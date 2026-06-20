آمریکا در این مسابقه که در سیاتل برگزار شد، با نتیجه ۲ بر صفر استرالیا را شکست داد و دومین پیروزی متوالی خود در مرحله گروهی را به دست آورد. اما اتفاقی که توجه بسیاری از تماشاگران را جلب کرد، مصدومیت ناگهانی داور ۴۵ ساله مسابقه در وقت‌های تلف‌شده بود.

زوایر پس از خروج توپ از زمین سوت زد و بلافاصله مشخص شد که از گرفتگی عضله رنج می‌برد. در ادامه، کاتیا گارسیا، داور چهارم مسابقه، وارد زمین شد و نوشیدنی حاوی آب خیارشور را در اختیار او قرار داد؛ روشی که در ورزش برای کاهش سریع گرفتگی عضلات شناخته می‌شود.

در همین حال، فولارین بالوگون، مهاجم آمریکا، تلاش کرد با کشش پای داور به کاهش درد او کمک کند. آیدن اونیل، هافبک استرالیا، نیز به سمت داور رفت تا در این شرایط به او یاری برساند.

این مسابقه نخستین تجربه قضاوت زوایر در جام جهانی بود. او پیش از این فصل پرکاری را در بوندس‌لیگا و لیگ قهرمانان اروپا پشت سر گذاشته و یکی از داوران مطرح فوتبال آلمان به شمار می‌رود.

زوایر در گذشته نیز حاشیه‌هایی را تجربه کرده است. او در سال ۲۰۰۵ به دلیل ارتباط با پرونده تبانی رابرت هویزر، داور آلمانی، برای شش ماه از قضاوت محروم شد. همچنین در سال ۲۰۲۱، جود بلینگام پس از اظهارنظر درباره سابقه این داور در دیدار دورتموند و بایرن مونیخ، با جریمه مالی مواجه شد.