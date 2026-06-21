هاآرتص که از روزنامه‌های منتقد نتانیاهو است، در این یادداشت تحلیلی نوشت که رویدادهای اخیر نشان داده‌اند جایگاه بین‌المللی اسرائیل بیش از هر زمان دیگری تضعیف شده و حتی نزدیک‌ترین متحد این کشور، یعنی ایالات متحده، اکنون اسرائیل را عامل بی‌ثباتی در منطقه می‌بیند. نویسنده با اشاره به اظهارات جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، نوشت که سخنان او بازتاب نگاه بخشی از افکار عمومی جهان به اسرائیل است؛ کشوری که به گفته ونس، برای حل هر مشکلی به استفاده از نیروی نظامی متوسل می‌شود و بخش عمده توان دفاعی خود را مدیون کمک‌های مالی و تسلیحاتی آمریکا است.

در این یادداشت آمده است که اگرچه بنیامین نتانیاهو از احتمال مقابله با [حکومت] ایران بدون حمایت آمریکا سخن گفته، اما اسرائیل نمی‌تواند سیاستی را ادامه دهد که حتی دولت دونالد ترامپ نیز با آن همراه نیست. به نوشته هاآرتص، سیاست خارجی دولت اسرائیل به جای پاسخ دادن به انتقادهای بین‌المللی، در عمل به حذف و نادیده گرفتن آنها روی آورده است؛ در حالی که از نگاه بسیاری از کشورها، اسرائیل از زمان حمله هفتم اکتبر به یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی منطقه تبدیل شده و سیاست‌هایش در کرانه باختری با تعریف آپارتاید همخوانی دارد.

هاآرتص همچنین یادداشت تفاهم اخیر میان آمریکا و [حکومت] ایران را توافقی نامطلوب برای اسرائیل توصیف کرد، اما تاکید کرد که نتانیاهو خود سهم عمده‌ای در شکل‌گیری این وضعیت داشته است. به نوشته این روزنامه، حتی بسیاری از مخالفان جنگ در آمریکا نیز این تفاهم را نوعی عقب‌نشینی واشینگتن در برابر تهران و نشانه شکست راهبردی دولت آمریکا می‌دانند.

در ادامه این تحلیل، نویسنده توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ را با تفاهم کنونی مقایسه کرده و نوشته است که توافق دوران باراک اوباما بر محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران و ایجاد سازوکار نظارتی متمرکز بود، نه تلاش برای محروم کردن ایران از تسلیحات متعارف مانند موشک‌های بالستیک. به اعتقاد نویسنده، دولت آمریکا اکنون نیز نگران تلاش‌های احتمالی نتانیاهو برای برهم زدن روند توافق است و نهادهای اطلاعاتی این کشور نسبت به چنین احتمالی هشدار داده‌اند.

هاآرتص در پایان این پرسش را مطرح می‌کند که آیا مخالفان دولت اسرائیل بار دیگر از هر اقدام نظامی نتانیاهو حمایت خواهند کرد یا این بار در برابر آن خواهند ایستاد. نویسنده هشدار می‌دهد که احتمال آغاز یک عملیات نظامی جدید، از جمله در کرانه باختری، برای برهم زدن فضای سیاسی و امنیتی منتفی نیست و از احزاب مخالف می‌خواهد پیش از انتخابات، با صدور بیانیه‌ای مشترک، مخالفت خود را با هرگونه «جنگ انتخابی» اعلام کنند تا به گفته او، از ادامه روند خودویرانگر دولت نتانیاهو جلوگیری شود.

