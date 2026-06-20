ونس راهی سوئیس شد
سخنگوی جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد که ونس از واشینگتن به مقصد سوئیس پرواز کرده است.
سخنگوی جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد که ونس از واشینگتن به مقصد سوئیس پرواز کرده است.
هواپیمای حامل تیم ملی فوتبال ایران دقایقی پیش برای برگزاری دیدار برابر بلژیک وارد فرودگاه بینالمللی لسآنجلس شد. شاگردان قلعهنویی بلافاصله پس از خروج از فرودگاه و حضور در هتل محل اقامت، راهی استادیوم محل برگزاری مسابقه خواهند شد تا تمرین پیش از مسابقه را برگزار کنند.
همچنین امیر قلعهنویی و سعید عزتاللهی در نشست خبری پیش از این بازی حاضر خواهند بود.
پیش از این سفر مهدی محمدنبی، نایبرییس فدراسیون و سرپرست تیم ملی فوتبال که موفق به حضور در آمریکا هم نشده، گفته بود: «تمامی تیمهای حاضر در مسابقات دو روز زودتر به محل بازی اعزام میشوند تا فرصت کافی برای تطبیق با شرایط محیطی و انجام تمرینات داشته باشند، اما تیم ملی ایران به دلیل مشکلات پروازی تنها یک روز زودتر راهی محل مسابقه میشود که این موضوع میتواند روی عملکرد تیم تاثیرگذار باشد.»
نبی گفته بود: «متاسفانه محدودیتهایی که برای تیم ملی کشورمان ایجاد شده، تنها به یکی دو مورد خلاصه نمیشود. از تغییر کمپ تیم ملی گرفته تا اعزام با تاخیر به محل برگزاری مسابقه، همگی شرایطی را رقم زده که به هیچ وجه با سایر تیمها برابر نیست.»
علی دادپی، اقتصاددان، درباره تداوم بحران اقتصادی در ایران به ایراناینترنشنال گفت: «با وجود تفاهمنامه با آمریکا و فضای مثبتی که درباره آن مطرح میشود، مردم همچنان با آیندهای مبهم، پرریسک و غیرقابل پیشبینی روبهرو هستند.»
او افزود: «چشمانداز اقتصادی روشن نیست و نهادهای اقتصادی کشور نیز بهشدت تضعیف شدهاند.»
ایرنا گزارش داده که تاکنون بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ بلیت به مبلغ تقریبا ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، برای پخش مسابقه تیم ملی فوتبال برابر بلژیک در سینماها فروخته شده است.
بر اساس این گزارش، پلتفرم سینماتیکت با فروش بیش از ۱۱ هزار بلیت و ثبت تراکنش نزدیک به ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان، بیش از ۸۱ درصد از بازار فروش آنلاین بلیت این رویداد را به خود اختصاص داده است.
آمار این سامانه نشان میدهد استان تهران با سهم ۵۱ درصدی از کل فروش، بیشترین میزان خرید بلیت را داشته است. خراسان رضوی با ۲۴ درصد و اصفهان با ۶ درصد در رتبههای بعدی قرار دارند.
نکته اینکه برای بازی اول تیم ملی فوتبال برابر نیوزیلند، مجوز پخش مسابقه در سینماها صادر نشده بود.
تیم ملی فوتبال هلند در هفته دوم مرحله گروهی جام جهانی با نتیجه پنج بر یک برابر سوئد پیروز شد و با چهار امتیاز در صدر جدول گروه F قرار گرفت. برایان بروبی و کودی خاکپو هر کدام دو بار و کریسنسیو سامرویل یک گل برای شاگردان کومان به ثمر رساندند.
در دقیقه پنجم، هلند تنها با هفت لمس توپ از یک سوی زمین به سوی دیگر رسید. بروبی توپ بلند ارسالی از بارت فربروخن، دروازهبان تیم، را مهار کرد و آن را به خاکپو در جناح چپ سپرد. سپس وارد محوطه جریمه شد و ارسال زمینی این وینگر را به گل نخست مسابقه تبدیل کرد.
بروبی ۱۲ دقیقه بعد دومین گل خود را نیز به ثمر رساند. او پس از فرار از یارگیری ایساک هین، مدافع سوئد، روی ارسال زمینی دنزل دامفریس توپ را وارد دروازه کرد.
