مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان شنبه ۳۰ خرداد اعلام کرد یک واحد باغرستوران در خرمآباد به دلیل «اقدامات هنجارشکنانه» در ایام محرم پلمب و یک نفر در ارتباط با این پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.
این مرکز هشدار داد که پلیس با «هرگونه اقدام هنجارشکنانه در ایام محرم که موجب جریحهدار شدن عفت عمومی شود» برخورد خواهد کرد.
مرکز مشترک اطلاعات دریایی (JMIC)، وابسته به ائتلاف دریایی تحت رهبری آمریکا، اعلام کرد کشتیها میتوانند در طول شبانهروز و با روشن نگه داشتن سامانههای شناسایی خود از مسیر جنوبی تنگه هرمز عبور کنند.
این مرکز در اطلاعیهای که شنبه ۳۰ خرداد منتشر شد، افزود کشتیهایی که این مسیر را انتخاب میکنند، الزامی به هماهنگی با واحد نیروی دریایی آمریکا که از فعالیتهای دریانوردی در منطقه پشتیبانی میکند ندارند، هرچند به آنها توصیه شده است این هماهنگی را انجام دهند.
مرکز مشترک اطلاعات دریایی همچنین اعلام کرد هماهنگی با برنامه «همکاری و راهنمایی نیروی دریایی آمریکا برای کشتیرانی» (NCAGS) برای این کشتیها الزامی نیست، اما میتواند به افزایش ایمنی تردد دریایی در منطقه کمک کند.
هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون فوتبال یک روز پیش از بازی ایران - بلژیک در جام جهانی گفت همچنان آمریکا برای ۱۱ نفر از لیست فدراسیون برای حضور در جام جهانی، ویزا صادر نکرده است: «درحالیکه برخلاف تیم ما در تیمهای دیگر افرادی که این پستها را در اختیار دارند، ویزا دریافت کردهاند.»
ممبینی همچنین در بخشی از اظهاراتش که در حاشیه تمرین تیم ملی انجام شد، با اشاره به جلسات فدراسیون فوتبال با اینفانتینو و ماتیاس، مقامات ارشد فیفا اعتراف کرده که کاری از فیفا بر نمیآید: «آنها تلاش خود را کردهاند اما به نظر میرسد نتوانستهاند تضامین لازم برای ارائه خدمات، جهت میزبانی واقعی در جام جهانی بگیرند.»
او همچنین حضور اینفانتینو در رختکن تیم ملی را نشانه «تمایل فیفا برای حل مشکلات» دانسته است، اما «آنچه ما را نگران کرده همین است که امکان دارد فیفا مانند گذشته نتواند قدرت واقعی خود را در مقابل میزبانها نشان بدهد.»
این اظهارات درحالی است که در ماههای گذشته، مهدی تاج، رییس فدارسیون فوتبال بارها تاکید کرده بود که طرف حساب فدراسیون، فیفاست نه آمریکا، اما در نهایت کمپ تیم ملی به دلیل تمایل نداشتن آمریکا به شبمانی در ایالات متحده، از آریزونای آمریکا به تیخوانا مکزیک منتقل شد.
همچنین آمریکا برای بخش بزرگی از فهرست همراهان تیم ملی و حتی مدیران ارشد فدراسیون، ویزا صادر نکرد و حتی اکنون اجازه نمیدهد از تیم ملی مانند بقیه تیم ها دو روز پیش از بازی در شهر محل بازیها حاضر شود، علاوه بر اینکه حتی اجازه ریکاوری پس از بازی هم وجود ندارد و تیم بلافاصله بعد از بازی، باید خاک آمریکا را ترک کند.
از سوی دیگر، فدراسیون فوتبال و دولت جمهوری اسلامی تاکید داشتند فیفا نباید اجازه ورود پرچمی غیر از جمهوری اسلامی به استادیوم را بدهد، اما استادیوم سوفای لسآنجلس در بازی ایران - نیوزیلند، مملو از پرچم شیر و خورشید بود.
با این حال، دبیرکل فدراسیون فوتبال گفته با وجود همه این سختگیریها، تیم ملی به بازی مصر هم میرود.
