اکسیوس: وزیر خارجه آمریکا هفته آینده به خاورمیانه سفر خواهد کرد
اکسیوس گزارش داد مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، هفته آینده به خاورمیانه سفر خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، سفر روبیو شامل کویت، امارات متحده عربی و بحرین خواهد بود.
اکسیوس گزارش داد مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، هفته آینده به خاورمیانه سفر خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، سفر روبیو شامل کویت، امارات متحده عربی و بحرین خواهد بود.
اگرچه نیوزیلند در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ برابر ایران نتوانست به نخستین پیروزی تاریخش در این رقابتها دست پیدا کند، اما رکوردی جالب برای آلوایتس ثبت شد؛ تایلر بیندون، ۱۵ سال پس از مادرش در جام جهانی به میدان رفت. مادر او دروازهبان تیم ملی زنان نیوزیلند بوده است.
تایلر بیندون، مدافع ۲۱ ساله نیوزیلند، در وقتهای تلفشده نیمه دوم وارد زمین شد. همین دقایق کوتاه حضور، او و مادرش، جنی بیندون، را به نخستین مادر و پسر تاریخ جام جهانی تبدیل کرد.
جنی بیندون پیشتر در جامهای جهانی زنان ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ برای تیم ملی زنان نیوزیلند به میدان رفته بود. او همچنین در بازیهای المپیک ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ عضو تیم ملی زنان نیوزیلند بود.
این دروازهبان در سال ۲۰۰۴ نخستین بازی ملی خود را انجام داد و طی یک دهه، ۷۷ بار پیراهن تیم ملی نیوزیلند را بر تن کرد.
تایلر بیندون پس از تساوی ۲ بر ۲ برابر ایران در اینستاگرام نوشت: «روز ویژهای بود، آن هم به دلایل مختلف.»
او افزود: «به حضور در بزرگترین صحنه فوتبال جهان با پیراهن نیوزیلند افتخار میکنم و از اینکه این لحظه را با مادرم، به عنوان نخستین مادر و پسر تاریخ جام جهانی، تجربه کردم، بسیار سپاسگزارم.»
پدر تایلر، گرنت بیندون، نیز کاپیتان تیم ملی والیبال مردان نیوزیلند بوده است.
بیندون که اکنون مدافع ناتینگهام فارست است، در اوکلند متولد شد، اما در ۱۲ سالگی، پس از آنکه مادرش هدایت تیم فوتبال زنان دانشگاه کالیفرنیا در لسآنجلس (UCLA) را پذیرفت، به کالیفرنیا نقل مکان کرد.
او در آکادمی باشگاه لسآنجلس افسی رشد کرد و در سال ۲۰۲۳ به ردینگ پیوست. سپس در سال ۲۰۲۵ راهی ناتینگهام فارست شد و فصل گذشته را به صورت قرضی در شفیلد یونایتد گذراند.
تایلر و جنی بیندون نخستین مادر و پسر تاریخ جام جهانی هستند، اما پیش از این چندین مورد از حضور پدران و پسران در این رقابتها ثبت شده است.
جیووانی رینا، که در پیروزی ۴ بر ۱ آمریکا مقابل پاراگوئه گلزنی کرد، فرزند کلودیو رینا، هافبک سابق تیم ملی آمریکا، است.
همچنین آلف اینگه هالند، پدر ارلینگ هالند، در جام جهانی ۱۹۹۴ برای نروژ به میدان رفته بود.
نیوزیلند در دومین مسابقه خود در مرحله گروهی، روز ۲۲ ژوئن در ونکوور به مصاف مصر خواهد رفت.
لوکا زیدان، فرزند زینالدین زیدان، اسطوره فوتبال فرانسه، نیز در جام جهانی ۲۰۲۶ برای تیم ملی الجزایر به میدان رفت.
در دورههای گذشته، چزاره مالدینی و پائولو مالدینی نیز از جمله پدر و پسرهایی بودند که سابقه حضور در جام جهانی را داشتند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در مراسم دیدار با نیروی هوایی این کشور از رییسجمهور چین در مورد موضوع جنگ با جمهوری اسلامی تشکر کرد.
