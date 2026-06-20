بازداشت ۱۷ شهروند در استان ایلام در ارتباط با اعتراضات دی ماه
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد ۱۷ شهروند در ارتباط با اعتراضات دی ماه در ایلام بازداشت شدهاند که به سه نفر از آنها اتهامهای سنگین نسبت داده شده است.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد ۱۷ شهروند در ارتباط با اعتراضات دی ماه در ایلام بازداشت شدهاند که به سه نفر از آنها اتهامهای سنگین نسبت داده شده است.
روزنامه واشینگتنپست به نقل از منابع آگاه گزارش داد که میانجیها در تلاشاند روند مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا را حفظ کنند و از آسیب دیدن گفتوگوها جلوگیری شود.
بر اساس این گزارش، احتمال دارد عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، و استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در قالبی محدود با یکدیگر گفتوگو کنند.
واشینگتنپست همچنین به نقل از یک مقام پاکستانی نوشت که اسلامآباد با تهران و واشینگتن در تماس است و تلاش میکند موانع و مشکلات پیشآمده در روند مذاکرات را برطرف کند.
حملات اسرائیل به جنوب لبنان در روز شنبه دستکم ۱۰ کشته بر جا گذاشته است. اسرائیل اعلام کرد این حملات در واکنش به پرتاب گلولههایی از سوی حزبالله، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی، انجام شد.
رسانههای لبنان شنبه ۳۰ خرداد از ادامه حملات اسرائیل به جنوب این کشور پس از آغاز آتشبس میان اسرائیل و حزبالله خبر دادند.
خبرگزاری دولتی لبنان (NNA) گزارش داد جنگندهها و پهپادهای اسرائیلی از شامگاه جمعه ۲۹ خرداد تا صبح شنبه ۳۰ خرداد، مجموعهای از حملات را در منطقه نبطیه انجام دادند که به تخریب ساختمانهای مسکونی و خانهها منجر شد.
بر اساس این گزارش، توپخانه اسرائیل نیز پیش از طلوع آفتاب شهر نبطیه و مناطق اطراف آن را گلولهباران کرد.
بر پایه خبرهای منتشر شده از لبنان، در نتیجه این حملات دستکم ۱۰ نفر از جمله یک نیروی ارتش لبنان، کشته شدند.
به گفته یک مقام آمریکایی، اسرائیل و حزبالله ۲۹ خرداد پس از تشدید درگیریها در لبنان با برقراری آتشبس موافقت کردند.
یک مقام ارشد اسرائیلی و دو منبع نزدیک به حزبالله نیز در گفتوگو با رویترز این توافق را تایید کردند.
این مقام آمریکایی گفت آتشبس قرار بود از ساعت چهار بعدازظهر جمعه به وقت محلی، برابر با ۱۳ به وقت گرینویچ، اجرایی شود.
رسانههای لبنانی ۲۹ خرداد از کشته شدن دستکم ۱۸ نفر در حملات اسرائیل به جنوب لبنان خبر دادند. همزمان، ارتش اسرائیل اعلام کرد چهار نیروی این کشور از جمله یک فرمانده گردان تانک در حمله حزبالله جان خود را از دست دادند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به جان باختن چهار نظامی این کشور در جنوب لبنان هشدار داد اسرائیل حمله به نیروها یا خاک خود را تحمل نخواهد کرد و حزبالله بهای سنگینی برای این حملات خواهد پرداخت.
نتانیاهو تاکید کرد ارتش اسرائیل به عملیات خود برای مقابله با تهدیدها علیه نیروها و قلمرو اسرائیل ادامه خواهد داد و تا هر زمان که لازم باشد، در نوار امنیتی در جنوب لبنان باقی خواهد ماند.
ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، نیز در پیامی در شبکه ایکس، خواستار تشدید حملات علیه حزبالله شد و نوشت: «به ازای هر اشکی که یک مادر اسرائیلی میریزد، هزار مادر لبنانی باید گریه کنند. تمام لبنان باید در آتش بسوزد.»
او تاکید کرد اسرائیل نباید به «واکنشهای حسابشده و خویشتنداری» اکتفا کند و باید «تروریسم را بهطور کامل شکست دهد».
