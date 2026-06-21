تسنیم: تعلیق مذاکرات چهار جانبه در سوئیس ادامه دارد
خبرگزاری تسنیم، متعلق به سپاه پاسداران، به نقل از «یک منبع آگاه»، از «ادامه تعلیق مذاکرات چهار جانبه» در سوئیس خبر داد و نوشت که تبادل پیام از طریق میانجیها انجام شد. این منبع که تسنیم به نام او و سمتش اشاره نکرد، گفت: «مذاکرات ایران و آمریکا در قالب چهارجانبه، حدود ساعت ۱۵ [یکشنبه] شروع شد و بعد از حدود یک ساعت و نیم، برای یک وقفه نیم ساعته جهت مشورت میان هیاتها تعلیق شد، اما به دلیل اظهارات تهدیدآمیز و موهن ترامپ، هیات ایرانی حاضر به بازگشت به مذاکرات در قالب چهارجانبه نشد.» او اضافه کرد: «با وجود این، تلاش قطر و پاکستان ادامه یافت و تبادل پیام از طریق میانجیها انجام شد.» این منبع گفت: «تلاش میانجیها همچنان ادامه دارد اما تا این لحظه به نتیجه نهایی نرسیده است» و افزود: «در جریان نشست چهارجانبه، هیات ایرانی صریحاً نسبت به نقض تعهدات خصوصا بند یک یادداشت تفاهم اعتراض کرد.» بر اساس این گزارش، هیات جمهوری اسلامی همچنین خواستار «تسریع در ایفای تعهدات آمریکا در رابطه با آزادسازی داراییهای بلوکه شده ایران و صدور اسقاطیههای صدور نفت ایران» شد. تسنیم نوشت که در رابطه با موضوع هستهای، هیات جمهوری اسلامی تاکید کرد که شروع مذاکرات درباره هستهای منوط به اجرای تعهدات آمریکا طبق بندهای یک، ۴، ۱۰ و ۱۱ است.
اکسیوس گفتوگوهای مذاکرهکنندگان آمریکایی و ایرانی در سوئیس را «طولانی و نفسگیر» توصیف کرد و نوشت هر دو طرف بهرغم اختلافات قابل توجه، همچنان به مذاکره متعهد هستند و این ممکن است زمینه را برای بحثهای گستردهتر در مورد امنیت منطقهای فراهم کند.
یک دیپلمات آمریکایی به اکسیوس گفت یکی از موضوعات، «مکانیسمهای رفع تنش در لبنان و اجرای آتشبس» در میانه درگیریها بین حزبالله و نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان بود.
او گفت که مذاکرات بر «تمام عناصر توافق هستهای» متمرکز بود، و مقامها همچنین در مورد تنگه هرمز و مواضع اخیر تهران در مورد بستن احتمالی این آبراهه بحث کردند.
این دیپلمات افزود: «ما به روشنی اعلام کردیم که میخواهیم از باز ماندن کامل آن اطمینان حاصل کنیم. در این زمینه پیشرفت خوبی داشتیم.»
دیپلمات آمریکایی به اکسیوس گفت نمایندگان ایالات متحده، جمهوری اسلامی، پاکستان و قطر از پیشرفت مذاکرات راضی به نظر میرسیدند.»
اکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داد که آمریکا و ایران در مذاکرات فشرده سوئیس درباره اجرای یادداشت تفاهم، حفظ باز بودن تنگه هرمز، اجرای آتشبس لبنان و چارچوب ادامه مذاکرات هستهای گفتوگو کردهاند و به گفته یک دیپلمات آمریکایی، در برخی محورهای کلیدی پیشرفت حاصل شده است.
وبسایت اکسیوس نوشت که مذاکرهکنندگان آمریکا و ایران تا شامگاه یکشنبه در نشست دریاچه لوسرن در سوئیس به مذاکراتی طولانی و تقریباً بیوقفه ادامه دادند. به نوشته این رسانه، هدف این گفتوگوها آغاز یک روند ۶۰ روزه برای دستیابی به توافقی تازه بر سر برنامه هستهای ایران است و تداوم مذاکرات، با وجود اختلافهای قابل توجه، نشان میدهد دو طرف همچنان برای ادامه مسیر دیپلماتیک آمادگی دارند. به گزارش اکسیوس، این مذاکرات همچنین میتواند مقدمهای برای گفتوگوهای گستردهتر درباره امنیت منطقهای باشد.
اکسیوس گزارش داد که هیات آمریکایی به ریاست جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، و با حضور استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان کاخ سفید، در این مذاکرات شرکت کرده است. این گفتوگوها در حالی برگزار شد که ایران روز شنبه ۳۰ خرداد اعلام کرد در واکنش به آنچه نقض آتشبس لبنان از سوی اسرائیل خواند، تنگه هرمز را خواهد بست.
