نشست سران سه قوه جمهوری اسلامی برگزار شد
به گزارش رسانههای ایران، نشست سران سه قوه جمهوری اسلامی با حضور مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف و غلامحسین محسنی اژهای شنبه ۳۰ خرداد برگزار شد.
به گزارش رسانههای ایران، نشست سران سه قوه جمهوری اسلامی با حضور مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف و غلامحسین محسنی اژهای شنبه ۳۰ خرداد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس این کشور، شنبه حدود ۲۰ نفر را که در پاریس برای شرکت در تظاهراتی علیه سرکوب و اعدامها در ایران، با وجود ممنوعیت رسمی، گرد هم آمده بودند، بازداشت کرد.
بر اساس این گزارش، صدها معترض در مرکز پاریس برای محکوم کردن سرکوب و اعدامها در ایران گرد هم آمدند.
چندین اتوبوس با وجود ممنوعیت این تجمع از سوی پلیس، به میدان ووبان در مرکز پاریس رسیدند؛ پلیس دلیل این ممنوعیت را نگرانی از وقوع درگیریهای احتمالی «در شرایط کنونی بهویژه پرتنش ملی و بینالمللی» عنوان کرده بود.
معترضان شعار میدادند: «مرگ بر دیکتاتوری در ایران» و «دولت فرانسه، شرم بر شما». برخی از آنان تصاویر ایرانیانی را در دست داشتند که در ایران اعدام شده بودند.
رسانههای ایران گزارش دادند که هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور عباس عراقچی، عازم سوئیس شده است.
بر اساس این گزارش، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی و علی باقری کنی، معاون بینالملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز در این سفر حضور خواهند داشت.
همچنین کاظم غریبآبادی، معاون و اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه و حمید بورد، معاون وزیر نفت نیز این افراد را همراهی میکنند.
پیشتر وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که مذاکرات فنی میان جمهوری اسلامی و آمریکا، یکشنبه در سوئیس آغاز خواهد شد.
در حالی که جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، شنبه ۳۰ خرداد گفت انتظار دارد بهزودی برای گفتوگو با مقامهای جمهوری اسلامی راهی سوئیس شود، نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد که تنگه هرمز بار دیگر بسته شده است و شناورها نباید به این تنگه نزدیک شوند.
در بیانیه نیروی دریایی سپاه گفته شده است: «متذکر میگردد این گام اول پاسخ به عهدشکنی دشمن است و در صورت ادامه تجاوز، گامهای بعدی برای پایبند کردن دشمن به اجرای تعهدات برنامه ریزی و اقدام خواهد شد.»
در همین حال، منابع دفاعی اسرائیل به کانال ۱۱ این کشور گفتند: «ارتش اسرائیل برای از بین بردن تهدیدها در جنوب لبنان آزادی عمل کامل دارد؛ اگر حزبالله آتشبس را نقض کند، با قدرتی کوبنده پاسخ خواهیم داد.»
با وجود این، رسانههای اسرائیل خبر دادند که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور، دستور اجرای آتشبس در لبنان را صادر کرد، اما ارتش همچنان از مناطق تصرفشده عقبنشینی نخواهد کرد.
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در حالی که جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، شنبه ۳۰ خرداد گفت انتظار دارد بهزودی برای گفتوگو با مقامهای جمهوری اسلامی راهی سوئیس شود، نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد که تنگه هرمز بار دیگر بسته شده است و شناورها نباید به این تنگه نزدیک شوند.
نیروی دریایی سپاه پاسداران در بیانیهای که شنبه منتشر شد، اعلام کرد: « با توجه به جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان و نقض تعهدات آمریکا در برقراری آتش بس، تنگه هرمز بر روی همه شناورها بسته می باشد. تاکید می گردد تنگه هرمز بسته است و شناورها به تنگه هرمز نزدیک نشوند؛ در غیر این صورت امنیت آنها به مخاطره خواهد افتاد.»
