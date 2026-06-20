یک نماینده مجلس: ترامپ باید مانع حملات اسرائیل شود
فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفتوگو با خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، نوشت: «اکنون که تفاهمنامه بین جمهوری اسلامی و آمریکا برای پایان جنگ امضا شده، ترامپ باید مانع حملات اسرائیل شود.»
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، با اشاره به دیدار احتمالی عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی و استیو وتیکاف، نماینده دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در سوئیس نوشت: «با توجه به نقض بند اول تفاهمنامه اسلامآباد از سوی اسرائیل، ادامه گفتوگو با مقامهای آمریکایی توجیهی ندارد.»
تسنیم در ادامه تاکید کرد: «مقامات مذاکرهکننده نه تنها باید هرگونه گفتوگویی را تعلیق کنند، بلکه تا دیر نشده باید تنگه هرمز را ببندند.»
به گفته تسنیم، بر اساس بند ۱۳ تفاهمنامه، باز بودن تنگه هرمز در شرایط فعلی «کاملا خطاست».
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با انتقاد از عملکرد روسای جمهور پیشین آمریکا در قبال جمهوری اسلامی، در تروت سوشال نوشت: «ایران ۴۷ سال از مجازات گریخت تا اینکه من آمدم. بعد از آن همهچیز تغییر کرد.»
او شنبه ۳۰ خرداد با انتشار پیامی در تروت سوشال نوشت: «چپگرایان افراطی و دموکراتها حالا متوجه شدهاند که ما در جنگ با ایران چه عملکرد موفقی داشتهایم؛ جنگی که در آن این کشور از نظر نظامی کاملا شکست خورد.»
او افزود: «باراک اوباما فقط میلیاردها دلار پول نقد در اختیار آنها قرار میداد و هرگز از ارتش آمریکا، که در آن زمان تضعیف شده بود، برای اقدامی که باید علیه ایران، بهعنوان بزرگترین حامی تروریسم در جهان، انجام میشد، استفاده نکرد.»
ترامپ نوشت: «آنها هیچ احترامی برای او قائل نبودند. تصور میکردند او، مانند جو بایدن، رهبری ضعیف و ناکارآمد است و در این مورد صددرصد درست فکر میکردند.»
جنگ اخیر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، تهران را با چالشی دیپلماتیک روبهرو کرده که فراتر از روابط با واشینگتن است: بازسازی اعتماد کشورهای عرب همسایه که هفتهها بیثباتی در منطقه، آنها را نگران کرده است.
اظهارات این مقام سابق جمهوری اسلامی، بازتابدهنده موضوعی است که در رسانههای ایران نیز به چشم میخورد. جایی که بحث درباره روابط با کشورهای حاشیه خلیج فارس بیش از پیش با دیپلماسی پس از جنگ و تفاهم در حال شکلگیری میان تهران و واشینگتن پیوند خورده است.
یکی از استدلالهای تکرارشونده در این بحثها این است که جنگ اخیر، آسیبپذیری همسایگان عرب ایران را آشکار کرده و علاقه آنها به دستیابی به تفاهمی پایدار میان تهران و واشینگتن را افزایش داده است.
بسیاری در تهران بر این باورند که کشورهای منطقه اکنون چنین توافقی را بهترین تضمین برای ثبات اقتصادی و فناوری خود میدانند.
ایرانی معتقد است نظم پایدار منطقهای را نمیتوان از بیرون وارد کرد یا تنها با توافقهای نمادین به وجود آورد، زیرا کشورهای کوچکتر همچنان ناچارند میان قدرتهای بزرگ منطقه، بهویژه ایران و عربستان سعودی، توازن برقرار کنند.
بسیاری از تحلیلگران نیز گفتهاند کشورهای حاشیه خلیج فارس پس از جنگ در حال بازنگری در دکترینهای امنیتی خود هستند؛ بهویژه در ارتباط با گسترش نفوذ راهبردی و فناوری اسرائیل در منطقه.
چندین رسانه، از جمله اعتماد، ایسنا و اقتصادنیوز، نیز نوشتهاند جایگاه بلندمدت تهران در نظم منطقهای در نهایت به سرنوشت پرونده هستهای و تفاهم گستردهتری که میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده در حال شکلگیری است، بستگی خواهد داشت.
در عین حال، تحلیلگران هشدار دادهاند اگر دوره ۶۰ روزه مذاکرات کنونی به چارچوبی پایدار منجر نشود، همسایگان عرب ایران احتمالا همکاریهای امنیتی، سایبری و دفاعی خود را با کشورهای غربی و دیگر قدرتهای جهانی گسترش خواهند داد. روندی که میتواند باعث به حاشیه رانده شدن بیشتر تهران شود.
ایرانی همچنین معتقد است موفقیت مذاکرات نیازمند پشتوانه قوی داخلی برای تیم مذاکرهکننده است تا بتواند «تابآوری دوران جنگ را به توسعه در دوران صلح» تبدیل کند.
او گفت: «تیم مذاکرهکننده باید احساس کند از حمایت ملت برخوردار است. باید نشان دهیم پایداری و مقاومتی که در درگیریهای اخیر نشان داده شد، اکنون بهتدریج در حال به ثمر نشستن است.»
این دیپلمات سابق در پایان نتیجه گرفت تا زمانی که کشورهای حاشیه خلیج فارس بقای حکومتها را بر امنیت جمعی ترجیح دهند و شکافهای بنیادین در توازن قدرت منطقهای برطرف نشود، شکلگیری یک چارچوب امنیتی پایدار و بومی در منطقه، همچنان دور از دسترس خواهد بود.