رسانه‌های دولتی لبنان شنبه ۳۰ خرداد از ادامه حملات اسرائیل به جنوب این کشور پس از آغاز آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الل ه خبر دادند.

خبرگزاری دولتی لبنان (NNA) گزارش داد جنگنده‌ها و پهپادهای اسرائیلی از شامگاه جمعه ۲۹ خرداد تا صبح شنبه ۳۰ خرداد، مجموعه‌ای از حملات را در منطقه نبطیه انجام دادند که به تخریب ساختمان‌های مسکونی و خانه‌ها منجر شد.

بر اساس این گزارش، توپخانه اسرائیل نیز پیش از طلوع آفتاب شهر نبطیه و مناطق اطراف آن را گلوله‌باران کرد.

خبرگزاری دولتی لبنان اعلام کرد در نتیجه این حملات دست‌کم پنج نفر کشته شدند.

به گفته یک مقام آمریکایی، اسرائیل و حزب‌الله ۲۹ خرداد پس از تشدید درگیری‌ها در لبنان با برقراری آتش‌بس موافقت کردند.

یک مقام ارشد اسرائیلی و دو منبع نزدیک به حزب‌الله نیز در گفت‌وگو با رویترز این توافق را تایید کردند.

این مقام آمریکایی گفت آتش‌بس قرار بود از ساعت چهار بعدازظهر جمعه به وقت محلی، برابر با ۱۳ به وقت گرینویچ، اجرایی شود.

رسانه‌های لبنانی ۲۹ خرداد از کشته شدن دست‌کم ۱۸ نفر در حملات اسرائیل به جنوب لبنان خبر دادند . هم‌زمان، ارتش اسرائیل اعلام کرد چهار نیروی این کشور از جمله یک فرمانده گردان تانک در حمله حزب‌الله جان خود را از دست دادند.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به جان باختن چهار نظامی این کشور در جنوب لبنان هشدار داد اسرائیل حمله به نیروها یا خاک خود را تحمل نخواهد کرد و حزب‌الله بهای سنگینی برای این حملات خواهد پرداخت.

نتانیاهو تاکید کرد ارتش اسرائیل به عملیات خود برای مقابله با تهدید‌ها علیه نیروها و قلمرو اسرائیل ادامه خواهد داد و تا هر زمان که لازم باشد، در نوار امنیتی در جنوب لبنان باقی خواهد ماند.

ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، نیز در پیامی در شبکه ایکس، خواستار تشدید حملات علیه حزب‌الله شد و نوشت: «به ازای هر اشکی که یک مادر اسرائیلی می‌ریزد، هزار مادر لبنانی باید گریه کنند. تمام لبنان باید در آتش بسوزد.»

او تاکید کرد اسرائیل نباید به «واکنش‌های حساب‌شده و خویشتنداری» اکتفا کند و باید «تروریسم را به‌طور کامل شکست دهد».

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با وجود امضای رسمی یادداشت تفاهم میان تهران و واشینگتن و تاکید دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، بر لزوم توقف درگیری‌ها در لبنان، حملات متقابل اسرائیل و حزب‌الله ادامه یافت.

در بند نخست یادداشت تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی، دو طرف و متحدانشان بر پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان و تضمین حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان تاکید کرده‌اند.

مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر حملات اسرائیل به لبنان را مغایر مفاد این سند دانسته و آن را نشانه اجرا نشدن تعهدات مربوط به توقف درگیری‌ها توصیف کرده‌اند.