او گفت: «من از آنها خواستم درباره ایران دخالت نکنند، و بعد او گفت که دخالت نخواهد کرد، و دخالت هم نکرد.»
ترامپ روابط آمریکا و اسرائیل را نیز خیلی خوب توصیف کرد و گفت: «ما بسیار قدرتمند بودیم. و بیبی نتانیاهو یک جنگجو است و باید به عنوان چنین فردی شناخته شود. باید به او اعتبار بدهند چون واقعا این کار را انجام داد. ما واقعا سخت در کنار اسرائیل جنگیدیم.»
ترامپ درباره جنگ روسیه و اوکراین گفت: «من هشت جنگ را پایان دادهام، و به این موضوع افتخار میکنم، اما این یکی را فکر میکردم از همه آسانتر باشد، ولی کمی سختتر از چیزی که تصور میکردم شده، با این حال ما آن را حل خواهیم کرد.»
اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در پیامی در شبکه ایکس به اسرائیل درباره عملیات در نوار غزه و لبنان هشدار داد.
او نوشت: «غزه طوفان دارد؛ اگر به خواست سیاستمدارانتان حرکت کنید، گرفتار طوفان میشوید».
قاآنی افزود: «وقتی گفتیم حزبالله مرصاد دارد توجه نکردید و گرفتار شدید؛ یکصد نفر تلفات را چه کسی پاسخ میدهد».
جیدی ونس، معاون رییسجمهور آمریکا، در گفتوگو با سیبیان نیوز گفت: «ایران میگوید اگر اسرائیل از جنوب لبنان خارج نشود، توافقی در کار نخواهد بود. اول از همه، این تفاهمنامه اصلا درباره خروج اسرائیل از جنوب لبنان صحبت نمیکند.»
او افزود: «اما فکر میکنم اسرائیل در واقع دوست دارد از جنوب لبنان خارج شود، به شرطی که تهدید حزبالله از بین برود.»
ونس همچنین گفت: «آنچه اسرائیلیها میگویند این است که تا زمانی که نتوانند از مردم خود محافظت کنند، از جنوب لبنان خارج نخواهند شد. اسرائیل حق دفاع از خود را دارد. هیچکس قرار نیست به دولت دیگری بگوید که اجازه دفاع از مردمش را ندارد.»
معاون رییسجمهور آمریکا تاکید کرد: «اما ما بهصورت دیپلماتیک بهطور جدی روی این روند صلح کار خواهیم کرد تا مردم لبنان به حاکمیت و امنیت برسند، و مردم اسرائیل هم به حاکمیت و امنیت برسند. این بخشی از کار دیپلماسی است و صادقانه بگویم، چون رژیم ایران بسیار ضعیف شده، ما فرصت بهتری نسبت به هر زمان دیگری در مدت طولانی داریم تا این مسئله را با موفقیت حل کنیم.»
جیدی ونس، معاون رییسجمهور آمریکا در گفت وگو با سیبیان نیوز گفت: «یکی از چیزهایی که باعث شده حزبالله، در چند ماه گذشته بسیار ضعیفتر شود — البته واضح است که بخشی از آن به خاطر اقدام نظامی اسرائیل است — این است که پولی که قبلا وجود داشت دیگر به آنها نمیرسد، چون رژیم ایران تحت فشار زیادی قرار گرفته است.»
او افزود: «بنابراین اگر ببینیم ایرانیها در حال ارسال پول به حزبالله هستند، این کاملا آشکار خواهد بود. این از آن چیزهایی است که ما اطلاعات بسیار خوبی از آنچه روی زمین در حال رخ دادن است داریم.»
ونس گفت: «کاملا مطمئن هستیم که میتوانیم تشخیص بدهیم آیا ایرانیها در حال تامین مالی تروریسم هستند یا در حال تامین مالی نیروگاهها و زیرساختها. ما در هر دو حالت خواهیم فهمید.»