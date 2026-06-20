اکسیوس گزارش داد استیو ویتکاف، نماینده ويژه دونالد ترامپ، راهی سوئیس شده تا به جرد کوشنر، داماد رییسجمهوری آمریکا، که از پیش در این کشور حضور دارد، بپیوندد. بر اساس این گزارش، عباس عراقچی، وزیر خارجه حکومت ایران، نیز قصد دارد روز شنبه به سوئیس سفر کند. به نوشته رویترز، این تحولات میتواند نشانه آغاز مذاکرات فنی میان دو طرف برای دستیابی به یک توافق دائمی باشد.
تیم فوتبال ترکیه در دومین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه یک بر صفر به پاراگوئه ۱۰ نفره باخت و عملا از این تورنمنت حذف شد. ترکیه که پس از ۲۴ سال به جام جهانی صعود کرده بود، بازی اول و دوم خود در این مسابقات را به استرالیا و پاراگوئه واگذار کرد.
ماتیاس گالارزا، در دقیقه ۲ تکگل بازی را به ثمر رساند. میکل آلمیرون در دقیقه ۳+۴۵ اخراج شد و پاراگوئه عملا یک نیمه تمام ۱۰ نفره بود، اما یاران آردا گولر نتوانستند پیروز شوند.
پاراگوئه تنها ۶۴ ثانیه پس از آغاز بازی که در سانتا کلارا، کالیفرنیا آمریکا برگزار میشد، پیش افتاد. ماتیاس گالارزا، هافبک این تیم، با شوتی از پشت محوطه جریمه دروازه ترکیه را باز کرد و سریعترین گل جام جهانی ۲۰۲۶ تا این لحظه را به ثمر رساند؛ گلی که در نهایت گل پیروزیبخش تیمش نیز بود.
اما از همان لحظه، جریان بازی تقریبا یکطرفه شد و ترکیه برای جبران نتیجه حملات گستردهای را ترتیب داد.
امیدهای شاگردان وینچنزو مونتلا در وقتهای تلفشده نیمه نخست افزایش یافت؛ زمانی که میگل آلمیرون، هافبک سابق نیوکاسل یونایتد، در جریان درگیری با مرت مولدور، مدافع ترکیه، دستش را روی دهانش گذاشت.
پس از بازبینی صحنه توسط کمکداور ویدیویی، ایوان بارتون، داور اهل السالوادور، کارت قرمز را به آلمیرون نشان داد؛ اخراجی که بر اساس قانون جدیدی صادر شد که پیش از آغاز جام جهانی به اجرا درآمده است.
هر دو تیم پس از شکست در بازی نخست خود وارد این مسابقه شده بودند. پاراگوئه در دیدار اول با نتیجه ۴ بر ۱ برابر آمریکا، میزبان مسابقات، شکست خورده بود و ترکیه نیز ۲ بر صفر مقابل استرالیا باخته بود. همین موضوع باعث شد مسابقه با حساسیت و تنش زیادی دنبال شود.
با وجود برتری کامل ترکیه، این تیم از ۱۲ شوت خود تنها یک ضربه در چارچوب داشت. همچنین ضربه سر تغییر مسیر داده مرت مولدور به تیر افقی و سپس تیر عمودی دروازه برخورد کرد.
پس از آغاز نیمه دوم، مریح دمیرال دروازهبان پاراگوئه، اورلاندو گیل، را به واکنش واداشت. سپس دنیز گول، مهاجم تعویضی ترکیه، یک فرصت عالی را با ضربه سری از فاصله نزدیک از دست داد و توپ را مستقیم به سمت دروازهبان فرستاد.
در دقایق پایانی، جان اوزون با شوتی خطرناک گیل را وادار به مهاری دیدنی کرد. گول در ریباند نیز نتوانست از فرصت استفاده کند و توپ را به بیرون زد، هرچند احتمالا این صحنه به دلیل آفساید مردود اعلام میشد.
ترکیه در بازی نخست خود برابر استرالیا ۳۰ شوت به سمت دروازه زده بود و در این مسابقه نیز ۳۲ بار اقدام به گلزنی کرد، اما برابر پاراگوئه ۱۰ نفره نیز موفق به باز کردن دروازه حریف نشد و همچنان در جام جهانی ۲۰۲۶ بدون گل باقی مانده است.
ترکیه با دومین شکست متوالی دیگر شانسی برای صعود ندارد. پاراگوئه اما میداند که در صورت پیروزی برابر استرالیا در آخرین دیدار گروه D، راهی مرحله حذفی خواهد شد. بازی آخر ترکیه با آمریکا خواهد بود.
جمعه ۲۹ خرداد، اسرائیل و حزبالله پس از آنکه حملات میان دو طرف مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی را در معرض خطر قرار داد، آتشبس خود را از سر گرفتند. دو طرف اعلام کردند که به آتشبس پایبند خواهند ماند، اما هر کدام درباره نقض احتمالی آن از سوی طرف مقابل هشدار دادند.
