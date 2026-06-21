سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا (یو‌کی‌ام‌تی‌او) یکشنبه ۳۱ خرداد اعلام کرد یک نفتکش در آب‌های جنوب شرقی شهر الشحر یمن با یک حادثه امنیتی مواجه شده است.

این سازمان گزارش داد که یک نفتکش اعلام کرده حدود ۵۰ مایل دریایی در جنوب شرقی الشحر، یک قایق کوچک حامل پنج فرد مسلح به آن نزدیک شده است.

به گفته سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا، افراد مسلح ظاهرا قصد سوار شدن به نفتکش را داشته‌اند. در واکنش به این اقدام، خدمه کشتی مانورهای گریز انجام داده و مسیر حرکت خود را از قایق تغییر داده‌اند.

این نهاد افزود نفتکش پس از رفع تهدید، به مسیر خود به سوی بندر مقصد ادامه داده است. بر اساس این گزارش، کشتی و خدمه آن در سلامت هستند و مقام‌های مسئول در حال بررسی جزییات این حادثه‌اند.