشی میکرد.»
احسان صالحی، تحلیلگر سیاسی، نیز گفت روحانی با تبدیل برجام به موضوعی برای رقابتهای داخلی و دوقطبیسازی جامعه، مرتکب اشتباه شد.
عبداللهی همچنین گفت پیام اخیر مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، نشانه تقویت زیرساختهای موجود کشور است و یکی از این واقعیتها، دولت مسعود پزشکیان و توانمندیهای آن به شمار میرود.
عبدالفتاح السیسی، رییسجمهور مصر، گفت تحولات اخیر منطقه نقش محوری مصر، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان را به عنوان ارکان اصلی ثبات منطقهای برجسته کرده است.
همزمان، بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، در نشستی چهارجانبه با فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، و مسعد بولس، مشاور ارشد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در امور عربی و آفریقایی، درباره بحرانهای منطقهای گفتوگو کرد.
بر اساس اعلام وزارت خارجه مصر، طرفها در این نشست درباره پرونده جمهوری اسلامی پس از امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی تبادل نظر کردند و بر ضرورت استفاده از این فرصت برای کاهش تنشها و تقویت ثبات منطقهای تاکید داشتند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، همزمان با مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی در بورگناشتوک سوئیس با اینیاتسیو کاسیس، وزیر خارجه سوئیس، دیدار کرد.
گروسی پس از این دیدار در شبکه ایکس نوشت که دو طرف درباره تحولات اخیر مربوط به ایران، مسیر پیش رو و نقش آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفتوگو کردند.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی افزود: «در این مقطع حساس، مهم است که به دیپلماسی هر فرصت ممکن برای موفقیت داده شود.»
او همچنین از حمایت طولانیمدت سوئیس از آژانس و تعهد این کشور به دیپلماسی چندجانبه قدردانی کرد.