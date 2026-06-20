مسعود پزشکیان در دیدار با وزیر کشور پاکستان، گفت: «از رویکرد برادرانه، مسئولانه و متعهدانه دولت پاکستان برای تلاش‌های دیپلماتیک منجر به توافق آتش‌بس و نقش سازنده در کمک به تثبیت نتایج حاصل از مذاکرات، قدردانی می‌کنم.»

به گزارش رسانه‌های ایران، محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان که برای ادامه رایزنی‌ها درباره تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا به تهران سفر کرده،‌ عصر شنبه با مسعود پزشکیان دیدار کرد.