با وجود امضای رسمی یادداشت تفاهم میان تهران و واشینگتن و تاکید دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بر لزوم توقف درگیریها در لبنان، حملات متقابل اسرائیل و حزبالله ادامه یافت.
در بند نخست یادداشت تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی، دو طرف و متحدانشان بر پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبههها، از جمله لبنان و تضمین حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان تاکید کردهاند.
مقامهای جمهوری اسلامی در روزهای اخیر حملات اسرائیل به لبنان را مغایر مفاد این سند دانسته و آن را نشانه اجرا نشدن تعهدات مربوط به توقف درگیریها توصیف کردهاند.
ناصر عتباتی، رییس کل دادگستری آذربایجانغربی، اعلام کرد از زمان حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، ۴۸۰ نفر با اتهامات مرتبط با جنگ، از جمله «جاسوسی»، بازداشت شدهاند.
او گفت برای ۱۰ نفر از بازداشتشدگان تاکنون حکم اعدام صادر شده و حکم اعدام سه نفر نیز به اجرا درآمده است.
عتباتی همچنین افزود برخورد با افرادی که مقامهای جمهوری اسلامی آنها را «جاسوسان و عوامل وابسته به دشمن» میخوانند، تشدید شده است.
رضا محمدی، رییس سازمان سنجش، شنبه ۳۰ خرداد اعلام کرد کنکور سراسری ۱۴۰۵ در روزهای ۲۹ و ۳۰ مرداد برگزار خواهد شد و هیچ تغییری در زمان برگزاری آن ایجاد نمیشود.
او همچنین از بررسی اختصاص سهمیه برای آسیبدیدگان جنگ خبر داد و گفت این موضوع در حال بررسی است.
رییس سازمان سنجش افزود نتایج نهایی کنکور سراسری در نیمه نخست آبان یا آذر اعلام خواهد شد.
دیدار تیمهای ملی آمریکا و استرالیا در جام جهانی ۲۰۲۶ با صحنهای غیرمنتظره همراه شد؛ جایی که فلیکس زوایر، داور آلمانی مسابقه، در دقایق پایانی به دلیل گرفتگی عضله روی زمین افتاد و بازی برای چند دقیقه متوقف شد.
آمریکا در این مسابقه که در سیاتل برگزار شد، با نتیجه ۲ بر صفر استرالیا را شکست داد و دومین پیروزی متوالی خود در مرحله گروهی را به دست آورد. اما اتفاقی که توجه بسیاری از تماشاگران را جلب کرد، مصدومیت ناگهانی داور ۴۵ ساله مسابقه در وقتهای تلفشده بود.
زوایر پس از خروج توپ از زمین سوت زد و بلافاصله مشخص شد که از گرفتگی عضله رنج میبرد. در ادامه، کاتیا گارسیا، داور چهارم مسابقه، وارد زمین شد و نوشیدنی حاوی آب خیارشور را در اختیار او قرار داد؛ روشی که در ورزش برای کاهش سریع گرفتگی عضلات شناخته میشود.
در همین حال، فولارین بالوگون، مهاجم آمریکا، تلاش کرد با کشش پای داور به کاهش درد او کمک کند. آیدن اونیل، هافبک استرالیا، نیز به سمت داور رفت تا در این شرایط به او یاری برساند.
این مسابقه نخستین تجربه قضاوت زوایر در جام جهانی بود. او پیش از این فصل پرکاری را در بوندسلیگا و لیگ قهرمانان اروپا پشت سر گذاشته و یکی از داوران مطرح فوتبال آلمان به شمار میرود.
زوایر در گذشته نیز حاشیههایی را تجربه کرده است. او در سال ۲۰۰۵ به دلیل ارتباط با پرونده تبانی رابرت هویزر، داور آلمانی، برای شش ماه از قضاوت محروم شد. همچنین در سال ۲۰۲۱، جود بلینگام پس از اظهارنظر درباره سابقه این داور در دیدار دورتموند و بایرن مونیخ، با جریمه مالی مواجه شد.