سوئد در وقتهای تلفشده نیمه نخست تصور میکرد یکی از گلها را جبران کرده است؛ جایی که گوستاف لاگربیِلکه پس از پیشی گرفتن از فربروخن روی یک ضربه آزاد، توپ را با ضربه سر وارد دروازه خالی کرد، اما پرچم کمکداور به نشانه آفساید بالا رفت.
تلاش سوئد برای بازگشت به بازی کمتر از دو دقیقه پس از آغاز نیمه دوم ناکام ماند. خاکپو روی یک ارسال خطرناک دیگر از دامفریس که از مقابل دروازه عبور کرد، در تیر دوم صاحب موقعیت شد و گل سوم هلند را به ثمر رساند.
خاکپو در دقیقه ۵۴ دومین گل خود را نیز زد. سامرویل که در بین دو نیمه وارد زمین شده بود، با پیشروی خود زمینهساز این گل شد و توپ را برای مهاجم لیورپول مهیا کرد تا با ضربهای زمینی، کریستوفر نوردفلدت را مغلوب کند.
این گل تعداد گلهای زدهشده در این جام جهانی را به ۱۰۰ گل در ۳۳ مسابقه رساند؛ سریعترین زمانی که شمار گلها به عدد ۱۰۰ رسیده است، از جام جهانی ۱۹۵۸ به این سو؛ رقابتهایی که این رکورد در ۳۲ یا ۳۳ بازی ثبت شده بود، زیرا برخی مسابقات همزمان برگزار میشدند.
سوئدِ تحت هدایت گراهام پاتر پنج دقیقه بعد یکی از گلها را جبران کرد. آنتونی الانگا، بازیکن تعویضی، روی یک پاس عمقی صاحب توپ شد و با ضربهای چیپ توپ را از بالای سر فربروخن عبور داد و وارد دروازه کرد.
سامرویل در ادامه نمایش خوب خود در نیمه دوم، با یک فرار در دقایق پایانی و ضربهای دقیق به گوشه پایین دروازه، گل پنجم هلند را به ثمر رساند.
هلند با چهار امتیاز به صدر جدول گروه F صعود کرد، در حالی که سوئد احتمالا برای قطعی کردن حضور خود در مرحله حذفی، به کسب نتیجه مقابل ژاپن در آخرین دیدار مرحله گروهی نیاز خواهد داشت.
به گزارش کانال ۱۲ اسرائیل هدف اولیه آمریکا در مذاکراتی که قرار است یکشنبه در سوئیس با جمهوری اسلامی آغاز شود، دستیابی به توافقی برای اجازه دادن به بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی جهت بازرسی از سایتهای هستهای ایران است.
این شبکه افزود که در صورت موافقت تهران، بازرسی آژانس از تاسیسات اتمی ایران برای نخستین بار از زمان جنگ ۱۲ روزه خواهد بود.
بر اساس این گزارش، در ازای موافقت حکومت ایران با بازگشت بازرسان به این سایتها که احتمالا شامل فردو، نطنز و اصفهان میشود، آمریکا آماده است چندین میلیارد دلار از داراییهای ایران را که در قطر نگهداری میشود آزاد کند.
طبق این گزارش، این منابع قرار است توسط حکومت ایران برای خرید غذا، دارو و دیگر نیازهای انسانی استفاده شود.
بر اساس گزارش کانال ۱۲ اسرائیل، آژانس بینالمللی انرژی اتمی بر این باور است که بخش عمده ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای۶۰ درصد ایران در تاسیسات اصفهان نگهداری میشود و بقیه آن در نطنز و فردو قرار دارد.
پیشتر سیبیاس اعلام کرد رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در مذاکرات سوئیس شرکت خواهد کرد.
یک منبع آگاه به این رسانه گفت که انتظار میرود گروسی بخشی از مذاکرات فنی مربوط به برنامه هستهای ایران را هدایت کند.
یادداشت تفاهم ۱۴ بندی، تصریح میکند که آژانس بینالمللی انرژی اتمی وظیفه انجام بازرسیها و راستیآزمایی را بر عهده خواهد داشت و همچنین بر فرآیند رقیقسازی اورانیوم غنیشده ایران نظارت خواهد کرد.