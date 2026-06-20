آنچلوتی پس از پیروزی ۳ بر صفر برزیل برابر هائیتی در دومین دیدار گروه C گفت: «نیمار فردا به صورت انفرادی تمرین می‌کند و از دوشنبه به تمرینات گروهی بازمی‌گردد. او برای بازی مقابل اسکاتلند در دسترس خواهد بود.»

نیمار آخرین بار در ۲۷ اردیبهشت برای سانتوس به میدان رفت و پس از آن به دلیل مصدومیت از ناحیه ساق پا تحت درمان قرار گرفت. با این حال، آنچلوتی از ابتدا اصرار داشت که کاپیتان سابق سلسائو را در فهرست جام جهانی حفظ کند.

برزیل پس از تساوی ۱-۱ مقابل مراکش در نخستین مسابقه، با برتری ۳ بر صفر برابر هائیتی به نخستین پیروزی خود در جام جهانی رسید. در این دیدار ماتئوس کونیا دو بار گلزنی کرد و وینیسیوس جونیور نیز یک گل به ثمر رساند.

بازگشت احتمالی نیمار می‌تواند خبر بسیار خوبی برای برزیل باشد؛ تیمی که امیدوار است با کسب نتیجه مناسب مقابل اسکاتلند، به عنوان صدرنشین راهی مرحله حذفی شود. نیمار در رقابت‌های انتخابی جام جهانی نیز هر زمان که در ترکیب برزیل حضور داشت، تأثیرگذار ظاهر شد و در چهار بازی، دو گل و سه پاس گل به ثبت رساند.