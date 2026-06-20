وزارت دفاع جمهوری اسلامی شنبه ۳۰ خرداد در بیانیهای اعلام کرد یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی «پایان راه نیست، بلکه آغاز مسیری مشروط برای استیفای حقوق جمهوری اسلامی از دشمن است».
در این بیانیه آمده است که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بدون توجه به روندهای سیاسی، تقویت آمادگیها و ارتقای توانمندیهای نظامی را «با قدرت» ادامه خواهند داد.
یک مقام نظامی اسرائیل به خبرگزاری رویترز گفت حملات گسترده اسرائیل به جنوب لبنان در پی حمله حزبالله به نیروهای این کشور در شامگاه جمعه انجام شده است.
این مقام گفت حزبالله شامگاه جمعه ۲۹ خرداد بیش از ۵۰ پرتابه به سمت نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان شلیک کرده است.
او افزود ارتش اسرائیل در پی این حملات، مواضع و اهداف مرتبط با حزبالله را در جنوب لبنان هدف قرار داده است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که اسرائیل و حزبالله روز جمعه از تمدید آتشبس میان دو طرف خبر داده بودند.
کارلو آنچلوتی، سرمربی تیم ملی برزیل، اعلام کرد انتظار دارد نیمار در دیدار پایانی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل اسکاتلند در اختیار تیمش باشد. این ستاره ۳۴ ساله در هفتههای اخیر به دلیل آسیبدیدگی عضله ساق پا از میادین دور بوده است.
آنچلوتی پس از پیروزی ۳ بر صفر برزیل برابر هائیتی در دومین دیدار گروه C گفت: «نیمار فردا به صورت انفرادی تمرین میکند و از دوشنبه به تمرینات گروهی بازمیگردد. او برای بازی مقابل اسکاتلند در دسترس خواهد بود.»
نیمار آخرین بار در ۲۷ اردیبهشت برای سانتوس به میدان رفت و پس از آن به دلیل مصدومیت از ناحیه ساق پا تحت درمان قرار گرفت. با این حال، آنچلوتی از ابتدا اصرار داشت که کاپیتان سابق سلسائو را در فهرست جام جهانی حفظ کند.
برزیل پس از تساوی ۱-۱ مقابل مراکش در نخستین مسابقه، با برتری ۳ بر صفر برابر هائیتی به نخستین پیروزی خود در جام جهانی رسید. در این دیدار ماتئوس کونیا دو بار گلزنی کرد و وینیسیوس جونیور نیز یک گل به ثمر رساند.
بازگشت احتمالی نیمار میتواند خبر بسیار خوبی برای برزیل باشد؛ تیمی که امیدوار است با کسب نتیجه مناسب مقابل اسکاتلند، به عنوان صدرنشین راهی مرحله حذفی شود. نیمار در رقابتهای انتخابی جام جهانی نیز هر زمان که در ترکیب برزیل حضور داشت، تأثیرگذار ظاهر شد و در چهار بازی، دو گل و سه پاس گل به ثبت رساند.
ایلا واویه، سخنگوی بخش عربی ارتش اسرائیل، شنبه ۳۰ خرداد اعلام کرد اگر حزبالله از «نقض توافقها و فعالیتهای خصمانه» خود دست بردارد، دستیابی به آرامش و ثبات برای هر دو طرف، یعنی اسرائیل و لبنان، ممکن خواهد بود.
واویه در حساب ایکس خود نوشت که لبنان دشمن اسرائیل نیست و مشکل اصلی از نگاه اسرائیل، حزبالله است؛ گروهی که به گفته او بارها لبنان را به سوی درگیری و بیثباتی سوق داده است.
سخنگوی ارتش اسرائیل همچنین درباره حضور نیروهای اسرائیلی در منطقه امنیتی گفت هدف از این حضور رفع تهدیدها و برچیدن زیرساختهای نظامی حزبالله است و این اقدامات شهروندان لبنانی را هدف قرار نمیدهد.
واویه همچنین گفت آینده لبنان زمانی رقم خواهد خورد که حزبالله «دولت را گروگان نگیرد» و به این کشور امکان دهد مسیر خود را مستقلانه انتخاب کند.
مرکز مشترک اطلاعات دریایی (JMIC)، وابسته به ائتلاف دریایی تحت رهبری آمریکا، اعلام کرد کشتیها میتوانند در طول شبانهروز و با روشن نگه داشتن سامانههای شناسایی خود از مسیر جنوبی تنگه هرمز عبور کنند.
این مرکز در اطلاعیهای که شنبه ۳۰ خرداد منتشر شد، افزود کشتیهایی که این مسیر را انتخاب میکنند، الزامی به هماهنگی با واحد نیروی دریایی آمریکا که از فعالیتهای دریانوردی در منطقه پشتیبانی میکند ندارند، هرچند به آنها توصیه شده است این هماهنگی را انجام دهند.