این رسانه به نقل از یک دیپلمات آمریکایی نوشت که یکی از محورهای اصلی مذاکرات، ایجاد «سازوکارهای جلوگیری از تنش در لبنان و اجرای آتشبس» در شرایط درگیری میان حزبالله و نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان بوده است. به گفته این مقام، گفتوگوها همه ابعاد توافق هستهای را دربر گرفته و موضوع تنگه هرمز و اظهارات اخیر مقامهای ایرانی درباره احتمال بستن این آبراه نیز در دستور کار قرار داشته است.
این دیپلمات آمریکایی افزود: «ما بهروشنی اعلام کردیم که میخواهیم اطمینان حاصل کنیم تنگه هرمز کاملاً باز بماند. در این زمینه پیشرفت خوبی داشتیم.»
به گزارش اکسیوس، دو طرف همچنین درباره نحوه اجرای یادداشت تفاهم و چگونگی اطمینان از هماهنگی همه طرفهای مرتبط با آن گفتوگو کردند. علاوه بر این، چارچوبی برای ادامه مذاکرات میان رهبران سیاسی و تیمهای فنی نیز مورد بحث قرار گرفت.
این دیپلمات آمریکایی همچنین گفت نمایندگان آمریکا، ایران، پاکستان و قطر از روند مذاکرات ابراز رضایت کردهاند. به گفته او، میانجیها به دو طرف کمک میکنند تا اختلافها را مدیریت کنند و این دور نخست مذاکرات، زمینه لازم برای اعتمادسازی در مراحل بعدی را فراهم کرده است.
اکسیوس در پایان گزارش خود نوشت که انتظار میرود مذاکرات سیاسی در سطح عالی روز دوشنبه به پایان برسد، اما تیمهای فنی احتمالاً برای ادامه مذاکرات و بررسی جزئیات توافق در سوئیس باقی خواهند ماند.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، اعلام کرد که مبلغ کالابرگ، متناسب با نرخ تورم، اصلاح میشود. پیشتر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، گفته بود خبری از افزایش مبلغ کالابرگ نیست. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هم گفته بود که مساله اصلی، تامین منابع مالی آن است.
پزشکیان یکشنبه ۳۱ خرداد گفت: «بهعنوان مسئول دولت، نمیتوانم بپذیرم که کسی در این جامعه با مشکل مواجه باشد؛ بنابراین باید به فکر تمام آحاد جامعه و معیشت آنان باشیم. مبلغ کالابرگ باید افزایش یابد و باید توجه ویژه به معیشت مردم شود.»
او در این مورد از «اصلاح» مبلغ کالابرگ، «متناسب با نرخ تورم» سخن گفت، اما به زمان مشخصی برای انجام آن اشاره نکرد.
همزمان علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، به خبرنگاران گفت: «در حال حاضر که رفع محاصره صورت گرفته است، منابع نفتی کشور تامین میشود و امیدوارم منابع افزایش کالابرگ نیز تامین شود.»
در این ارتباط، حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، یکشنبه گفت نفتکشهای جمهوری اسلامی از روز دوشنبه با حمل ۲۵ میلیون بشکه نفت از «خط محاصره» عبور کردهاند و افزود بیش از نیمی از نفتی که پیشتر ذخیره شده بود، از حوزه خلیج فارس و دریای عمان به مقصد بنادری که برای فروش تعیین شدهاند، ارسال شده است.
به گزارش رسانهها، مدنیزاده در بخش دیگری از سخنانش اشاره کرد: «میزان درصد افزایش مبلغ کالابرگ بستگی به تامین منابعی است که از محل فروش نفت به دست میآید.»
او با این همه گفت: «قرار است رقم کالابرگ افزایش پیدا کند اما فقط برای ۶ دهک پایین جامعه.»
کانال تلگرامی روزنامه هممیهن در این مورد نوشت که پیش از این، مدنیزاده پیشنهاد افزایش متناسب با تورم مبلغ کالابرگ را داده و این درخواست مورد موافقت پزشکیان قرار گرفته بود.
در همین ارتباط، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در مورد سخنان پزشکیان و مدنیزاده ان پرسش را مطرح کرد: «افزایش اعتبار دقیقاً شامل کدام دهکها خواهد شد و منابع مالی اجرای این تصمیم از چه مسیری تامین میشود؟»
از طرف دیگر، مقامهای جمهوری اسلامی مشخص نکردهاند که افزودن به مبلغ کالابرگ در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به شدت افزایش مییابد، چگونه میتواند بحران معیشتی دهها میلیون نفر از مردم را کاهش دهد و یا راهحلی برای آن باشد.