اندکی پیش از انتشار این بیانیه، قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا اعلام کرده بود: « نظر به بدعهدی و پیمانشکنی آشکار آمریکا نسبت به عدم اجرای بند اول تفاهمنامه پایان جنگ، و در واکنش به نقض بیوقفه و مستمر آتشبس توسط رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان و کشتار بیرحمانه و آوارگی صدها هزار نفر از مردم مظلوم این سرزمین و همچنین با توجه به عدم عقبنشینی نیروهای اشغالگر صهیونی از اراضی جنوب لبنان، اعلام میدارد تنگه هرمز به روی تردد شناورها بسته خواهد شد.»
در این بیانیه گفته شده است: «متذکر میگردد این گام اول پاسخ به عهدشکنی دشمن است و در صورت ادامه تجاوز، گامهای بعدی برای پایبند کردن دشمن به اجرای تعهدات برنامه ریزی و اقدام خواهد شد.»
سپاه پاسداران در حالی از بسته شدن مجدد تنگه هرمز خبر داده که ساعتی پیش از آن، جیدی ونس در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفته بود: «اوضاع گفتوگوهای ایران خوب پیش میرود. به مذاکرات ایران فرصت خواهیم داد و هیچ مدرکی دال بر بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران وجود ندارد.»
او گفت: «ویتکاف و کوشنر برای گفتوگوهای ایران در محل حاضر هستند، انتظار دارم در یکیدو روز آینده به سوئیس بروم. من اطمینان دارم میتوانیم آتشبس را حفظ کنیم. گفتوگوهای ایران ممکن است در روز یکشنبه برگزار شود.»
همزمان اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی عصر شنبه ۳۰ خرداد بهوقت تهران اعلام کرد عباس عراقچی تا ساعاتی دیگر راهی سوئیس میشود.
او گفت: «هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی به سوئیس سفر خواهد کرد و این سفر با هدف مطالبهگری و پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل انجام میشود، چرا که معیار اصلی سنجش هر توافقی، مرحله اجرای آن است.»
بقایی گفت: «آمریکا موظف است اسرائیل را وادارد که حمله به لبنان را متوقف کند و اگر آمریکا از اجرای تعهداتش سرباز بزند، با تدابیر لازم پاسخ خواهیم داد.»
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افزود: «اگر بخشی از تعهدات طرف مقابل اجرا نشود کلیت تفاهم دچار مشکل میشود. ما تعهد را امضا نکردیم که اجرا نشود؛ رویکرد ما تعهد در برابر تعهد است.»
وزارت امور خارجه پاکستان نیز عصر شنبه اعلام کرد: «مذاکرات فنی بین آمریکا و ایران فردا در بورگناشتوک در سوئیس برگزار خواهد شد. این مذاکرات تحت نظارت پاکستان و قطر به عنوان کشورهای میانجیگر انجام خواهد شد.»
در حالی که ونس از حضور استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان ویژه ترامپ در بورگناشتوک محل برگزار مذاکرات در سوئیس خبر داد، وزارت امور خارجه این کشور با انتشار بیانیهای اعلام کرد: «ما همچنان یک محیط محرمانه و قابل اعتماد را برای تسهیل گفتوگوها درباره اجرای یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران فراهم میکنیم.»
در این بیانیه گفته شده است: « دیپلماتهای کشورهای مختلف که هماکنون در این روند حضور دارند، به تلاشهای خود برای برقراری گفتوگو ادامه میدهند. به دلایل مربوط به محرمانگی، امکان ارائه اطلاعات بیشتری درباره حاضران یا محتوای مذاکرات وجود ندارد.»
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، قبل از ترک تهران با محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، دیدار کرد.
شبکه الحدث گزارش داد که تقوی همراه عراقچی به سوئیس خواهد رفت. پاکستان میانجی مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکاست. پیشتر و پس از آنکه مشخص شد مذاکرات روز جمعه برگزار نخواهد شد، شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، سفر خود به سوئیس را لغو کرده بود.