مرکز مشترک اطلاعات دریایی همچنین اعلام کرد هماهنگی با برنامه «همکاری و راهنمایی نیروی دریایی آمریکا برای کشتیرانی» (NCAGS) برای این کشتیها الزامی نیست، اما میتواند به افزایش ایمنی تردد دریایی در منطقه کمک کند.
هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون فوتبال یک روز پیش از بازی ایران - بلژیک در جام جهانی گفت همچنان آمریکا برای ۱۱ نفر از لیست فدراسیون برای حضور در جام جهانی، ویزا صادر نکرده است: «درحالیکه برخلاف تیم ما در تیمهای دیگر افرادی که این پستها را در اختیار دارند، ویزا دریافت کردهاند.»
ممبینی همچنین در بخشی از اظهاراتش که در حاشیه تمرین تیم ملی انجام شد، با اشاره به جلسات فدراسیون فوتبال با اینفانتینو و ماتیاس، مقامات ارشد فیفا اعتراف کرده که کاری از فیفا بر نمیآید: «آنها تلاش خود را کردهاند اما به نظر میرسد نتوانستهاند تضامین لازم برای ارائه خدمات، جهت میزبانی واقعی در جام جهانی بگیرند.»
او همچنین حضور اینفانتینو در رختکن تیم ملی را نشانه «تمایل فیفا برای حل مشکلات» دانسته است، اما «آنچه ما را نگران کرده همین است که امکان دارد فیفا مانند گذشته نتواند قدرت واقعی خود را در مقابل میزبانها نشان بدهد.»
این اظهارات درحالی است که در ماههای گذشته، مهدی تاج، رییس فدارسیون فوتبال بارها تاکید کرده بود که طرف حساب فدراسیون، فیفاست نه آمریکا، اما در نهایت کمپ تیم ملی به دلیل تمایل نداشتن آمریکا به شبمانی در ایالات متحده، از آریزونای آمریکا به تیخوانا مکزیک منتقل شد.
همچنین آمریکا برای بخش بزرگی از فهرست همراهان تیم ملی و حتی مدیران ارشد فدراسیون، ویزا صادر نکرد و حتی اکنون اجازه نمیدهد از تیم ملی مانند بقیه تیم ها دو روز پیش از بازی در شهر محل بازیها حاضر شود، علاوه بر اینکه حتی اجازه ریکاوری پس از بازی هم وجود ندارد و تیم بلافاصله بعد از بازی، باید خاک آمریکا را ترک کند.
از سوی دیگر، فدراسیون فوتبال و دولت جمهوری اسلامی تاکید داشتند فیفا نباید اجازه ورود پرچمی غیر از جمهوری اسلامی به استادیوم را بدهد، اما استادیوم سوفای لسآنجلس در بازی ایران - نیوزیلند، مملو از پرچم شیر و خورشید بود.
با این حال، دبیرکل فدراسیون فوتبال گفته با وجود همه این سختگیریها، تیم ملی به بازی مصر هم میرود.
ممبنی در پاسخ به این سوال که «اگر وضعیت تغییر نکند، برای دیدار با مصر روی موضع خود پافشاری میکنید؟» گفته است: «ما ملتی هستیم که بیش از ۲۵۰۰ سال تمدن دارد. در سالهای گذشته بیعدالتیهای زیادی دیدیم. برای بازی دوم و سوم، هیچ چیزی جلوی بچههای ما را نمیگیرد و با قدرت به زمین میرویم.»
او همچنین گفت: «هدف چیست که برخلاف تیمهای دیگر به ایران اجازه داده نمیشود ۲ روز قبل وارد محل برگزاری بازی شود؟ برخی از این افراد ۴۰_۳۰ سال از عمر خود را در فوتبال گذراندهاند و رزومهشان کاملا مشخص است اما به دلایل واهی از ورودشان به کشور میزبان جلوگیری کردهاند.»
دبیرکل فدراسیون درباره وعده آندره جولیانی، مدیر اجرایی جام جهانی برای حضور تیم ملیدر سیاتل، ۲ روز قبل بازی با مصر گفت: «این کار جولیانی محبتی در حق ما نیست، بلکه قانونی است که باید رعایت کنند و ایشان باید زودتر این قانون را مطالعه میکرد. افرادی که نمیتوانند قوانین فیفا را اجرا کنند نباید درخواست میزبانی بدهند و فیفا هم نباید به آنها میزبانی اعطا کند. جولیانی باید زودتر قوانین را مطالعه کرده و فکری برای تیم ملی ایران میکرد تا این مشکلات به وجود نیاید.»