پیشتر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۴ خرداد گفته بود: «به دلیل محدودیتهای درآمدی ناشی از تبعات جنگ، هنوز درباره تامین منابع مالی مورد نیاز برای افزایش اعتبار کالابرگ جمعبندی نهایی حاصل نشده است.»
او در گفتوگو با صداوسیمای جمهوری اسلامی افزود: «اگرچه همه دستگاههای مرتبط با اصل افزایش اعتبار کالابرگ موافق هستند، اما مساله اصلی تامین منابع مالی آن است. در حال حاضر این موضوع همچنان در دولت در دست بررسی است و درباره اینکه از چه محل و منبعی بتوان اعتبار کالابرگ را افزایش داد، گفتوگوها ادامه دارد.»
بحثها و گمانهزنیها در مورد آینده کالابرگ در شرایطی ادامه دارد که علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، ۲۷ اردیبهشت گفت که اعضای این کمیسیون به میدری پیشنهاد کردهاند که مبلغ کالابرگ «حداقل ۳۰ تا ۵۰ درصد و حتی ۱۰۰درصد افزایش داشته باشد.»
رمضانعلی سنگدوینی، عضو همین کمیسیون، نیز اشاره کرد که مشکل اصلی مردم در حال حاضر گرانی است، و گفت: «کالابرگی که در اختیار مردم قرار میگیرد با حساب گرانیهای اخیر بعضا فقط کفاف خرید بیش از یکی از اقلام اساسی را نمیدهد.»
در این مورد علیاصغر دهسنگی، رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان، یکشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت طرحهایی مانند کالابرگ تاثیر قابل توجهی در بهبود وضعیت زندگی کارگران نداشته است.
طرح کالابرگ الکترونیکی از سوی حکومت جمهوری اسلامی، ۱۷ دیماه سال گذشته و همزمان با اعتراضات سراسری اجرا شد. مقامهای جمهوری اسلامی هدف از اجرای این طرح را تقویت قدرت خرید خانوارها اعلام کردند و در این مورد گفته شد که به جای پرداخت یارانه نقدی ثابت، اعتبار خرید کالاهای اساسی را در اختیار خانوارها قرار گیرد. بر همین اساس، برای هر فرد، ماهانه یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ اختصاص یافت و خانوارها میتوانند با آن کالاهای اساسی مورد نیاز خود را خریداری کنند.
با این حال، این طرح نتوانسته است پاسخگوی نیازهای مردم باشد و افزایش قیمتها هم باعث شده است که این مبلغ تنها کفاف خرید کالاهای اندکی را بدهد.
در همین ارتباط، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران شنبه ۳۰ خرداد در بیانیهای با اشاره به اینکه «امروز دیگر سخن گفتن از فشار معیشتی، به تنهایی گویای عمق فاجعه نیست» افزوده بود: «بر اساس برآوردهای منتشرشده از سبد معیشت خانوار، هزینه تامین حداقل نیازهای غذایی هر نفر در اردیبهشت ۱۴۰۵ به هفت میلیون و ۳۸۰ هزار تومان رسیده است؛ رقمی که نسبت به سال گذشته بیش از ۱۲۹ درصد افزایش یافته است.»
در این بیانیه تاکید شده بود: «این بدان معناست که یک خانواده سه نفره برای تامین حداقل نیازهای غذایی خود به بیش از ۲۲ میلیون تومان در ماه نیاز دارد؛ رقمی که با حقوق بسیاری از معلمان، کارگران ، بازنشستگان و پرستاران برابری میکند.»
در همین ارتباط، خبرگزاری ایلنا ۲۵ خرداد تاکید کرده بود که دستمزد یک روز کارگر ، پول خرید ۲۵۰گرم گوشت قرمز هم نیست.
این در شرایطی است که بر اساس برخی آمارهای منتشر شده در ایران، هزینه مسکن شامل ۵۰ تا ۷۰ درصد درآمد ماهانه کارگران و مزدبگیران است. همچنین گزارش شماری از رسانهها حاکی از افزایش شدید هزینه درمان است.
در حال حاضر، پایه دستمزد (حداقل دستمزد ماهانه) کارگران مشمول قانون کار، بیش از ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان است که با در نظر گرفتن مزایایی مانند بن کارگری، حق مسکن و حق تاهل، برای یک کارگر مجرد به حدود ۲۱.۸ میلیون تومان و برای کارگر متاهل به ۲۲.۳ میلیون تومان میرسد.