ممبنی در پاسخ به این سوال که «اگر وضعیت تغییر نکند، برای دیدار با مصر روی موضع خود پافشاری میکنید؟» گفته است: «ما ملتی هستیم که بیش از ۲۵۰۰ سال تمدن دارد. در سالهای گذشته بیعدالتیهای زیادی دیدیم. برای بازی دوم و سوم، هیچ چیزی جلوی بچههای ما را نمیگیرد و با قدرت به زمین میرویم.»
او همچنین گفت: «هدف چیست که برخلاف تیمهای دیگر به ایران اجازه داده نمیشود ۲ روز قبل وارد محل برگزاری بازی شود؟ برخی از این افراد ۴۰_۳۰ سال از عمر خود را در فوتبال گذراندهاند و رزومهشان کاملا مشخص است اما به دلایل واهی از ورودشان به کشور میزبان جلوگیری کردهاند.»
دبیرکل فدراسیون درباره وعده آندره جولیانی، مدیر اجرایی جام جهانی برای حضور تیم ملیدر سیاتل، ۲ روز قبل بازی با مصر گفت: «این کار جولیانی محبتی در حق ما نیست، بلکه قانونی است که باید رعایت کنند و ایشان باید زودتر این قانون را مطالعه میکرد. افرادی که نمیتوانند قوانین فیفا را اجرا کنند نباید درخواست میزبانی بدهند و فیفا هم نباید به آنها میزبانی اعطا کند. جولیانی باید زودتر قوانین را مطالعه کرده و فکری برای تیم ملی ایران میکرد تا این مشکلات به وجود نیاید.»
خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت امپراتوری تجاری سپاه پاسداران در صورت لغو تحریمها و آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران، از منافع اقتصادی قابلتوجهی برخوردار خواهد شد.
احمد علوی، اقتصاددان، گفت با توجه به سلطه سپاه پاسداران بر بخشهای مختلف نظام جمهوری اسلامی، هر منبع مالی که آزاد شود در اختیار این نهاد قرار میگیرد و از آن برای حفظ و تداوم حضور خود در قدرت استفاده خواهد کرد.
خبرگزاری دولتی لبنان گزارش داد در ادامه حملات ارتش اسرائیل، یک عضو ارتش لبنان در پی حمله به شهر کفررمان در نزدیکی شهر نبطیه در جنوب این کشور کشته شد.
این رسانه همچنین اعلام کرد اسرائیل صبح شنبه چندین منطقه در جنوب لبنان را هدف قرار داد. بر اساس این گزارش، حملاتی به منطقه شبیل در قطرانی در شهرستان جزین، شهر سحمر در منطقه بقاع غربی و همچنین شهر باریش در جنوب لبنان انجام شده است.
جزئیات بیشتری درباره تلفات و خسارات احتمالی این حملات منتشر نشده است.
شماری از اسرائیلیها توافق اخیر میان واشینگتن و تهران را شکستی سیاسی برای کشور خود میدانند. گزارش گاردین از شهر رخووت نشان میدهد بخشی از افکار عمومی اسرائیل از آنچه «خیانت ترامپ» میخواند خشمگین است و همچنین نگران است که حکومت ایران پس از جنگ، قویتر از گذشته بازسازی شود.
روزنامه گاردین در گزارشی که شنبه ۳۰ خرداد منتشر کرد، به نظرات شهروندان اسرائیلی درباره توافق آمریکا و جمهوری اسلامی پرداخت.
در این گزارش آمده است: «در رستورانی در شهر رخووت در جنوب تلآویو، بسیاری از مشتریان درباره یک موضوع همنظر بودند: توافقی که چند روز پیش میان ایران و آمریکا به دست آمد، برای اسرائیل توافق خوبی نیست.»
آوی پرز، مهندس ۵۵ ساله، به گاردین گفت: «ترامپ به ما خیانت کرد.»
رخووت از سالها پیش در نظرسنجیها به عنوان شهری معرفی شده که دیدگاههای بخش بزرگی از جامعه یهودی اسرائیل را بازتاب میدهد. در خیابانهای این شهر، پرچمهای اسرائیل و رنگینکمانی در کنار هم دیده میشود، موسیقی در گوشهای از خیابان پخش میشود و یهودیان ارتدوکس در نقطهای دیگر گرد هم میآیند.
برای بسیاری از ساکنان این شهر، پایان جنگ به معنای پایان نگرانیها نیست.
