خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع آگاه در هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی گزارش داد که دور اول مذاکرات چهارجانبه میان هیاتهای مذاکرهکننده آمریکا، جمهوری اسلامی، قطر و پاکستان در سوئیس به پایان رسیده است.
همزمان، یک منبع آگاه در گفتوگو با خبرگزاری رویترز نیز پایان دور نخست این مذاکرات را تایید کرد.
ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل، یکشنبه ۳۱ خرداد در جریان بازدید از جنوب لبنان گفت هدف ارتش اسرائیل در جنوب لبنان همچنان «روشن و بدون تغییر» است.
زمیر تاکید کرد که آتشبس در لبنان شکننده است و نیروها باید برای مقابله با تهدیدها و در صورت لزوم، ازسرگیری سریع عملیات نظامی آماده باشند.
او همچنین گفت هدف ارتش اسرائیل در جنوب لبنان همچنان «روشن و بدون تغییر» است و بر دفاع از شهرکهای شمالی و شهروندان اسرائیل متمرکز است.
رییس ستاد کل ارتش اسرائیل گفت: «برای تحقق این هدف، همه تلاشهای خود را به کار گرفتهایم. عملیات در مناطق علی طاهر و بوفور نیز در همین راستا انجام میشود.»
زمیر همچنین گفت حزبالله پس از کشته شدن چند فرمانده میانی این گروه در دو روز گذشته، در «وضعیت بسیار دشواری» قرار دارد.
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا (یوکیامتیاو) یکشنبه ۳۱ خرداد اعلام کرد یک نفتکش در آبهای جنوب شرقی شهر الشحر یمن با یک حادثه امنیتی مواجه شده است.
این سازمان گزارش داد که یک نفتکش اعلام کرده حدود ۵۰ مایل دریایی در جنوب شرقی الشحر، یک قایق کوچک حامل پنج فرد مسلح به آن نزدیک شده است.
به گفته سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا، افراد مسلح ظاهرا قصد سوار شدن به نفتکش را داشتهاند. در واکنش به این اقدام، خدمه کشتی مانورهای گریز انجام داده و مسیر حرکت خود را از قایق تغییر دادهاند.
این نهاد افزود نفتکش پس از رفع تهدید، به مسیر خود به سوی بندر مقصد ادامه داده است. بر اساس این گزارش، کشتی و خدمه آن در سلامت هستند و مقامهای مسئول در حال بررسی جزییات این حادثهاند.
شهر کوترالکو در استان نوکن آرژانتین میزبان مراسم رونمایی از بلندترین مجسمه ساخته شده از لیونل مسی بود. این مجسمه ۲۶ متری که با ۷۰ تن فولاد و بتن ساخته شده، رکوردی جدید در جهان به ثبت رساند و از مجسمه ۲۱ متری کاپیتان تیم ملی آرژانتین که پیشتر در هند ساخته شده بود، پیشی گرفت.
شهردار شهر کوترالکو در مراسم افتتاحیه تاکید کرد که این مجسمه قرار است به جدیدترین جاذبه گردشگری منطقه تبدیل شود.
صدها نفر از ساکنان محلی، گردشگران و هواداران فوتبال برای حضور در مراسم رونمایی گرد هم آمدند. اطراف این مجسمه با پرچمهای آرژانتین و پیراهنهای تیم ملی این کشور تزئین شده بود و مراسم حالوهوایی کاملا جشنگونه برای طرفداران پرشور لیونل مسی داشت.
طراحی و اجرای مجسمه جدید لیونل مسی که در شهر کوترالکو آرژانتین رونمایی شده، بر عهده آلدو برویسا، هنرمند آرژانتینی، بوده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در واکنش به اظهارات مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، درباره ناچار شدن آمریکا به پذیرش تفاهمنامه میان دو کشور، هشدار داد که تهران باید در مواضع و رفتار خود تجدیدنظر کند.
ترامپ در گفتوگو با فاکسنیوز گفت: «بهتر است مراقب حرف زدنش باشد. بهتر است رفتارش را اصلاح کند، وگرنه ما کنترل بقیه کشور را هم به دست خواهیم گرفت.»
این اظهارات پس از آن مطرح شد که مسعود پزشکیان روز یکشنبه ۳۱ خرداد گفت: «آنچه مسلم است از حق غنیسازی اورانیوم هرگز کوتاه نخواهیم آمد و طرف مقابل نیز ناچار است آن را بپذیرد.»
از زمانی که مجتبی خامنهای بهعنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی معرفی شده است، تقریبا هیچ سخنرانی عمومی، مصاحبه یا نشست خبری از او منتشر نشده است. در نتیجه، پیامها و نوشتههای منتسب به او تنها پنجرهای هستند که میتوان از طریق آنها به اولویتها و نگاه سیاسی رهبر جدید جمهوری اسلامی پی برد.
اما مهمترین مفاهیم و کلیدواژههایی که در این نوشتهها تکرار میشوند، چیست؟
مهدی بیگی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در «پیوست» ۱۰ پیام مهم منتسب به مجتبی خامنهای را کنار هم گذاشته است تا جایگاه مردم در پیامهای او را بررسی کند.