خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نظامی نوشت تنگه هرمز همچنان بسته است و نیروی دریایی سپاه پاسداران تا اطلاع ثانوی برای عبور شناورها مجوزی صادر نمی‌کند.

طبق تفاهم‌نامه اولیه ایران و آمریکا، قرار بود ایران دست از بستن تنگه هرمز بردارد. عصر شنبه، ۳۰ خرداد، در آستانه سفر هیات ایرانی به ژنو برای مذاکرات، قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در بیانیه‌ای اعلام کرد تنگه هرمز بسته است.

در پی افزایش گمانه‌زنی‌ها راجع به توافق، گروهی از حامیان حکومت ایران، با استناد به نظر مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با آن مخالفت کردند.