یونس نادمی، پژوهشگر اقتصادی، ۲۵ خرداد به سایت «قلمرو رفاه» گفته بود: «افزایش مبلغ کالابرگ باید بر اساس تورم خوراکیها و هزینه واقعی سبد غذایی پایه انجام شود، نه بر اساس تصمیمهای مقطعی.» او تاکید کرده بود: «اگر قیمت مواد غذایی افزایش یابد اما رقم کالابرگ ثابت بماند، این سیاست بهتدریج از درون تهی میشود.»
او پیشنهاد کرد که دولت یک سازوکار خودکار برای تعدیل مبلغ کالابرگ طراحی کند؛ بهگونهای که با افزایش قیمت سبد غذایی، مبلغ کالابرگ نیز متناسب افزایش یابد، و گفت حمایت باید پلکانی و هدفمند باشد تا منابع بیشتر به دهکهای پایین و خانوارهای آسیبپذیر برسد.
برنی سندرز خواستار «سیاست خارجی جدید» برای آمریکا شد و با اشاره به جنگهای ویتنام، عراق و ایران گفت این درگیریها بر پایه «دروغ» شکل گرفتند. او همچنین از حمایت واشینگتن از اسرائیل، عربستان سعودی، امارات و قطر انتقاد کرد و خواستار توقف حمایت از ناقضان حقوق بشر شد.
سناتور برنی سندرز، نماینده دموکرات در مجلس سنای آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس بر ضرورت نیاز ایالات متحده به «یک سیاست خارجی جدید» تاکید کرد.
سندرز نوشت: «در بحبوحه شکست مفتضحانه جنگ در ایران، آمریکاییها باید در مورد مبانی سیاست خارجی خود و چگونگی پیشروی در مسیری بسیار متفاوت - مسیری که بر صلح، دموکراسی و عدالت اقتصادی و اجتماعی متمرکز است - تجدید نظر کنند.»
او به جنگهای ویتنام، عراق و همچنین جنگ ۴۰ روزه ایران اشاره کرد و افزود که همگی آنها بر «اساس یک دروغ» بود.
سندرز اضافه کرد: «با توجه به اینکه ۶۰درصد از مردم ما با حقوق ماهیانه خود امرار معاش میکنند، ما بودجه نظامی بیش از یک تریلیون دلاری داریم که بخش زیادی از آن به مجتمع نظامی-صنعتی بسیار سودآور اختصاص مییابد.»
او در ادامه از سیاستهای داخلی و خارجی متحدان اصلی آمریکا در خاورمیانه مانند اسرائیل، عربستان سعودیُ امارات متحده عربی و قطر انتقاد کرد و نوشت: «سیاستهای خاورمیانه پیچیده است و هیچکس باور ندارد که ما میتوانیم فردا صلح، رفاه و دموکراسی را به منطقه بیاوریم. اما واضح است که ما به رویکردی بسیار متفاوت از آنچه اکنون داریم نیاز داریم.»
سندرز خواستار آن شد که آمریکا به دولتها - چه در تلآویو، ریاض، ابوظبی یا دوحه - که «درگیر نقض سیستماتیک حقوق بشر هستند»، سلاح و حمایت دیپلماتیک ارائه ندهد.
کوین بوک، مدیرعامل کلیرویو انرژی پارتنرز، گفت کاهش قیمت بنزین در آمریکا به سطح پیش از جنگ ایران زمانبر خواهد بود. او افزود با وجود افت قیمت از اوج بیش از ۴.۵۰ دلار، برای بازگشت کامل به سطح پیش از جنگ باید ذخایر نفتی دوباره پر شوند و این روند ممکن است تا پایان سال طول بکشد.
کوین بوک، مدیر عامل شرکت کلیرویو انرژی پارتنرز، به شبکه خبری سیبیاس گفت «ممکن است مدتی طول بکشد» تا قیمت بنزین در ایالات متحده به سطح قبل از جنگ ایران کاهش یابد.
بر اساس این گزارش، میانگین قیمت بنزین معمولی اکنون کمی کمتر از ۴دلار در هر گالن اعلام شده که کمتر از بالاترین قیمت در زمان جنگ، یعنی بیش از ۴.۵۰دلار، است، اما هنوز هم بسیار بالاتر از یک سال پیش، بیش از سه دلار، محسوب میشود.
بوک پیشبینی کرد اگر قیمت نفت ثابت بماند، قیمت بنزین میتواند پنج تا هفت سنت دیگر کاهش یابد، اما در مورد پس ازاین مرحله، «عدم قطعیت» وجود دارد.
این تحلیلگر بازار انرژی اشاره کرد که ممکن است تا پایان سال جاری میلادی طول بکشد تا موجودیهای نفت تخلیه شده دوباره پر شوند و به مازاد برسند.
بوک گفت: «برای بازگشت به جایی که قبل از جنگ بودیم، به پر کردن موجودیها نیاز داریم.»