ادامه درگیریها میان حزبالله لبنان و اسرائیل، بار دیگر سرنوشت مذاکرات را در هالهای از ابهام فرو برده است و بسته شدن مجدد تنگه هرمز میتواند بر روند این مذاکرات تاثیر بگذارد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در همین زمینه اعلام کرده است: «بند نخست مهم ترین بخش در یادداشت تفاهم است و طرف مقابل به تعهد خود مبنی بر وادار کردن رژیم صهیونیستی به توقف تجاوزاتش به لبنان عمل نکرده است. آمریکا باید در اجرای مفاد یادداشت تفاهم شتاب کند، در غیر این صورت با مشکلات روبرو خواهد شد.»
اسرائیل میگوید حملات روز شنبه در پس شلیک بیش از ۵۰ پرتابه از سوی حزبالله انجام گرفت.
در سوی مقابل، حزبالله اعلام کرد حزبالله اظهارات اسرائیل درباره نقض آتشبس را تکذیب کرد و در بیانیهای گفت: «ادعاهای دروغین رژیم صهیونیستی مبنی بر نقض آتشبس از سوی مقاومت تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر جنایات مستمر علیه غیرنظامیان و تخریب تفاهمنامه اخیر میان ایران و آمریکا است.»
در این بیانیه گفته شده است: «ارتش رژیم صهیونیستی از بامداد جمعه تاکنون بیش از ۳۰۰ بار توافق آتشبس را نقض کرده که منجر به شهادت ۱۱۱ نفر و مجروح شدن ۱۷۶ تن دیگر شده است.»
حزبالله در عین حال هشدار داده است: «مقاومت اسلامی حق مشروع ملت و رزمندگان لبنانی را برای دفاع از حاکمیت کشور در برابر تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی محفوظ میداند و اعلام کرده این تجاوزات بیپاسخ نمیماند.»
در همین حال، منابع دفاعی اسرائیل به کانال ۱۱ این کشور گفتند: «ارتش اسرائیل برای از بین بردن تهدیدها در جنوب لبنان آزادی عمل کامل دارد؛ اگر حزبالله آتشبس را نقض کند، با قدرتی کوبنده پاسخ خواهیم داد.»
با وجود این، رسانههای اسرائیل خبر دادند که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور، دستور اجرای آتشبس در لبنان را صادر کرد، اما ارتش همچنان از مناطق تصرفشده عقبنشینی نخواهد کرد.
اسرائیل، حزبالله و آمریکا پیش از این نیز روز جمعه ۲۹ خرداد برقراری آتشبس را تایید کرده بودند.
شبکه سیانان در گزارشی مفصل به شرح وقایعی پرداخته که به امضای اعلامنشده یادداشت تفاهم واشینگتن و تهران از سوی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در کاخ ورسای در پاریس پرداخته و نوشته است او هم امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه و هم حتی دستیاران خود را غافلگیر کرد.
سیانان، در گزارش خود از تمایل ترامپ برای رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی بهعنوان «شتاب دیوانهوار» یاد کرده و افزوده دونالد ترامپ عصر چهارشنبه، درست زمانی که برای صرف شام در کاخ ورسای آماده میشد، با درخواستی ناگهانی هم میزبان خود، امانوئل مکرون، و هم برخی از دستیاران خودش را غافلگیر کرد: او میخواست توافقش با جمهوری اسلامی را همانجا و همان لحظه امضا کند.
بهنوشته سیانان، دیپلمات ارشد ترامپ در مسیر حرکت به سوی کاخ مطلع شده بود که متن توافق نهایی شده است اما از قبل مراسم امضایی برای دو روز بعد در اقامتگاهی فوقالعاده اختصاصی در دامنه کوههای مشرف به دریاچه لوسرن برنامهریزی شده بود. جیدی ونس، معاون رییسجمهوری و مذاکرهکننده ارشد آمریکایی این توافق، قرار بود برای امضای یادداشت تفاهم و آغاز دور بعدی مذاکرات فنی با جمهوری اسلامی راهی سوئیس شود.
با وجود این، ترامپ مصر بود که توافق فورا اجرایی شود. او اصرار داشت همان شب آن را امضا کند. بهگفته مقامهایی که از جزئیات ماجرا اطلاع دارند، مکرون به آنها گفت که میتواند به سرعت این کار را هماهنگ کند.
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