شاهام نوویک، ۳۵ ساله، گفت: «یک روز همراه فرزندانمان در پناهگاه بودیم و روز بعد قرار است همه چیز عادی باشد. اما هیچ چیز حل نشده است.»
نگرانی از تقویت دوباره حکومت ایران
به نوشته گاردین، بسیاری از اسرائیلیها توافقی را که با میانجیگری آمریکا حاصل شده، نوعی عقبنشینی میدانند.
برخی مفسران اسرائیلی این توافق را «تسلیم» و «تحقیر» توصیف کردهاند و معتقدند نتیجه آن حتی بدتر از آن چیزی است که پیشتر از آن بیم داشتند.
نگرانی اصلی در میان بسیاری از اسرائیلیها این است که حکومت ایران بتواند پس از پایان درگیریها، توان خود را بازسازی کند. در کنار آن، توافق و آتشبسی که با لبنان برقرار شده نیز نگرانیهایی ایجاد کرده است، زیرا برخی معتقدند این توافق ممکن است توان اسرائیل را برای مقابله با حزبالله محدود کند.
اودی تنه، مشاور سیاسی و مدیر کارزارهای بینالمللی در اسرائیل، گفت: «اسرائیلیها معتقدند جنگ در لبنان جنگی عادلانه است. هر کسی که در اسرائیل زندگی میکند میفهمد که ایران و حزبالله برای بسیاری یک تهدید واحد تلقی میشوند.»
در شهر مرزی متولا در شمال اسرائیل نیز همین احساس دیده میشود.
دانیل دورفمن، صاحب یک رستوران، گفت مردم از جنگ با ایران رضایت داشتند اما توافقی که آمریکا به دست آورده، برای اسرائیل مناسب نیست و «اشتباهی بزرگ» به شمار میرود.
تردید درباره دستاوردهای جنگ
در کنار انتقاد از توافق، برخی اسرائیلیها معتقدند اهدافی هم که برای جنگ مطرح شده بود محقق نشده است.
آنان از ناکامی در تغییر حکومت ایران، نابودی برنامه هستهای جمهوری اسلامی و از میان بردن توان موشکی آن سخن میگویند.
به نوشته گاردین، برخی در اسرائیل معتقدند این کشور جنگ را «شانه به شانه» آمریکا آغاز کرد اما در پایان از روند تصمیمگیری کنار گذاشته شد. در حالی که انتظار میرفت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در شکلگیری توافق نهایی نقش داشته باشد، او با انتقادهای دونالد ترامپ و همچنین فشارهای ناشی از تلفات غیرنظامیان در لبنان روبهرو شد.
نداو ایال، ستوننویس روزنامه یدیعوت آحرونوت، نوشت که واژههای «شوک» و «اندوه» برای توصیف احساس بخشی از نهادهای اسرائیل کافی نیست.
در چنین شرایطی، نتانیاهو باید رایدهندگان را متقاعد کند که همچنان قادر است امنیت اسرائیل را تضمین کند.
تامار هرمان، پژوهشگر افکار عمومی، معتقد است نخستوزیر اسرائیل اهداف جنگ را بسیار روشن و صریح تعریف کرده بود و اکنون بسیاری معتقدند به آن اهداف دست نیافته است.
با این حال، حمایت از نتانیاهو بهطور کامل از میان نرفته است. در یک نظرسنجی، ۴۳ درصد از رایدهندگان مردد گفتهاند ائتلاف به رهبری نتانیاهو بیش از دیگران توان مقابله با جمهوری اسلامی را دارد.
آوی پرز که از حامیان نتانیاهو است، به گاردین گفت: «نتانیاهو انسان است و اشتباه میکند، اما میداند چگونه مشکلات را حل کند. او میداند اسرائیل به چه چیزی نیاز دارد. او برای کشورش حرف میزند، ترامپ برای کسبوکارهایش.»
گاردین نوشت احساس بیاعتمادی اکنون در میان بسیاری از اسرائیلیها پررنگتر از گذشته است.
دالیا پرز، ۵۵ ساله، گفت که رویدادهای هفته گذشته به او آموخته «صلح هرگز نخواهد آمد».
او گفت: «امیدوار بودم جنگها پایان پیدا کنند، اما فکر میکنم همیشه باید با شمشیر زندگی کنیم. حالا فهمیدهایم دوستی نداریم و نمیتوانیم به هیچکس اعتماد کنیم.»