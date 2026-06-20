دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، با انتقاد از عملکرد روسای جمهور پیشین آمریکا در قبال جمهوری اسلامی، در تروت سوشال نوشت: «ایران ۴۷ سال از مجازات گریخت تا اینکه من آمدم. بعد از آن همه‌چیز تغییر کرد.»

او شنبه ۳۰ خرداد با انتشار پیامی در تروت سوشال نوشت: «چپ‌گرایان افراطی و دموکرات‌ها حالا متوجه شده‌اند که ما در جنگ با ایران چه عملکرد موفقی داشته‌ایم؛ جنگی که در آن این کشور از نظر نظامی کاملا شکست خورد.»

او افزود: «باراک اوباما فقط میلیاردها دلار پول نقد در اختیار آنها قرار می‌داد و هرگز از ارتش آمریکا، که در آن زمان تضعیف شده بود، برای اقدامی که باید علیه ایران، به‌عنوان بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان، انجام می‌شد، استفاده نکرد.»

ترامپ نوشت: «آنها هیچ احترامی برای او قائل نبودند. تصور می‌کردند او، مانند جو بایدن، رهبری ضعیف و ناکارآمد است و در این مورد صددرصد درست فکر می‌کردند.»