دولت لبنان اعلام کرد که جمعه ۲۹ خرداد دومین روز مرگبار حملات اسرائیل از زمان آغاز درگیری کنونی بوده است. این تحولات در حالی رخ داد که تلاشهای دیپلماتیک برای پیشبرد مذاکرات میان واشینگتن و تهران ادامه دارد.
در همین حال، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بار دیگر جمهوری اسلامی را به اقدام نظامی تهدید کرد و هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی در نهایت با توافق موافقت نکند، «اتفاقی خواهد افتاد که آنها را خوشحال نمیکند.»
یک مقام آمریکایی گفت استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ، در حال سفر به سوئیس است. به گفته این مقام، واشینگتن و تهران در تلاش هستند پس از تعویق مذاکرات، گفتوگوهای فنی را دوباره در مسیر خود قرار دهند. همچنین انتظار میرود جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به این مذاکرات بپیوندد.
همزمان، دونالد ترامپ پس از اظهارنظرهای تند پیشین درباره بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، از او به گرمی تمجید کرد. این موضعگیری در شرایطی مطرح شد که در روزهای اخیر اختلافها و تنشها بر سر حمله اسرائیل به لبنان و تاثیر آن بر روند دستیابی به توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی بار دیگر آشکار شده است.
رابرت مالی، نماینده ویژه پیشین دولت بایدن در امور ایران، در گفتوگو با پیبیاس نیوز گفت تفاهمنامه آمریکا و جمهوری اسلامی سرشار از ابهام و زمینههای اختلاف است و هیچجا این اختلافها به اندازه لبنان آشکار و خطرناک نیست.
او با اشاره به خسارتهای جنگ گفت جمهوری اسلامی صدها میلیارد دلار زیان دیده و کاهش قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی را تجربه کرده است. به گفته مالی، منافع احتمالی حاصل از فروش نفت یا دسترسی محدود به داراییهای مسدودشده در مقایسه با این خسارتها ناچیز است.
مالی درباره آینده مذاکرات گفت حل همه اختلافهای هستهای و تحریمی در ۶۰ روز «تقریبا غیرممکن» است. او پیشبینی کرد دو طرف ممکن است به توافقهای محدود یا تمدید مهلت مذاکرات روی آورند و هشدار داد شکست گفتوگوها میتواند به ازسرگیری جنگ و بحران تازه در تنگه هرمز منجر شود.
خبرگزاری رویترز در مورد یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی و آمریکا نوشت طرحهای اولیه توافق بین واشینگتن و تهران برای پایان دادن به جنگ، حاوی یک پارادوکس گزنده است: اقدام برای ترغیب ایران به پایبندی، ممکن است سپاه پاسداران را تقویت کند.
رویترز در گزارشی که جمعه ۲۹ خرداد منتشر شد، نوشت در حالی که تهران و واشینگتن خود را برای مذاکرات درباره توافقی آماده میکنند که میتواند به پایان جنگ منجر شود و راه را برای آزادسازی میلیاردها دلار از داراییهای ایران و بازگشت سرمایهگذاری خارجی به اقتصاد این کشور باز کند، سپاه پاسداران در موقعیتی قرار گرفته است که احتمالاً یکی از بزرگترین برندگان این توافق خواهد بود.
این خبرگزاری یادآور شد که ایالات متحده و متحدان غربیاش سپاه پاسداران را یک سازمان تروریستی میدانند. با این حال، چهار منبع ارشد ایرانی به رویترز گفتهاند که سپاه، بیش از هر نهاد دیگری، در موقعیتی قرار دارد که از لغو تحریمها، ازسرگیری صادرات نفت و ورود سرمایهگذاری خارجی بیشترین منفعت مالی را ببرد.
رویترز گزارش داد همزمان با برقراری آتشبس میان اسرائیل و حزبالله در لبنان، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه حکومت ایران، راهی سوئیس شدهاند؛ اقدامی که میتواند آغازگر مذاکرات فنی برای تبدیل «تفاهم» تهران و واشینگتن به یک توافق دائمی باشد.
خبرگزاری رویترز به نقل از وبسایت اکسیوس گزارش داد ویتکاف راهی سوئیس شده تا به جرد کوشنر، داماد رییسجمهوری آمریکا، که از پیش در این کشور حضور دارد، بپیوندد. بر اساس این گزارش، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه حکومت ایران، نیز قصد دارد روز شنبه به سوئیس سفر کند. به نوشته رویترز، این تحولات میتواند نشانه آغاز مذاکرات فنی میان دو طرف برای دستیابی به یک توافق دائمی باشد.
این تحرکات دیپلماتیک پس از برقراری آتشبس میان اسرائیل و حزبالله در لبنان صورت میگیرد؛ آتشبسی که پس از تشدید درگیریها برقرار شد و امیدها برای ادامه اجرای یادداشت تفاهم ۱۴ بندی جمهوری اسلامی و آمریکا را افزایش داده است. این توافق که اوایل هفته امضا شد، توقف درگیریها و آغاز یک دوره ۶۰ روزه برای حل اختلافات درباره برنامه هستهای ایران و سایر مسائل مورد اختلاف را پیشبینی میکند.