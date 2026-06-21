دیدار عراقچی با وزیر خارجه سوییس
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با ایگناسیو کاسیس، وزیر خارجه سوییس، در این کشور دیدار کرد.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با ایگناسیو کاسیس، وزیر خارجه سوییس، در این کشور دیدار کرد.
خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نظامی نوشت تنگه هرمز همچنان بسته است و نیروی دریایی سپاه پاسداران تا اطلاع ثانوی برای عبور شناورها مجوزی صادر نمیکند.
طبق تفاهمنامه اولیه ایران و آمریکا، قرار بود ایران دست از بستن تنگه هرمز بردارد. عصر شنبه، ۳۰ خرداد، در آستانه سفر هیات ایرانی به ژنو برای مذاکرات، قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا در بیانیهای اعلام کرد تنگه هرمز بسته است.
در پی افزایش گمانهزنیها راجع به توافق، گروهی از حامیان حکومت ایران، با استناد به نظر مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، با آن مخالفت کردند.
رودی گارسیا، سرمربی تیم ملی بلژیک، در نشست خبری پیش از بازی با تیم ملی فوتبال درباره شناخت از شاگردان قلعهنویی گفت: «ایران را با منابع و تصاویر کمتری نسبت به حالت معمول آنالیز کردهایم. دنبال کردن این تیم در مسابقات تدارکاتی آسان نیست، اما بازی آنها مقابل نیوزیلند را دیدهایم.»
گارسیا در ادامه گفت: «منتظر تیمی منسجم و مستحکم هستیم. آنها زیاد میدوند، دفاع خوبی دارند و روی ضربات ایستگاهی خطرناک هستند. چند بازیکنشان را میشناسیم. بازیکنان خوبی مانند مهدی طارمی و همچنین یک مربی بسیار خوب دارند.»
سرمربی بلژیک تاکید کرد: «تنها چیزی که اهمیت دارد این است که به بهترین سطح خودمان برسیم. باید روی خودمان تمرکز کنیم و برای شکست دادن آنها نیاز داریم ۱۰۰ درصد توانمان را به نمایش بگذاریم.»
گارسیا که از تعداد سوالها درباره غیبت دوکو راضی به نظر نمیرسید، درباره روملو لوکاکو گفت: «باید همچنان محتاط باشیم. اگر شرایط اضطراری پیش بیاید، شاید لوکاکو از ابتدا بازی کند. اما در آن صورت هم قطعا نمیتواند بیشتر از ۶۰ دقیقه در زمین بماند. در هر صورت، تماشای بازی او لذتبخش است.»
تایمزاسرائیل خبر داد که حدود ۸۳ درصد از اسرائیلیهای شرکت کننده در یک نظرسنجی دانشگاه
عبری، معتقدند جنگ ایران امنیت بلندمدت اسرائیل را تضعیف کرده است.
از طرفی ۴۸.۲ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی از اقدام نظامی گسترده علیه حزبالله، با وجود مخالفت ترامپ حمایت میکنند.
بر پایه این نظرسنجی ۹۲ درصد از اسرائیلیهای شرکت کننده، معتقدند جمهوری اسلامی پس از جنگ و تفاهم با آمریکا، پیروز میدان بوده است.
همچنین ۸۷.۸ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی معتقدند که اسرائیل در دستیابی به اهداف خود شکست خورده یا تنها به برخی از آنها دست یافته است.
روزنامه آبزرور گزارش داد انتظار میرود کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، دوشنبه اول تیر از سمت خود استعفا دهد و جدول زمانی کنارهگیریاش را اعلام کند. با این حال، یک منبع در دولت بریتانیا تاکید کرد استارمر همچنان بر انجام وظایف خود در اداره کشور متمرکز است.
آبزرور شامگاه شنبه ۳۰ خرداد به نقل از منابع آگاه نوشت استارمر در اقامتگاه رسمی نخستوزیر بریتانیا در چکرز، درباره آینده سیاسی خود با همسرش گفتوگو کرده و پیش از اتخاذ تصمیم نهایی، در حال ارزیابی شرایط و گزینههای پیش رو است.
بر اساس این گزارش، استارمر پس از رایزنی با اعضای کابینه، مشاوران، حامیان مالی و رهبران اتحادیههای کارگری به این جمعبندی رسیده که ادامه حضورش در مقام نخستوزیری دیگر امکانپذیر نیست.
آبزرور افزود چهرههای ارشد حزب کارگر انتظار دارند استارمر اول تیر «بیانیهای روشن» درباره آینده سیاسی خود منتشر کند.
در سوی دیگر، خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع در دولت بریتانیا نوشت استارمر همچنان بر انجام مسئولیتهایش متمرکز است.
نخستوزیر بریتانیا ۲۹ خرداد گفته بود در برابر هرگونه تلاش برای به چالش کشیدن رهبریاش مقاومت خواهد ایستاد.
او از اعضای حزب کارگر خواسته بود با درگیریهای داخلی، این حزب را دچار تفرقه نکنند.
فشارها بر استارمر برای کنارهگیری از قدرت در هفتههای اخیر شدت گرفته است. این روند ۲۹ خرداد با راهیابی اندی برنهام، رقیب و منتقد برجسته او، به پارلمان وارد مرحلهای جدید شد.
این رویداد به برنهام امکان میدهد بهطور رسمی رهبری استارمر در حزب کارگر را به چالش بکشد.
افت شدید محبوبیت استارمر
رویترز در ادامه گزارش داد استارمر که حزب کارگر را در انتخابات سال ۲۰۲۴ به یک پیروزی چشمگیر رساند، اکنون با افت شدید محبوبیت روبهرو شده است.
مجموعهای از جنجالها و تغییر مواضع سیاسی سبب شده بسیاری از رایدهندگان بریتانیایی نسبت به توانایی او برای تحقق وعدهها و بهبود سطح زندگی مردم تردید کنند.
در صورت استعفا یا برکناری استارمر، بریتانیا طی کمی بیش از ۱۰ سال صاحب هفتمین نخستوزیر خود خواهد شد؛ رخدادی بیسابقه در نزدیک به دو قرن گذشته که نشاندهنده نارضایتی گسترده از عملکرد دولتهای متوالی در حل مشکلاتی مانند ضعف خدمات عمومی و مهاجرت غیرقانونی است.
رویترز نوشت بیش از ۱۰۰ نماینده حزب کارگر، معادل حدود یکچهارم مجموع نمایندگان این حزب در مجلس عوام، بهصورت علنی خواستار کنارهگیری استارمر یا اعلام زمانبندی مشخص برای خروج او از قدرت شدهاند.
دهها نماینده حزب کارگر پیشتر او را مسئول شکست سنگین این حزب در انتخابات محلی اخیر دانسته بودند.
گزینههای جانشینی
برنهام، سیاستمدار ۵۶ ساله و شهردار منچستر بزرگ، از دید بسیاری از اعضای حزب کارگر جدیترین گزینه برای جانشینی استارمر به شمار میرود؛ چه از طریق توافق درونحزبی برای انتقال قدرت و چه در قالب یک رقابت رسمی بر سر رهبری حزب.
برنهام که طی سالهای اخیر نفوذ قابل توجهی در حزب کارگر کسب کرده، ۲۹ خرداد با شکست دادن حزب راستگرای نایجل فاراژ در انتخابات میاندورهای موفق شد یک کرسی پارلمان را به خود اختصاص دهد.
اگرچه او پس از پیروزی در انتخابات بهطور مستقیم استارمر را به چالش نکشید، اما در سخنرانی خود از ضرورت ترسیم «مسیری تازه» برای بریتانیا سخن گفت. در همین حال، برخی از نزدیکان برنهام از استارمر خواستهاند با کنارهگیری داوطلبانه، زمینه انتقال قدرت را فراهم کند.
از سوی دیگر، وس استریتینگ، وزیر پیشین بهداشت، نیز اعلام کرده آماده رقابت برای رهبری حزب کارگر است.
روزنامه تایمز ۳۰ خرداد گزارش داد برنهام در صورت رسیدن به مقام نخستوزیری، ریچل ریوز، وزیر کنونی دارایی، را از سمت خود برکنار خواهد کرد.
عبدالله حاجیصادقی، نماینده مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران گفت: «روزی نخواهد آمد که با آمریکا دوست شویم یا از آرمانهایمان برای نابودی اسرائیل دست برداریم.»
او تاکید کرد:«آنها این آرزو را به گور میبرند.»
حاجی صادقی ادامه داد: «دشمنی ما با استکبار تمام نمیشود؛ ما مذاکره نمیکنیم که آشتی کنیم، بلکه مذاکره میکنیم که مثل جنگ حقمان را بگیریم.»
نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران، تصریح کرد: «برای ما گزینه اصلی میدان جهاد است، نه مذاکرات، دلواپس مذاکره هم نیستیم که جواب ندهد و نگران نیستیم.»